Bolestivá prohra jako odrazový můstek. Znovu jsem se cítil sám sebou, říká Tsitsipas
Tsitsipas prožívá na kurtu i mimo něj velmi náročné období a časy, kdy býval světovou trojkou či grandslamovým finalistou už jsou dávno pryč. V letošní sezoně se mu dosud vůbec nedařilo, neobhájil spoustu loňských bodů a klesl až na 80. příčku. Pokud bychom počítali jen turnaje ATP měl před Madridem bilanci šest výher a devět porážek.
Do španělské metropole navíc přijel bez jediného letošního úspěchu na oblíbených antukových dvorcích a sérii tří porážek. V místě, kde si v roce 2019 zahrál finále, se však něco změnilo a řecký tenista ukázal, že by mohl být na správné cestě ven z krize. Jako případný odrazový můstek však nebude sloužit nějaká z jeho nedávných výher, ale naopak těsná bolestivá prohra.
Poté, co přežil úvodní duel a otočil bitvu s lucky loserem Patrickem Kypsonem, se rozjel. Připsal si cenné vítězství nad 11. hráčem světa Alexanderem Bublikem a následně potvrdil roli favorita proti domácímu Danielu Méridovi. Nejvíce však zaujal svým osmifinálovým výkonem proti obhájci titulu Ruudovi. Dokonce byl dvakrát jediný míček od postupu mezi osmičku nejlepších. Tříhodinovou tie-breakovou bitvu však nakonec prohrál. I to mu však může pomoct do dalších týdnů.
"Znovu jsem se na kurtu cítil sám sebou, a proto mě výsledek bolí. Ale někdy musíš snést bolest, jen abys cítil, že jsi naživu," napsal po bolestivé porážce s Norem. "Gratuluji Casperovi – je to šampion a přeji mu hodně štěstí v obhajobě titulu. Cesta pokračuje do Říma," dodal a rozhodně tak potěšil své fanoušky, které přesvědčil, že má stále odhodlání vyhrabat se z krize ven a znovu předvádět tenis hodný těch nejlepších hráčů světa.
Tentokrát něco povzbudivého od Demiska .
