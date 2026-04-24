Krutá rána pro Alcaraze. Španěl musí vynechat French Open a titul obhajovat nebude
Alcaraz si zranil zápěstí v předchozím týdnu na domácí pětistovce v Barceloně, kde po vítězství nad Otto Virtanenem nenastoupil k osmifinálovému utkání s Tomášem Macháčem. Následně se omluvil pořadatelům dalšího domácího prestižního turnaje v Madridu.
Na kurty se nakonec vrátí nejdříve na trávě před Wimbledonem. Španělský supertalent a aktuálně druhý hráč světa totiž musel zrušit start i na Masters v Římě a také na grandslamovém French Open. Na obou těchto akcích měl obhajovat titul.
"Po výsledcích dnešních testů jsme se rozhodli, že nejrozumnější bude být opatrný a nehrát v Římě ani na French Open," napsal Alcaraz na sociální sítě. "Je to pro mě těžké období, ale jsem si jistý, že se z toho dostanu," dodal s tím, že zatím neví, kdy se bude moct na kurty vrátit.
Pro Alcaraze je antukové jaro obvykle nejoblíbenější částí sezony. To letošní však pro něj nemohlo skončit hůř. Na Masters v Monte Carlu prohrál finále s největším rivalem Jannikem Sinnerem a přišel o post světové jedničky. Pak odstoupil z Barcelony a následně musel vynechat Madrid, Řím i French Open.
Existuje tak velká šance, že French Open bude mít zbrusu nového šampiona. Z bývalých vítězů se totiž zřejmě představí maximálně Novak Djokovič a další veterán Stan Wawrinka.
Suverénně největším adeptem na letošní triumf v pařížském svatostánku bude Sinner, který v historickém loňském finále nevyužil mečboly a obrovský náskok právě proti Alcarazovi. Ital po slabším začátku sezony zase exceluje a vyhrál poslední čtyři turnaje Masters. Momentálně má na kontě 17 vítězství v řadě.
