Jízda Kosťukové! V souboji českých přemožitelek přehrála Potapovovou a je ve finále
Kosťuková – Potapovová 6:2, 1:6, 6:1
Čtvrtfinálové přemožitelky Karolíny Plíškové a Lindy Noskové vstoupily do pátého vzájemného souboje s maximální agresivitou. Kosťuková však přece jen byla přesnější hráčkou, po svém vyhraném úvodním servisu vzala Potapovové hned její první podání a šla do vedení 2:0. Ukrajinka, která letos vyhrála všech deset zápasů na antuce, se na potvrzení brejku hodně nadřela. Musela se vypořádat se stavem 15:40, aktivní hrou ale obě hrozby odvrátila a brala na svou stranu i třetí hru.
Potapovová se podobně jako o kolo dříve Nosková dostávala pod tlak především po svém druhém podání. Ve čtvrté hře navíc dvěma dvojchybami v řadě nabrala ztrátu 15:40, z kritické situace se ale dokázala dostat a připsala si svůj první game. Kosťuková, která byla v Madridu maximálně ve čtvrtfinále, byla na servisu dominantní, bez problémů potvrdila i své další podání a vedla už 4:1.
Nervózní naturalizovaná Rakušanka čím dál tím častěji diskutovala se svým boxem, kde nechyběl její přítel, nizozemský tenista Tallon Griekspoor. Potapovová sice ještě stihla vzápětí snížit na rozdíl dvou her, to ale bylo z její strany v prvním setu vše. Kosťuková pestrou hrou nutila soupeřku k chybám, podruhé jí vzala servis a po 35 minutách získala úvodní dějství hladce 6:2.
Rodačka ze Saratova se po nepovedené sadě uvolnila. Do pokračování zápasu vlétla ve velkém stylu, svou rivalku zasypala sérií rychlých úderů a riskantní taktika jí vycházela. Okamžitě prolomila rodačce z Kyjeva podání, brejk potvrdila a vedla 2:0. Kosťuková, která do této doby neztratila na turnaji ani set, začala chybovat, další game na podání uzavřela dvojchybou a ztrácela už tři hry.
Hra Ukrajinky se s přibývajícím časem naprosto rozsypala. Vítězka turnaje z Rouenu produkovala chybu za chybou a s přesně hrající soupeřkou si nevěděla rady. Potapovová, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, toho beze zbytku využívala a šla do vedení už 5:0. Druhý set získala naprosto hladce 6:1 a o finalistce tak musela rozhodnout třetí sada.
Kosťuková v úvodu třetí sady pozměnila taktiku, soupeřku začala zásobovat čopovanými údery a získala hned úvodní servis Potapovové. Stejně jako v prvním setu se dostala do vedení 3:0 a náskok už nepustila. Po hodině a 38 minutách a výsledku 6:2, 1:6 a 6:1 se tak mohla radovat z postupu do životního finále.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře