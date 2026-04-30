Potapovové ruku nepodám. Je jen jedna Ruska, u které dělám výjimku, netají Kosťuková
V semifinále ji čeká souboj s Anastasií Potapovovou. Kosťuková bere svůj dosavadní průběh turnaje s nadhledem. "Snažím se tohle všechno brát den po dni, pravdou je, že stále nemůžu uvěřit, že jsem v semifinále tohoto turnaje, prostě si myslím, že je to jen další zápas," uvedla. Zároveň dodala: "Nakonec se takovéto akce opravdu vlečou, takže se snažím moc nepřemýšlet o tom, co mě čeká, prostě si užívám tenis."
V dosavadních zápasech se opírala mimo jiné o kvalitní return, především proti druhému podání soupeřek. "Dnes mi přišlo velmi snadné vracet její podání, neměla jsem s ním problémy a získala dost bodů,“ popsala po utkání s Noskovou, které ovládla ve dvou setech. Upozornila také na náročné podmínky: "S dnešním větrem se na antuce divně odrážely míčky, takže to nebylo jednoduché." Klíč podle ní spočíval v tlaku na soupeřku. "Mým cílem bylo ji dostat do pohybu a tlačit na ni druhým podáním, což mi hodně pomohlo."
Desetizápasovou vítěznou sérii nevnímá pouze jako výsledek aktuální formy, ale jako důsledek dlouhodobé práce. "Myslím, že jsem po celý rok hrál dobrý tenis, i když jsem měla v Indian Wells a Miami těžký los," řekla.
Připomněla, že po těchto turnajích zůstala soustředěná na vlastní výkon: "Vše je spojeno s tvrdou prací, pak se také dostaví výsledky. Pro mě je nejdůležitější, že se dokážu vyrovnat s kritickými situacemi a překonat je. V posledních letech se snažím změnit svůj přístup. Teď, ať už vyhraji nebo prohraji, pracuji na tom, abych byla lepším člověkem a lepší hráčkou."
Před semifinálovým duelem s Potapovovou, která reprezentuje Rakousko, očekává vyrovnaný souboj. "Má za sebou skvělou cestu, cítí se pohodlně, zdá se být sebevědomá. Hrála finále v Linci, bude to skvělý zápas,“ řekla o své soupeřce. Zároveň vysvětlila, že si po utkání s Potapovovou nepodá ruku.
"Potapovové ruku nepodám. Je jen jedna Ruska, u které dělám výjimku. Je to Darja Kasatkinová, protože si nejen změnila pas, ale také otevřeně řekla, že nepodporuje válku," uvedla.
Semifinálový duel mezi Kosťukovou a Potapovovou je naplánován na 21:30.
Uz je jasne pred zapasem, ze Iga vypadne z top10 Race.
Pokud vyhraje Hailey, tak dokonce odsunou Igu na 12.misto, coz je nebyvala krize antukarky, ktera i v Madride potvrzuje letosni slabou formu.
Pokud Mirra Masters vyhraje, dostane se v race na 3.misto.. a tak nam smrade preskoci maminku s bizonkou... ;-(
Karolina Pliskova se uz v race vysplhala na 39.plac
Linda ma stale sanci si udrzet 14.plac
Nejlepsi CZ hracka letosni sezony si z prehledem drzi 6.plac a udrzi ho i po Madridu.
Sara Bejlek v race klesla na 27.plac a Maruska na 30.ty
Gauffová bude zřejmě padat i nadále protože finále z Říma a titul z FO letos asi neobhájí ...