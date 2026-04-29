Pomsta dokonána. Dominantní Zverev srazil i Cobolliho, v Madridu si zahraje o finále
Cobolli – Zverev 1:6, 4:6
Zverev s Cobollim se naposledy potkali před několika dny v semifinále turnaje v Mnichově, kde se z překvapivě jednoznačného vítězství radoval Ital. Do čtvrtého vzájemného souboje ale vstoupil mnohem lépe německý tenista. Zverev si poradil hned s úvodním podáním svého soupeře, brejk vzápětí potvrdil a po dvanácti minutách šel do vedení 3:0.
Přemožitel Jakuba Menšíka působil na kurtu mnohem živějším a především jistějším dojmem, vítěz turnaje v Acapulcu velmi často chyboval, což se projevilo i ve čtvrtém gamu. Zverev si i díky výborným returnům vytvořil vedení 40:0, jeho soupeř první dvě hrozby ještě smazal, třetí už ne, a prohrával už 0:4.
Výborně podávající světová trojka třemi esy v jediném gamu potvrdila naprosto hladce i druhý brejk a po pouhých 19 minutách vedla už o pět her. Rodák z Florencie po boji získal alespoň čestný game, Zverev ale vzápětí vše završil čistou hrou a první sadu získal hladce 6:1.
Hned v úvodu druhé sady čelila světová třináctka dalším třem brejkbolovým hrozbám, tentokrát si ale dokázala poradit a poprvé v zápase šla do vedení. Madridské publikum v touze po dramatičtějším průběhu hnalo italského tenistu vpřed a přání se mu vyplnilo. Cobolli se do stejné situace jako v prvním gamu dostal i za stavu 2:2, opět se ale dokázal ze stavu 0:40 na svém servisu dostat a šel do vedení.
Ital, pro kterého se jednalo o vůbec první čtvrtfinálovou účast na turnajích Masters, se čím dál tím více opíral o svou hlavní zbraň na forhendu a držel s favoritem kontakt. To platilo až do deváté hry, kdy Zverev poprvé ve druhém setu uspěl na returnu, dostal se do vedení 5:4 a měl možnost zápas dopodávat.
Cobolli se vzápětí dostal ke svým vůbec prvním brejkbolovým možnostem v zápase, když vedl 40:15, dvojnásobný madridský šampion ale čtyřmi body v řadě game otočil a zajistil si účast mezi nejlepším kvartetem.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP 1000 v Madridu
