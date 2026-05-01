Další rána pro vyšetřovanou Vondroušovou. Češka musela znovu odložit návrat na kurty

DNES, 12:30
Markéta Vondroušová neodehrála od půlky ledna ani jeden zápas na individuálních turnajích. Bývalá wimbledonská šampionka, která bojuje se zdravotními problémy a čelí dopingové kauze, měla v plánu vrátit se na kurty už v Madridu. Místo toho ale zmešká i následující prestižní podnik v Římě.
Markéta Vondroušová se na kurty nevrátí ani v Římě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Od půlky ledna se Vondroušová představila pouze v nedávném kvalifikačním utkání Poháru Billie Jean Kingové. Navíc proti Švýcarsku nastoupila jen ve čtyřhře po boku krajanky Terezy Valentové a společně bod nezískaly.

Tehdy bývalá wimbledonská šampionka avizovala, že plánuje návrat na individuální turnaje na probíhající akci v Madridu. O pár dní později se však objevila zpráva o tom, že neodevzdala dopingový vzorek a hrozí jí až čtyřletý trest.

Podle oficiálních informací sice zastavenou činnost nemá, nicméně její comeback se znovu posouvá. Bývalá světová šestka totiž zmešká i další antukovou tisícovku v Římě.

V Římě startovala Vondroušová, která v letošní sezoně odehrála hlavně kvůli potížím s operovaným levým ramenem jen dva singlové zápasy, celkem pětkrát. Jejím maximem je semifinále z roku 2020, v němž podlehla krajance Karolíně Plíškové.

Pokud jí to zdraví dovolí a nebude jí pozastavena činnost kvůli dopingové kauze, měla by se zúčastnit grandslamového French Open. Hlavní soutěž antukového majoru startuje v neděli 24. května.

I po omluvence Vondroušové bude mít český tenis v Římě bohaté zastoupení. Hlavní fázi si zahrají minimálně Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Saulnier
01.05.2026 13:34
Inak, koľko času už prešlo od momentu, kedy sa Markétina situácia začala oficiálne vyšetrovať? Netrvá to už nejako dlho?
EllNino
01.05.2026 12:44
Ona hrát ani nemůže, respektive může, ale jestli jí dají trest, tak by musela vracet body i money
Ondřej.Jirásek
01.05.2026 12:52
Ale tak zase věří, že nebude potrestaná. Musí to být situace na houby.
aligo
01.05.2026 13:08
Naopak si myslím, že kdyby hrála, tak by to mohlo pomoci tomu, že je přesvědčená o nevinně. Takhle to vypadá, že vlastně neví a nechce hrát pro nic za nic Prekérka
Ondřej.Jirásek
01.05.2026 13:10
Ona může být přesvědčená o nevinně, ale to neznamená, že trest fakt nedostane. Je to prostě blbá situace.
Beppo
01.05.2026 13:10
Děkuji za vysvětlení. Z toho redakčního článku ta podstata proč nemůže hrát totiž vůbec nevyplývá. Hlavně že se věnují kdejakému drbu, ale odbornost je nízká..
Ondřej.Jirásek
01.05.2026 13:12
Ona ale žádná taková podstata oficiálně neexistuje. Buď hrát nechce kvůli aktuální dopingové kauze, nebo hrát nemůže, protože je pořád zraněná.

Podle posledních informací by to mohlo být to zranění, když chtěla hrát už v Madridu. Ale jsou to jen domněnky, proč nebude hrát ani Řím.
alcaraz.dva
01.05.2026 13:46
stejně bych nic dobrého v téhle situaci zřejmě nepredvedla
hanz
01.05.2026 12:41
Děkuji redakci, že si přečetla můj zdejší příspěvek a udělala o tom samostatný článek...
aligo
01.05.2026 12:49
Ano, běžná praxe aspoň si pak můžeme připadat jako součást týmu
hanz
01.05.2026 13:11
Tak, tak--- mohli bychom vytvářet alespoň titulky...
Ondřej.Jirásek
01.05.2026 12:51
To není tím, ale samozřejmě děkujeme
hanz
01.05.2026 13:12
Když můžu, rád pomůžu...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

