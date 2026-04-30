Kvalifikace French Open: Devět českých nadějí včetně Plíškové i tři vyhaslé hvězdy

DNES, 13:30
Seznam hráčů, kteří si zahrají kvalifikaci French Open, byl oficiálně oznámen. Ještě před vypuknutím hlavní soutěže se v Paříži představí hned devět českých nadějí Darja Viďmanová, Dominika Šalková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Karolína Plíšková, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a mezi muži Dalibor Svrčina a Zdeněk Kolář. O své místo mezi elitou si nečekaně zahrají i některé zahraniční hvězdy.
Karolína Plíšková při posledním startu na French Open v roce 2024 (@ YOAN VALAT / EPA / Profimedia)

Antuková část sezony je v plném proudu a druhý letošní grandslam se blíží. Už je také jasné, kdo se na French Open vejde rovnou do hlavní soutěže a kdo o ni ještě bude muset zabojovat, či komu kvalifikace těsně unikla a bude si muset na start na vysněném grandslamu počkat.

Do tříkolových kvalifikačních bojů, které v Paříži startují už 18. května, se podívá hned děvět českých nadějí. Sedm z nich mezi ženami a dva muži. Jmenovitě jde o Viďmanovou, Šalkovou, Fruhvirtovou, Samson, Plíškovou, Knutsonovou, Havlíčkovou, Svrčinu a Koláře. Bývalá světová jednička mohla ještě pro jeden grandslam využít chráněného žebříčku, ale rozhodla se si tuto možnost ponechat pro následující turnaje velké čtyřky. V areálu Roland Garros se představí poprvé po dvou letech, kdy vypadla v prvním kole.

Ti se pokusí rozšířit už tak velké české zastoupení. K dnešnímu dni je na seznamu přihlášených do hlavní soutěže devět českých tenistek Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková, která vůbec poprvé v kariéře nemusí do kvalifikace. Mezi muži budou startovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Jak chutná kvalifikace poznají v Paříži i hvězdy, které na tuto situaci po mnoho let nebyly zvyklé. Na mužském seznamu je největším překvapením jméno bývalé světové trojky Grigora Dimitrova. U žen nemá hlavní soutěž jistou grandslamová šampionka Bianca Andreescuová či někdejší druhá hráčka žebříčku Paula Badosaová.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
30.04.2026 14:03
takže na Siskovou, Palicovou, Martincovou a Valdmannovou se nedostalo i když jen velmi těsně. Snad ještě zkusí zabojovat o kvalifikaci Wimbledonu. Nejblíž k tomu má Vendula Valdmannová ...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

