Obrovská bitva i zahozené mečboly! Lehečka drama nezvládl, do finále míří Shelton

DNES, 18:37
Aktuality 46
ATP STUTTGART - Jiří Lehečka si o svůj třetí kariérní titul nezahraje. V semifinále turnaje ve Stuttgartu podlehl po obrovské bitvě světové pětce Benu Sheltonovi 7:6, 6:7, 6:7, když ve druhém setu neproměnil dva mečboly. Vítěz se ve finále utká s dalším Američanem a obhájcem titulu Taylorem Fritzem.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Shelton Ben
Jiří Lehečka během turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Julia Rahn)

Shelton - Lehečka 6:7, 7:6, 7:6

Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný, a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.

Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.

Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. Do něj měl lepší vstup Američan, když se ujal vedení 3:1. Lehečka ale reagoval obratem a bylo vyrovnáno – 4:4. Český tenista byl v závěru jistějším hráčem, zkrácenou hru získal 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Shelton, který dnes dohrával čtvrtfinálové utkání s Japoncem Šó Šimabukurou, měl velkou šanci na první brejk hned v úvodní hře druhé sady. Vedení 40:15 však Lehečka díky výbornému servisu smazal a šel do vedení.  Český tenista měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy odvracel jeden brejkbol. I tentokrát byl úspěšný a nepustil světovou pětku do trháku. Stejnou situaci si o chvíli později vyzkoušel i Američan, také on nezaváhal, a bylo vyrovnáno – 3:3.

Utkání ve druhém setu nabídlo podstatně delší výměny, než tomu bylo v úvodním dějství. Oba tenisté měli více starostí uhlídat si podání, přesto se žádný z nich k brejku nedostal a i druhý set musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala obrovská bitva. Lehečka si vypracoval dva mečboly, Shelton sedm setbolů, ten osmý nakonec proměnil, zkrácenou hru vyhrál neuvěřitelným poměrem 16:14 a srovnal stav na 1:1.

Důležitý moment třetí sady ustál Lehečka hned při svém úvodním podání, kdy odvrátil dva brejkboly a srovnal stav na 1:1. V pátém gamu to byl pro změnu Shelton, kdo byl v přímém ohrožení ztráty servisu. Esem ale nebezpečí zažehnal a diváci se tak prvního brejku zápasu opět nedočkali.

To platilo až do samotného závěru třetího setu, o postupujícím do finále tak musela rozhodnout i potřetí zkrácená hra. Neskutečné drama gradovalo za stavu 6:5, kdy měl na svém podání první mečbol Shelton, využít ho ale nedokázal. Ten druhý už ale Američan perfektním returnem využil a po téměř třech hodinách boje mohl slavit postup do finále.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

46
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Vlk-v-trave
13.06.2026 19:32
Stuttgart: no pamatuji na rocniky, kdy ta trava byla proslapla az k saku... posledni rocniky slabsi...

Nakonec ve finale americky fotbalista vs. fotbalista :-) Chlapci se asi nadchli nocnim vykonem v L.A. s Paragvaji.

Jestli jde o Jirku, nevidel bych to az tak negativne, rozhodne na trave posun, hledal cestu dopredu... nektere veci proste jeste nevychazely, jedine se da trochu kriticky videt, ze stale jde dost za BL, pak ma ten souper vice casu na silnejsi udery a prevzeti iniciativy...:-(
... ale nejaky ten prislib pro Wimbledon by tu byl.... bylo to v tech tb o par micich..
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paddy
13.06.2026 19:20
zejména na trávě ve Stuttgartu se hraje extrémně hodně TB (40 % setů), a když hrají proti sobě dva servismani, tak 3 TB v zápase je snadná záležitost, plno es, diváci se nudí
BB moc nebývá, brejků jako šafránu, takže často celý set rozhodne jediný míč

ve 2. TB Shelton tragický na SB při vlastním servisu 1/4 (25 % vs 75 % obecně na podání), Lehečka MB na servisu 0/1 (jeden míč je malý vzorek, ale měl mít 70 % úspěšnost), SB/MB na returnu mají malou šanci

ve 3. TB Lehe prohrál poslední své tři servis míče (opět ta hlavička), šel dokonce dopodávat zápas za stavu 5:4, navíc Shelton opět neproměnil na servisu jeden SB/MB (celkově 1/5, tragických 20 %)

častěji se hrálo o Lehe servis 137 vs 123 míčů, takže postup je spravedlivý smile
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paddy
13.06.2026 19:23
pravděpodobnost, že Lehe v tomto zápase prohraje 3 míče v řadě na servisu (70 % vyhraných míčů)
= 2,7 % smile

gratulujeme smile
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PTP
13.06.2026 19:28
Na trávě, když hrají dva s podáním jako hlavním úderem, tak se z toho stane Karlovičo-Opelkoidní těžká nuda.
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Vlk-v-trave
13.06.2026 19:34
Ja jsem se nenudil :-) A tys to podle me nevidel :-D
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com
13.06.2026 19:36
A ja bych to videl tak, ze tys ho nevidel, ze to nevidel
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PTP
13.06.2026 19:14
S levákem na trávě málem vyhrál, kdo by to čekal od Jirky? Nějaký zlepšení tam asi bude. Neviděl jsem, byl v obličeji aspoň řádně rudej?
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tenisman1233
13.06.2026 19:16
Kdo by čekal že porazí světovou pětku?
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PTP
13.06.2026 19:19
Kudrnáč jako světová pětka je taky dobrej omyl...
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tenisman1233
13.06.2026 19:20
Auger jako čtyřka taky celkem omyl.
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tenisman1233
13.06.2026 18:38
Je asi i dobře, že Jirka prohrál-dodá mu to tím více zkušeností.
Byla to jen 250,takže SF super
Jirka i tak zahrál velmi dobře a je vidět Jirkův potenciál na trávě.
Teď Londýn,kde bude Nas. 2,což je paradoxní ,jelikož tady byl 4.
Jinak samozřejmě škoda těch šancí .
Na závěr, prohrát se No.5 v TB 3.sady není taková ostuda.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
13.06.2026 18:41
Tak když bude nasazená dvojka, tak to určitě vypadne velmi brzy s někým slabým. Protože on nezvládá roli favorita!
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tenisman1233
13.06.2026 18:43
Na tý trávě se solidní.
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farr
13.06.2026 18:34
Těžce prokaučovaný. Na big pointech Jirka slabý jak čaj bohužel.
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Mac
13.06.2026 18:49
jojo, hraje vyborne kdyz ma dotahovat, ale kdyz jit sam do vedeni, prvni neda ani za boha...
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Dobry-den
13.06.2026 18:33
Některý věci se zkrátka nemění. Škoda, že nesázím.
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chlebavevaju
13.06.2026 18:35
Jirka nám vynáší skvěle, je to pašák.
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chlebavevaju
13.06.2026 18:33
Lehe opět potvrdil pevné nervy ve vypjatých momentech. Je to takový uzlíček nervů.
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aligo
13.06.2026 18:33
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easymoneysniper
13.06.2026 18:33
Slušná paralympiáda
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com
13.06.2026 18:32
a je to.. Kdo za to muze? Spravne je to Neumannka smilesmilesmile
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SpacialRecognition
13.06.2026 18:32
Totálně to nedal v hlavě, jako obvykle.
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com
13.06.2026 18:22
Drama vrcholí,
fanušci šílí
a karavana ide dalej smile
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paddy
13.06.2026 19:04
Čoko poť smile smile
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easymoneysniper
13.06.2026 17:38
Lehečka by potřeboval mentalitu Menšíka. Ten tyhle situace pod tlakem zvládá o třídu líp.
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Ela-fon-isi
13.06.2026 18:01
Ale když si vzpomene na jeho začátky, udělal velký pokrok.
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easymoneysniper
13.06.2026 18:16
Pořád tam je na čem pracovat.
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annah
13.06.2026 17:36
Páni , to byla teda přetahovaná, ten druhý set!!!
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Mac
13.06.2026 17:36
cekali jsme dlouho, nez se potento, ale nakonec dockali...
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Diabolique
13.06.2026 17:33
Za stavu 50:50 zvladne Jirka minibreak.
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Diabolique
13.06.2026 17:34
Tak ne, nedotahl to do 50:50.
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hanz
13.06.2026 17:24
Lehunda to prvotřídně podělal a může se pakovat...
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frenkie57
13.06.2026 17:11
Vypadá to opět na TB.
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pantera1
13.06.2026 17:29
To musí být teda psycho .
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Preview.lover
13.06.2026 16:27
Jestli by se Jirkovi podařilo porazit Tiafoea, Sheltona i Fritze, tak by se měla v O2 aréně vysadit tráva na Davis cup
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The_Punisher
13.06.2026 16:37
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Diabolique
13.06.2026 16:25
Z 1:3 na 7:4 moc pekne.
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com
13.06.2026 16:22
Kučeravý Shelton, to je jinej level smile
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frenkie57
13.06.2026 16:13
To je škody, to je škody...
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pantera1
13.06.2026 16:19
To zas budou nervy, sleduji jen skóre no vyrovnaný zatím do poslední loptičky v TB .
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frenkie57
13.06.2026 16:26
TB jde za Jirkou, první set je doma.
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pantera1
13.06.2026 16:28
No doufám, že taky vyhraje a zítra se podívám aspoň na ty finále .
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frenkie57
13.06.2026 16:48
To by bylo pěkné.
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com
13.06.2026 16:55
jo zase vyžrat vsechny pripravny turnaje, to umíme.. Ale že by se pak nekdo blejsknul na W
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frenkie57
13.06.2026 16:05
Zatím je to souboj podání, mezihry moc nevidíme, oba už mají alespoň 5 es, Jiřina teď zahrál tři v řadě.
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pantera1
13.06.2026 15:49
Jirko Kučeravci polož sluchátko nejlépe ve dvou, ale když nebude zbytí i ve třech, hlavně ať je to vítězné .
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