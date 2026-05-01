Šokující zpověď kontroverzní Ukrajinky: WTA mi vyhrožuje. Nebudu mlčet!

DNES, 20:45
Téma 10
Oleksandra Olijnykovová patří k nejhlasitějším ukrajinským hráčkám, které kvůli ruské invazi na Ukrajinu kritizují ruské a běloruské tenisty. Kyjevská rodačka se nebála kritizovat ani Arynu Sabalenkovou či Daniila Medveděva a teď přišla se šokující zpovědí na Instagramu. V té se svěřila, že jí vyhrožuje dokonce i Ženská tenisová asociace.
Profily hráčů
Oliynykova Oleksandra
Oleksandra Olijnykovová napsala šokující zpověď na Instagramu (© MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Kritizovala Sabalenkovou, Medveděva, Dianu Šnajderovou a třeba i maďarskou tenistku Annu Bondárovou, která si zahrála exhibici na ruském území. Tím podle Olijnykovové podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Asi ani nemusíme zmiňovat, že ruským a běloruským soupeřkám nepodává ruku a odmítá i společné foto před zápasem.

Teď ale musela Olijnykovová zajít ještě mnohem dál. V dlouhé a šokující zpovědi na Instagramu se totiž svěřila, že se stala terčem výhrůžek od samotné Ženské tenisové asociace (WTA).

"WTA mi začala vyhrožovat pokutami v řádu desítek tisíc dolarů a diskvalifikacemi. Během turnajů jsem neustále doprovázena představiteli WTA, kteří se mě snaží vzdělávat v tom, jak bych měla mluvit. Nebo spíš mlčet," nebrala si servítky a zároveň upozornila, že ji WTA nutí, aby přestala hráče a hráčky jmenovat, jelikož může jejich jméno poškodit.

Ačkoli musí určitě čelit výhrůžkám i od lidí mimo WTA, bude dál mluvit o ruské agresi. "Vše, co napíšu, mě vystavuje riziku. Asi nedostanu odpověď na to, proč jsem trestána za konstatování faktů, že existují tenisté, kteří se podílí na ruské propagandě, berou krvavé peníze a normalizují válku pro obyčejné Rusy. A přesto hrají bez jakýchkoli následků," útočila znovu na ruské a běloruské tenisty.

Svým sledujícím a fanouškům slíbila, že se nenechá umlčet. "Jsem pořád tady. A budu dál mluvit. Nenechám se umlčet. Vím, že ať se mě kdokoli snaží přesvědčit o opaku, lidská solidarita mě ochrání," uzavřela svůj příspěvek na Instagramu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

10
Přidat komentář
Ladi
01.05.2026 21:33
Bohužel je to pravda WTA a ATP jsou pod vlivem Ruska. Stejně jako byla hokejová asociace totálně proruská,dokud byl presidentem Švýcar. Ten nenáviděl Čechy .
Reagovat
Kapitan_Teplak
01.05.2026 21:13
Tak WTA a ATP jsou nejvíc proruské sportovní organizace tak není nejmenší důvod, proč ji to nevěřit.
Reagovat
misa
01.05.2026 21:23
Kdyby se zveřejnily telefonáty nebo maily mezi vedením ATP, WTA a Rusy, tak by se kdekomu udělalo zle Samozřejmě jsou zaplacení.
Reagovat
enfee
01.05.2026 21:03
Tyhlety Kostyukove uz jsou pekne otravne
Reagovat
darek.vrana
01.05.2026 21:14
Jasně. A ty neustálé zprávy o raketách ničících Ukrajinu už jsou taky nudné. Jenomže pro některé lidi to bohužel není jen televizní program, ale realita, ve které musí žít. Kdybych za nacistické okupace hrál proti Němci, který by se tvářil jako že se nic neděje, tak bych mu ruku taky nepodal.
Reagovat
elsky
01.05.2026 21:36
Ale podal, to Vám garantuju
Reagovat
volejman
01.05.2026 21:14
Asi si vzala za vzor našeho hokejistu Dominika Haška.
Reagovat
Georgino
01.05.2026 21:00
A terazky je premiér
Reagovat
Georgino
01.05.2026 21:00
Patří pod chlebabebaju
Reagovat
chlebavevaju
01.05.2026 20:53
Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist