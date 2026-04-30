Kvalifikace French Open: Devět českých nadějí včetně Plíškové i tři vyhaslé hvězdy
Antuková část sezony je v plném proudu a druhý letošní grandslam se blíží. Už je také jasné, kdo se na French Open vejde rovnou do hlavní soutěže a kdo o ni ještě bude muset zabojovat, či komu kvalifikace těsně unikla a bude si muset na start na vysněném grandslamu počkat.
Do tříkolových kvalifikačních bojů, které v Paříži startují už 18. května, se podívá hned děvět českých nadějí. Sedm z nich mezi ženami a dva muži. Jmenovitě jde o Viďmanovou, Šalkovou, Fruhvirtovou, Samson, Plíškovou, Knutsonovou, Havlíčkovou, Svrčinu a Koláře. Bývalá světová jednička mohla ještě pro jeden grandslam využít chráněného žebříčku, ale rozhodla se si tuto možnost ponechat pro následující turnaje velké čtyřky. V areálu Roland Garros se představí poprvé po dvou letech, kdy vypadla v prvním kole.
Ti se pokusí rozšířit už tak velké české zastoupení. K dnešnímu dni je na seznamu přihlášených do hlavní soutěže devět českých tenistek Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková, která vůbec poprvé v kariéře nemusí do kvalifikace. Mezi muži budou startovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Jak chutná kvalifikace poznají v Paříži i hvězdy, které na tuto situaci po mnoho let nebyly zvyklé. Na mužském seznamu je největším překvapením jméno bývalé světové trojky Grigora Dimitrova. U žen nemá hlavní soutěž jistou grandslamová šampionka Bianca Andreescuová či někdejší druhá hráčka žebříčku Paula Badosaová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře