Bolestivá prohra jako odrazový můstek. Znovu jsem se cítil sám sebou, říká Tsitsipas

DNES, 11:05
Stefanos Tsitsipas si na Masters v Madridu připsal nejlepší výsledek letošní sezony a ukázal, že by se v následujících týdnech na oblíbených antukových dvorcích mohl dostat ze své dlouholeté krize. Řecký tenista padl až v osmifinále s obhájcem titulu Casperem Ruudem, proti kterému v tříhodinové tie-breakové bitvě nevyužil dva mečboly. Po bolestivém vyřazení však pro své fanoušky sdílel pozitivní zprávu na sociálních sítích.
Stefanos Tsitsipas proti Ruudovi předvedl nejlepší výkon v sezoně (@ David Canales/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tsitsipas prožívá na kurtu i mimo něj velmi náročné období a časy, kdy býval světovou trojkou či grandslamovým finalistou už jsou dávno pryč. V letošní sezoně se mu dosud vůbec nedařilo, neobhájil spoustu loňských bodů a klesl až na 80. příčku. Pokud bychom počítali jen turnaje ATP měl před Madridem bilanci šest výher a devět porážek.

Do španělské metropole navíc přijel bez jediného letošního úspěchu na oblíbených antukových dvorcích a sérii tří porážek. V místě, kde si v roce 2019 zahrál finále, se však něco změnilo a řecký tenista ukázal, že by mohl být na správné cestě ven z krize. Jako případný odrazový můstek však nebude sloužit nějaká z jeho nedávných výher, ale naopak těsná bolestivá prohra.

Poté, co přežil úvodní duel a otočil bitvu s lucky loserem Patrickem Kypsonem, se rozjel. Připsal si cenné vítězství nad 11. hráčem světa Alexanderem Bublikem a následně potvrdil roli favorita proti domácímu Danielu Méridovi. Nejvíce však zaujal svým osmifinálovým výkonem proti obhájci titulu Ruudovi. Dokonce byl dvakrát jediný míček od postupu mezi osmičku nejlepších. Tříhodinovou tie-breakovou bitvu však nakonec prohrál. I to mu však může pomoct do dalších týdnů.

"Znovu jsem se na kurtu cítil sám sebou, a proto mě výsledek bolí. Ale někdy musíš snést bolest, jen abys cítil, že jsi naživu," napsal po bolestivé porážce s Norem. "Gratuluji Casperovi – je to šampion a přeji mu hodně štěstí v obhajobě titulu. Cesta pokračuje do Říma," dodal a rozhodně tak potěšil své fanoušky, které přesvědčil, že má stále odhodlání vyhrabat se z krize ven a znovu předvádět tenis hodný těch nejlepších hráčů světa.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pantera1
30.04.2026 11:21
Se Skautikem to bylo o panteří fous, dobrej zápas. Doufám, že na té antuce budeš mít lepší výsledky a zas ten žebříček trošku vyspravíš .
Tentokrát něco povzbudivého od Demiska .

