Obrovský talent, který zničila zranění. Bývalá světová čtyřka brzy ukončí kariéru

DNES, 14:00
Japonský tenista Kei Nišikiori po sezoně ukončí kariéru. Finalista US Open z roku 2014 a bývalý čtvrtý hráč světového žebříčku to oznámil na sociálních sítích.
Kei Nišikori letos ukončí kariéru (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Hrát na okruhu ATP a držet se v první desítce žebříčku, to jsou věci, na které jsem pyšný. Zbývající zápasy si užiju a budu bojovat až do úplného konce," uvedl šestatřicetiletý Nišikori.

Jako první Japonec si zahrál grandslamové finále a jako teprve druhý tenista z Asie se dostal do nejlepší desítky v žebříčku. Prvním byl Paradorn Srichaphan z Thajska.

Světovou čtyřkou se Nišikori stal v roce 2015 a získal celkem 12 titulů. Na kontě má i olympijský bronz. V posledních letech ho však trápila častá zranění a nedávno přiznal, že fyzicky už se soupeři sotva drží krok.

Na okruhu ATP se Nišikori naposledy představil loni v Cincinnati. Letos zatím startoval na pěti challengerech.

Ondřej Jirásek, ČTK
hanz
01.05.2026 14:22
Já si ho budu pamatovat jako záletníka
