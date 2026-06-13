Obrovská bitva i zahozené mečboly! Lehečka drama nezvládl, do finále míří Shelton
Shelton - Lehečka 6:7, 7:6, 7:6
Do třetího vzájemného utkání vstoupili Shelton i Lehečka suverénně, když si bez problémů vyhráli svá úvodní podání. Na rychlé stuttgartské trávě se hrály velmi krátké výměny, Američan při svých dvou úvodních servírovacích gamech neztratil jediný fiftýn, český tenista pak jediný, a za pouhých devět minut hry byl stav nerozhodný – 2:2.
Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. Rodák z Kněžmostu marně bojoval o úvodní fiftýn na returnu i v páté hře, Shelton si připsal další čistou hru a znovu šel do vedení. První starosti měl naopak vzápětí Lehečka, za stavu 40:40 si ale připsal dva body z podání a případné trable rychle zažehnal.
Rodák z Atlanty dál zasypával soupeře nechytatelnými servisy. Bez problémů vyhrál devátou hru a šel do vedení 5:4, přičemž při svém podání do této doby neztratil jediný bod. Svěřenec Michala Navrátila tak dominantní na podání nebyl, přesto i on si větší starosti nedělal a srovnal na 5:5.
Paradoxně do nejsložitější situace se dostal vzápětí Shelton, když se nemohl trefit do prvního podání a prohrával už 15:40. Game nakonec získal a o osudu první sady musel rozhodnout tie-break. Do něj měl lepší vstup Američan, když se ujal vedení 3:1. Lehečka ale reagoval obratem a bylo vyrovnáno – 4:4. Český tenista byl v závěru jistějším hráčem, zkrácenou hru získal 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
Shelton, který dnes dohrával čtvrtfinálové utkání s Japoncem Šó Šimabukurou, měl velkou šanci na první brejk hned v úvodní hře druhé sady. Vedení 40:15 však Lehečka díky výbornému servisu smazal a šel do vedení. Český tenista měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy odvracel jeden brejkbol. I tentokrát byl úspěšný a nepustil světovou pětku do trháku. Stejnou situaci si o chvíli později vyzkoušel i Američan, také on nezaváhal, a bylo vyrovnáno – 3:3.
Utkání ve druhém setu nabídlo podstatně delší výměny, než tomu bylo v úvodním dějství. Oba tenisté měli více starostí uhlídat si podání, přesto se žádný z nich k brejku nedostal a i druhý set musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala obrovská bitva. Lehečka si vypracoval dva mečboly, Shelton sedm setbolů, ten osmý nakonec proměnil, zkrácenou hru vyhrál neuvěřitelným poměrem 16:14 a srovnal stav na 1:1.
Důležitý moment třetí sady ustál Lehečka hned při svém úvodním podání, kdy odvrátil dva brejkboly a srovnal stav na 1:1. V pátém gamu to byl pro změnu Shelton, kdo byl v přímém ohrožení ztráty servisu. Esem ale nebezpečí zažehnal a diváci se tak prvního brejku zápasu opět nedočkali.
To platilo až do samotného závěru třetího setu, o postupujícím do finále tak musela rozhodnout i potřetí zkrácená hra. Neskutečné drama gradovalo za stavu 6:5, kdy měl na svém podání první mečbol Shelton, využít ho ale nedokázal. Ten druhý už ale Američan perfektním returnem využil a po téměř třech hodinách boje mohl slavit postup do finále.
Komentáře
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Nakonec ve finale americky fotbalista vs. fotbalista :-) Chlapci se asi nadchli nocnim vykonem v L.A. s Paragvaji.
Jestli jde o Jirku, nevidel bych to az tak negativne, rozhodne na trave posun, hledal cestu dopredu... nektere veci proste jeste nevychazely, jedine se da trochu kriticky videt, ze stale jde dost za BL, pak ma ten souper vice casu na silnejsi udery a prevzeti iniciativy...:-(
... ale nejaky ten prislib pro Wimbledon by tu byl.... bylo to v tech tb o par micich..
BB moc nebývá, brejků jako šafránu, takže často celý set rozhodne jediný míč
ve 2. TB Shelton tragický na SB při vlastním servisu 1/4 (25 % vs 75 % obecně na podání), Lehečka MB na servisu 0/1 (jeden míč je malý vzorek, ale měl mít 70 % úspěšnost), SB/MB na returnu mají malou šanci
ve 3. TB Lehe prohrál poslední své tři servis míče (opět ta hlavička), šel dokonce dopodávat zápas za stavu 5:4, navíc Shelton opět neproměnil na servisu jeden SB/MB (celkově 1/5, tragických 20 %)
častěji se hrálo o Lehe servis 137 vs 123 míčů, takže postup je spravedlivý
= 2,7 %
gratulujeme
Byla to jen 250,takže SF super
Jirka i tak zahrál velmi dobře a je vidět Jirkův potenciál na trávě.
Teď Londýn,kde bude Nas. 2,což je paradoxní ,jelikož tady byl 4.
Jinak samozřejmě škoda těch šancí .
Na závěr, prohrát se No.5 v TB 3.sady není taková ostuda.
fanušci šílí
a karavana ide dalej