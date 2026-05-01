Další rána pro vyšetřovanou Vondroušovou. Češka musela znovu odložit návrat na kurty
Od půlky ledna se Vondroušová představila pouze v nedávném kvalifikačním utkání Poháru Billie Jean Kingové. Navíc proti Švýcarsku nastoupila jen ve čtyřhře po boku krajanky Terezy Valentové a společně bod nezískaly.
Tehdy bývalá wimbledonská šampionka avizovala, že plánuje návrat na individuální turnaje na probíhající akci v Madridu. O pár dní později se však objevila zpráva o tom, že neodevzdala dopingový vzorek a hrozí jí až čtyřletý trest.
Podle oficiálních informací sice zastavenou činnost nemá, nicméně její comeback se znovu posouvá. Bývalá světová šestka totiž zmešká i další antukovou tisícovku v Římě.
V Římě startovala Vondroušová, která v letošní sezoně odehrála hlavně kvůli potížím s operovaným levým ramenem jen dva singlové zápasy, celkem pětkrát. Jejím maximem je semifinále z roku 2020, v němž podlehla krajance Karolíně Plíškové.
Pokud jí to zdraví dovolí a nebude jí pozastavena činnost kvůli dopingové kauze, měla by se zúčastnit grandslamového French Open. Hlavní soutěž antukového majoru startuje v neděli 24. května.
I po omluvence Vondroušové bude mít český tenis v Římě bohaté zastoupení. Hlavní fázi si zahrají minimálně Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Podle posledních informací by to mohlo být to zranění, když chtěla hrát už v Madridu. Ale jsou to jen domněnky, proč nebude hrát ani Řím.