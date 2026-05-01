Šokující zpověď kontroverzní Ukrajinky: WTA mi vyhrožuje. Nebudu mlčet!
Kritizovala Sabalenkovou, Medveděva, Dianu Šnajderovou a třeba i maďarskou tenistku Annu Bondárovou, která si zahrála exhibici na ruském území. Tím podle Olijnykovové podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Asi ani nemusíme zmiňovat, že ruským a běloruským soupeřkám nepodává ruku a odmítá i společné foto před zápasem.
Teď ale musela Olijnykovová zajít ještě mnohem dál. V dlouhé a šokující zpovědi na Instagramu se totiž svěřila, že se stala terčem výhrůžek od samotné Ženské tenisové asociace (WTA).
"WTA mi začala vyhrožovat pokutami v řádu desítek tisíc dolarů a diskvalifikacemi. Během turnajů jsem neustále doprovázena představiteli WTA, kteří se mě snaží vzdělávat v tom, jak bych měla mluvit. Nebo spíš mlčet," nebrala si servítky a zároveň upozornila, že ji WTA nutí, aby přestala hráče a hráčky jmenovat, jelikož může jejich jméno poškodit.
Ačkoli musí určitě čelit výhrůžkám i od lidí mimo WTA, bude dál mluvit o ruské agresi. "Vše, co napíšu, mě vystavuje riziku. Asi nedostanu odpověď na to, proč jsem trestána za konstatování faktů, že existují tenisté, kteří se podílí na ruské propagandě, berou krvavé peníze a normalizují válku pro obyčejné Rusy. A přesto hrají bez jakýchkoli následků," útočila znovu na ruské a běloruské tenisty.
Svým sledujícím a fanouškům slíbila, že se nenechá umlčet. "Jsem pořád tady. A budu dál mluvit. Nenechám se umlčet. Vím, že ať se mě kdokoli snaží přesvědčit o opaku, lidská solidarita mě ochrání," uzavřela svůj příspěvek na Instagramu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře