Záhadné Alcarazovo zranění: Stejné problémy jako u Nadala? Budoucnost je nejistá
Alcaraz byl na začátku měsíce nucen odstoupit z turnaje v Barceloně poté, co sám přiznal, že "cítil, že se mu něco děje“ v oblasti zápěstí. Následné rozhodnutí vynechat zbytek antukové sezony, včetně obhajoby titulu na Roland Garros, poukazuje na závažnost situace.
Ze Španělska zároveň přicházejí informace, že je ohrožen i jeho start ve Wimbledonu. Podle dostupných zpráv by se mohlo jednat o tenosynovitidu, tedy zánět šlachového pouzdra. Jde o zranění, které v minulosti postihlo také Rafaela Nadala a které je v tenise poměrně problematické vzhledem k velkému zatížení zápěstí.
Tento typ zranění se podle informací španělských médií obtížně léčí a může se vracet, pokud hráč pokračuje v zátěži se zanícenou šlachou. Za nejvhodnější řešení je považován klid a omezení zátěže, protože pokračování ve hře by mohlo vést až k natržení šlachy a vážnějším komplikacím.
K situaci se vyjádřil i bývalý britský tenista Greg Rusedski, který Alcarazovi doporučuje zvážit další kroky s ohledem na dlouhodobou perspektivu. "V tak mladém věku už vyhrál sedm grandslamů. Má na kontě všechny čtyři grandslamy. Je prostě neuvěřitelné, co dokázal," uvedl Rusedski ve svém podcastu.
Zároveň ocenil přístup hráčova týmu: "V tomto ohledu ho tým správně zvládl, prostě na něj nekladl žádná očekávání, žádný tlak. Chce se pokusit být připravený na Wimbledon." Rusedski zároveň upozornil na komplikace spojené s návratem: "Je to trochu znepokojivé, protože bude chybět v Paříži, to jsou další dva týdny pryč, což je teď kvůli zranění celkem čtyři a půl týdne volna."
Podle něj není jisté, zda bude mít Alcaraz dostatek času na přípravu: „Bude mít po třech týdnech dost času na to, aby se připravil na Wimbledon? Doufejme, že se vrátí na travnatou část sezony, ale to je otázkou…“
Na závěr zdůraznil význam správného rozhodnutí: "Musí se dívat na širší souvislosti. Má před sebou dlouhou kariéru a nemůže si dovolit mít teď problém se zápěstím, který by ho mohl ovlivnit tak, jako to ovlivnilo třeba Del Potra, který po problému se zápěstím už nikdy nebyl stejným hráčem."
Přestože je Alcarazovi teprve 22 let, jeho nejbližší rozhodnutí mohou být z hlediska další kariéry zásadní. Problémy se zápěstím totiž patří mezi nejcitlivější zranění, se kterými se profesionální tenisté potýkají.
