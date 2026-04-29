Madrid: Nebojácná senzace zkusí šokovat i Andrejevovou, Ukrajinka vyzve bývalou Rusku

DNES, 06:00
Previews 0
Prestižní madridská tisícovka nabídne ve čtvrtek semifinále ženské dvouhry, které má rozhodně překvapivé složení. Američanka Hailey Baptisteová se pokusí proti jediné přeživší hráčce TOP 10 Miře Andrejevové navázat na senzační skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. O finále proti sobě budou bojovat přemožitelky českých tenistek Marta Kosťuková a ruská rodačka Anastasija Potapovová, která od této sezony reprezentuje Rakousko.
Profily hráčů (7)
Potapova Anastasia
Kostyuk Marta
Baptiste Hailey
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová zkusí zastavit senzaci Hailey Baptisteovou (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 30. 4.

Semifinále žen
Baptisteová (30-USA) – M. Andrejevová (9-) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)
Kosťuková (26-Ukr.) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)


Čtvrtfinále mužů
PREVIEW | Ruud (12-Nor.) – Blockx (Belg.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
PREVIEW | Cobolli (10-It.) – Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

 

 

Baptisteová – Andrejevová | 16:00 SELČ

Mirra Andrejevová zůstává jasnou favoritkou, nicméně rozjetá senzace Hailey Baptisteová je posilněná skalpem světové jedničky.

 

Zápasové informace a forma

Andrejevová zvládla komplikovaný souboj s Leylah Fernandezovou a zajistila si své první semifinále na tisícovce v Madridu. V úvodní sadě odvrátila tři setboly na servisu a Kanaďanku nakonec zdolala 7:6, 6:3. V předchozích dvou ročnících naopak ve čtvrtfinálové fázi skončila. Na třetí pokus ale Ruska, která ve středu oslavila 19. narozeniny, toto kolo překročila.

Na postup do semifinále potřebovala čtyři vítězství a tři z nich zapsala ve dvou setech, nicméně v osmifinálové bitvě s Annou Bondárovou musela ustát tie-break rozhodujícího setu. Letošní antukové jaro je zatím z jejího pohledu parádní, jelikož i na třetím turnaji prošla do semifinále. Navíc letos slavila už 25 výher.

Baptisteová se postarala o největší překvapení tohoto turnaje a možná i dosavadního průběhu sezony, když skolila 2:6, 6:2, 7:6 světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou. Přitom v rozhodujícím setu prohrávala o brejk a čelila celkem šesti mečbolům (pěti z nich na returnu). Běloruskou favoritku přesto za dvě a půl hodiny dokázala porazit.

Sabalenkové oplatila nedávnou porážku ze čtvrtfinále v Miami, a navíc se stala žebříčkově nejníže postavenou hráčkou, která za posledních 40 let předvedla obrat proti světové jedničce na antuce. Nejedná se ovšem o její první cenný skalp na turnaji, jelikož si vyšlápla také na Jasmine Paoliniovou (7:5, 6:3) a Belindu Bencicovou (6:1, 6:7, 6:3).

Vizitka Hailey Baptisteové.

Vzájemná bilance

Andrejevová vede 1:0. Loni ve třetím kole Wimbledonu dominovala poměrem 6:1, 6:3.

 

Zajímavosti a fakta

Andrejevová má v semifinálových zápasech solidní bilanci 6:3, konkrétně na úrovni WTA 1000 dokonce stoprocentní 2:0 (loňské triumfy v Indian Wells a Dubaji).

Letos si zahraje semifinále na antuce i na třetím turnaji. Zatímco v Linci získala titul, ve Stuttgartu v této fázi podlehla Jeleně Rybakinové.

Baptisteová bude usilovat o svůj pátý kariérní skalp TOP 10 a třetí na probíhajícím turnaji v Madridu.

Také ve svém druhém kariérním semifinále na hlavní tour potkává ruskou soupeřku. Letos na betonu v Abú Zabí podlehla 6:3, 6:7, 3:6 Jekatěrině Alexandrovové.

 

Sázkařská analýza

Baptisteová v Madridu předčila veškerá očekávání, v posledních třech zápasech skolila favoritky a bude v pondělí debutovat v TOP 30 žebříčku. Navíc má letos už šest skalpů TOP 20. I tak ale nastoupí proti Andrejevové jako outsiderka.

Ruská favoritka nebyla v každém zápase na turnaji úplně přesvědčivá, nicméně v letošní sezoně má skvělou bilanci 22:2 proti hráčkám mimo TOP 20 žebříčku a měla by postoupit do dalšího velkého finále.

Vizitka Mirry Andrejevové.

