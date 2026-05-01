Obrovský talent, který zničila zranění. Bývalá světová čtyřka brzy ukončí kariéru
"Hrát na okruhu ATP a držet se v první desítce žebříčku, to jsou věci, na které jsem pyšný. Zbývající zápasy si užiju a budu bojovat až do úplného konce," uvedl šestatřicetiletý Nišikori.
Jako první Japonec si zahrál grandslamové finále a jako teprve druhý tenista z Asie se dostal do nejlepší desítky v žebříčku. Prvním byl Paradorn Srichaphan z Thajska.
Světovou čtyřkou se Nišikori stal v roce 2015 a získal celkem 12 titulů. Na kontě má i olympijský bronz. V posledních letech ho však trápila častá zranění a nedávno přiznal, že fyzicky už se soupeři sotva drží krok.
Na okruhu ATP se Nišikori naposledy představil loni v Cincinnati. Letos zatím startoval na pěti challengerech.
