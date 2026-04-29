Další rána pro hvězdného Brita. Vynechá další grandslam a čeká ho obrovský pád žebříčkem
Drapera trápí zranění téměř celou jeho kariéru a nyní ho zdravotní problémy poslaly znovu téměř na samotné dno. Poté, co se na okruh vrátil po vyléčení levého ramene, přišla další stopka. Ve svém prvním letošním antukovém zápase na španělské pětistovce v Barceloně si přivodil zranění kolene a zápas s Tomásem Martínem Etcheverrym musel skrečovat.
Bylo tak jasné, že bude muset vynechat aktuálně probíhající podnik Masters v Madridu a ztratí body za loňské finále. Nyní britský tenista potvrdil, že se nezúčastní ani další tisícovky v Římě a přijde i o French Open. Letos tak bude chybět i na druhém grandslamu. "Bylo mi doporučeno, abych nehrál Roland Garros. Je hodně zdrcující promeškat další grandslam, ale doporučení znělo nespěchat hned zpátky k pětisetovému tenisu na antuce," napsal Draper na sociální sítě. "Mohu být zase tím hráčem, kterým chci být. Brzy na viděnou," dodal.
Po neobhájení loňského finále v Madridu, čtvrtfinále v Římě a osmifinále na Pařížském grandslamu čeká Drapera obrovský pád žebříčkem. Během těchto tří turnajů přijde o velkou porci 1050 bodů a po pařížském grandslamu se tak ocitne mimo TOP 100.
Jeho hlavním cílem rozhodně bude příprava na travnatý povrch a především na domácí Wimbledon, kde loni skončil už ve druhém kole na Marinu Čiličovi. On té chvíle do konce roku odehrál už jen US Open, kde odstoupil po jednom odehraném zápase. Letos nastoupil pouze do devíti utkání s bilancí pěti výher a čtyř porážek. V první polovině loňského roku však dokázal, že když je zdravý, může být jedním z nejlepších hráčů světa a v červnu se vypracoval až na čtvrté místo na žebříčku.