Baptisteová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)
Bilance: 16:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 5:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 4:9)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Baptisteová – Madrid Open

Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Charleston (2. kolo), Rouen (osmifinále)
Cesta turnajem: K. Quevedová (6:1, 6:4), (8) Paoliniová (7:5, 6:3), (11) Bencicová (6:1, 6:7, 6:3), (1) Sabalenková (2:6, 6:2, 7:6)

 

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf)
Bilance: 25:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 50: 12:7 (kariérní 56:34)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:0)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 6:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Madrid Open

Kariérní bilance: 14:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Linec (triumf), Stuttgart (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, P. Udvardyová (7:5, 6:2), Gálfiová (6:3, 6:2), Bondárová (6:7, 6:3, 7:6), (24) Fernandezová (7:6, 6:3)

 

 

Kosťuková – Potapovová | 21:30 SELČ

Marta Kosťuková nastoupí k semifinále s rivalkou Anastasijí Potapovovou jako favoritka. Obě přemožitelky českých tenistek zaútočí na své největší finále v kariéře.

 

Zápasové informace a forma

Potapovová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser a během pár minut se musela připravit na zápas se Shuai Zhang. Ruská rodačka, která od letošní sezony reprezentuje Rakousko, nakonec druhou šanci přetavila v postup až do svého největšího semifinále v kariéře. Ve čtvrtfinále zdolala 6:1, 6:7, 6:3 bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou.

Po porážce se Sinjou Krausovou ve finále kvalifikace skolila také grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Jelenu Rybakinovou. Letos má na antuce vynikající bilanci 9:2, a to po nepříliš povedených úvodních třech měsících sezony. Formu znovu chytla už na antuce v linecké hale, kde padla až ve finále s bývalou krajankou Mirrou Andrejevovou.

Kosťuková si pořádně komplikovala první set ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou, který hned dvakrát nedokázala doservírovat. Rozjetá ukrajinská tenistka ovšem po zvládnutém tie-breaku naprosto dominovala a českou hráčku porazila 7:6, 6:0. Na antukových kurtech tak letos zůstává neporažena a může se pochlubit bezchybnou bilancí 10:0.

Do antukového jara nevstupovala v dobré formě. Únorovou tour na Blízkém východě musela vynechat a v březnu vyhrála jen dvě utkání. Zareagovala však výborně a v Rouenu získala svůj druhý kariérní titul, když využila toho, že nečelila více než jedné člence TOP 50 pořadí. Tady v Madridu vyhrála všechny čtyři duely bez ztráty setu, včetně těch s Jessicou Pegulaovou a Julií Putincevovou.

Vizitka Marty Kosťukové.

Vzájemná bilance

Stav 2:2. Aktérky už se potkaly na všech třech površích a Kosťuková vyhrála poslední dva souboje předloni v Indian Wells a loni právě v Madridu bez ztráty setu. Na antuce se dosud utkaly jen loni v Madridu.

 

Zajímavosti a fakta

Potapovová prohrála devět z posledních 14 semifinálových duelů na hlavní tour (celková bilance 7:9), ale vyhrála poslední dvě loni v Kluži a před pár týdny v Linci.

Ruská rodačka reprezentující Rakousko pouze třikrát v kariéře porazila na jednom turnaji tři hráčky TOP 50 žebříčku, naposledy loni v Madridu.

Kosťuková má od začátku roku 2023 skvělou bilanci 5:1 v semifinálových zápasech, ale na úrovni WTA 1000 jediné předchozí prohrála. A to s Igou Šwiatekovou v Indian Wells 2024.

V letošní sezoně se může pochlubit úspěšností 10:1 v soubojích s hráčkami mimo TOP 50 pořadí. Neuspěla jen proti Else Jacquemotové na Australian Open, kde nebyla stoprocentně fit.

 

Sázkařská analýza

Potapovová je jedinou nenasazenou semifinalistkou letošního Madrid Open a první rakouskou semifinalistkou na úrovni WTA 1000 (dříve Tier I) od roku 2007. Druhou šanci coby lucky loser využila perfektně, ale na rozjetou a dominantní Kosťukovou to nemusí stačit. Ukrajinka teď srší sebevědomím, má na kontě 10 výher v řadě a očekává se, že bude mít proti Potapovové navrch.

Vizitka Anastasije Potapovové.

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)
Bilance: 16:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 9:0
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:1 (kariérní 67:24)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 5:4)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kosťuková – Madrid Open

Kariérní bilance: 8:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Rouen (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:1, 6:3), (5) Pegulaová (6:1, 6:4), McNallyová (6:2, 6:3), (13) Nosková (7:6, 6:0)

 

Potapovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (finále)
Bilance: 16:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 9:2
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:4 (kariérní 25:50)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 7:9)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Potapovová – Madrid Open

Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Linec (finále)
Cesta turnajem: volný los, Shuai Zhang (6:3, 6:1), (21) Ostapenková (4:6, 6:4, 6:4), (2) Rybakinová (7:6, 6:4), Plíšková (6:1, 6:7, 6:3)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist