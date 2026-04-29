Madrid: Nebojácná senzace zkusí šokovat i Andrejevovou, Ukrajinka vyzve bývalou Rusku
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 30. 4.
Semifinále žen
Baptisteová (30-USA) – M. Andrejevová (9-) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)
Kosťuková (26-Ukr.) – Potapovová (Rak.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
PREVIEW | Ruud (12-Nor.) – Blockx (Belg.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)
PREVIEW | Cobolli (10-It.) – Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)
Baptisteová – Andrejevová | 16:00 SELČ
Mirra Andrejevová zůstává jasnou favoritkou, nicméně rozjetá senzace Hailey Baptisteová je posilněná skalpem světové jedničky.
Zápasové informace a forma
Andrejevová zvládla komplikovaný souboj s Leylah Fernandezovou a zajistila si své první semifinále na tisícovce v Madridu. V úvodní sadě odvrátila tři setboly na servisu a Kanaďanku nakonec zdolala 7:6, 6:3. V předchozích dvou ročnících naopak ve čtvrtfinálové fázi skončila. Na třetí pokus ale Ruska, která ve středu oslavila 19. narozeniny, toto kolo překročila.
Na postup do semifinále potřebovala čtyři vítězství a tři z nich zapsala ve dvou setech, nicméně v osmifinálové bitvě s Annou Bondárovou musela ustát tie-break rozhodujícího setu. Letošní antukové jaro je zatím z jejího pohledu parádní, jelikož i na třetím turnaji prošla do semifinále. Navíc letos slavila už 25 výher.
Baptisteová se postarala o největší překvapení tohoto turnaje a možná i dosavadního průběhu sezony, když skolila 2:6, 6:2, 7:6 světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou. Přitom v rozhodujícím setu prohrávala o brejk a čelila celkem šesti mečbolům (pěti z nich na returnu). Běloruskou favoritku přesto za dvě a půl hodiny dokázala porazit.
Sabalenkové oplatila nedávnou porážku ze čtvrtfinále v Miami, a navíc se stala žebříčkově nejníže postavenou hráčkou, která za posledních 40 let předvedla obrat proti světové jedničce na antuce. Nejedná se ovšem o její první cenný skalp na turnaji, jelikož si vyšlápla také na Jasmine Paoliniovou (7:5, 6:3) a Belindu Bencicovou (6:1, 6:7, 6:3).
Vzájemná bilance
Andrejevová vede 1:0. Loni ve třetím kole Wimbledonu dominovala poměrem 6:1, 6:3.
Zajímavosti a fakta
Andrejevová má v semifinálových zápasech solidní bilanci 6:3, konkrétně na úrovni WTA 1000 dokonce stoprocentní 2:0 (loňské triumfy v Indian Wells a Dubaji).
Letos si zahraje semifinále na antuce i na třetím turnaji. Zatímco v Linci získala titul, ve Stuttgartu v této fázi podlehla Jeleně Rybakinové.
Baptisteová bude usilovat o svůj pátý kariérní skalp TOP 10 a třetí na probíhajícím turnaji v Madridu.
Také ve svém druhém kariérním semifinále na hlavní tour potkává ruskou soupeřku. Letos na betonu v Abú Zabí podlehla 6:3, 6:7, 3:6 Jekatěrině Alexandrovové.
Sázkařská analýza
Baptisteová v Madridu předčila veškerá očekávání, v posledních třech zápasech skolila favoritky a bude v pondělí debutovat v TOP 30 žebříčku. Navíc má letos už šest skalpů TOP 20. I tak ale nastoupí proti Andrejevové jako outsiderka.
Ruská favoritka nebyla v každém zápase na turnaji úplně přesvědčivá, nicméně v letošní sezoně má skvělou bilanci 22:2 proti hráčkám mimo TOP 20 žebříčku a měla by postoupit do dalšího velkého finále.
Baptisteová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Abú Zabí (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)
Bilance: 16:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 5:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 4:9)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Baptisteová – Madrid Open
Kariérní bilance: 5:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Charleston (2. kolo), Rouen (osmifinále)
Cesta turnajem: K. Quevedová (6:1, 6:4), (8) Paoliniová (7:5, 6:3), (11) Bencicová (6:1, 6:7, 6:3), (1) Sabalenková (2:6, 6:2, 7:6)
Andrejevová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf)
Bilance: 25:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 50: 12:7 (kariérní 56:34)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:0)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 6:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Andrejevová – Madrid Open
Kariérní bilance: 14:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Linec (triumf), Stuttgart (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, P. Udvardyová (7:5, 6:2), Gálfiová (6:3, 6:2), Bondárová (6:7, 6:3, 7:6), (24) Fernandezová (7:6, 6:3)
Kosťuková – Potapovová | 21:30 SELČ
Marta Kosťuková nastoupí k semifinále s rivalkou Anastasijí Potapovovou jako favoritka. Obě přemožitelky českých tenistek zaútočí na své největší finále v kariéře.
Zápasové informace a forma
Potapovová se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser a během pár minut se musela připravit na zápas se Shuai Zhang. Ruská rodačka, která od letošní sezony reprezentuje Rakousko, nakonec druhou šanci přetavila v postup až do svého největšího semifinále v kariéře. Ve čtvrtfinále zdolala 6:1, 6:7, 6:3 bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou.
Po porážce se Sinjou Krausovou ve finále kvalifikace skolila také grandslamové šampionky Jelenu Ostapenkovou a Jelenu Rybakinovou. Letos má na antuce vynikající bilanci 9:2, a to po nepříliš povedených úvodních třech měsících sezony. Formu znovu chytla už na antuce v linecké hale, kde padla až ve finále s bývalou krajankou Mirrou Andrejevovou.
Kosťuková si pořádně komplikovala první set ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou, který hned dvakrát nedokázala doservírovat. Rozjetá ukrajinská tenistka ovšem po zvládnutém tie-breaku naprosto dominovala a českou hráčku porazila 7:6, 6:0. Na antukových kurtech tak letos zůstává neporažena a může se pochlubit bezchybnou bilancí 10:0.
Do antukového jara nevstupovala v dobré formě. Únorovou tour na Blízkém východě musela vynechat a v březnu vyhrála jen dvě utkání. Zareagovala však výborně a v Rouenu získala svůj druhý kariérní titul, když využila toho, že nečelila více než jedné člence TOP 50 pořadí. Tady v Madridu vyhrála všechny čtyři duely bez ztráty setu, včetně těch s Jessicou Pegulaovou a Julií Putincevovou.
Vzájemná bilance
Stav 2:2. Aktérky už se potkaly na všech třech površích a Kosťuková vyhrála poslední dva souboje předloni v Indian Wells a loni právě v Madridu bez ztráty setu. Na antuce se dosud utkaly jen loni v Madridu.
Zajímavosti a fakta
Potapovová prohrála devět z posledních 14 semifinálových duelů na hlavní tour (celková bilance 7:9), ale vyhrála poslední dvě loni v Kluži a před pár týdny v Linci.
Ruská rodačka reprezentující Rakousko pouze třikrát v kariéře porazila na jednom turnaji tři hráčky TOP 50 žebříčku, naposledy loni v Madridu.
Kosťuková má od začátku roku 2023 skvělou bilanci 5:1 v semifinálových zápasech, ale na úrovni WTA 1000 jediné předchozí prohrála. A to s Igou Šwiatekovou v Indian Wells 2024.
V letošní sezoně se může pochlubit úspěšností 10:1 v soubojích s hráčkami mimo TOP 50 pořadí. Neuspěla jen proti Else Jacquemotové na Australian Open, kde nebyla stoprocentně fit.
Sázkařská analýza
Potapovová je jedinou nenasazenou semifinalistkou letošního Madrid Open a první rakouskou semifinalistkou na úrovni WTA 1000 (dříve Tier I) od roku 2007. Druhou šanci coby lucky loser využila perfektně, ale na rozjetou a dominantní Kosťukovou to nemusí stačit. Ukrajinka teď srší sebevědomím, má na kontě 10 výher v řadě a očekává se, že bude mít proti Potapovové navrch.
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)
Bilance: 16:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 9:0
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:1 (kariérní 67:24)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 2:0 (kariérní 5:4)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Kosťuková – Madrid Open
Kariérní bilance: 8:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Rouen (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:1, 6:3), (5) Pegulaová (6:1, 6:4), McNallyová (6:2, 6:3), (13) Nosková (7:6, 6:0)
Potapovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (finále)
Bilance: 16:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 9:2
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:4 (kariérní 25:50)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 7:9)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Potapovová – Madrid Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Linec (finále)
Cesta turnajem: volný los, Shuai Zhang (6:3, 6:1), (21) Ostapenková (4:6, 6:4, 6:4), (2) Rybakinová (7:6, 6:4), Plíšková (6:1, 6:7, 6:3)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
