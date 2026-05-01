Valentová ustála dramatickou bitvu mladých talentů! Česká hvězdička má na dosah finále

DNES, 18:37
WTA 125 SAINT-MALO - Tereza Valentová zvládla dramatický souboj mladých talentů na podniku WTA 125 ve Francii. Nasazená jednička byla psychicky silnější v klíčových momentech a i díky hromadě odvrácených brejkbolů nakonec po dvouapůlhodinovém boji udolala 7:5, 7:5 rakouskou vycházející hvězdu Lilli Taggerovou. Česká naděje si tak zahraje o první letošní finále.
Tereza Valentová zvládla bitvu mladých talentů (© ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Valentová – Taggerová 7:5, 7:5

Ve Francii sbírá Valentová cenné body, protože kvůli školním povinnostem nebude moct startovat na blížícím se Masters v Římě. Po relativně hladkých výhrách nad grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou a nevyzpytatelnou Claire Liuovou musela česká hvězdička dle očekávání pořádně zabrat.

A to v souboji vycházejících hvězd a mladých talentů s Taggerovou, která rovněž ovládla juniorské French Open. Šance na postup byly celkem vyrovnané, ačkoli je Valentová nasazenou jedničkou turnaje. A na kurtu se to potvrdilo. Dva sety se hrály dvě a půl hodiny a Češka uspěla jen díky silnější psychické odolnosti ve vypjatých koncovkách.

Valentová v zápase odvrátila 17 z 21 brejkbolů. Sama měla 12 příležitostí na brejk a polovinu z nich využila. Úvodní ani druhou sadu nedokázala za stavu 5:4 dopodávat, přestože měla setbol i mečbol. Poslední dva gamy v každém setu ovšem patřily právě Češce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pražská rodačka prožila loni průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, kterou korunovala prvním finále na hlavním okruhu v Ósace a také debutem v TOP 100 žebříčku. Letos se ovšem pohybuje hlavně na nejvyšším okruhu a první čtvrtfinále v tomto roce zaznamenala až nyní o úroveň níž na probíhající akci.

O celkově 14. kariérní finále na profesionální tour se Valentová v sobotu utká s Yue Yuan z Číny, nebo Ruskou Annou Blinkovovou. Obě dosavadní finále na úrovni WTA 125 si zahrála loni a kralovala na antuce v Gradu i na betonu v Portu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

subaru
01.05.2026 19:44
Stagnuje, ale učí se na maturitu. Uvidíme za čtvrt roku.
tommr
01.05.2026 18:55
Výsledek dobrej ale hra už tak dobrá nebyla. Podání je slabina Terezy dlouhodobě a dneska to bylo obzvláště patrný. K tomu spousta nepochopitelných chyb z dobrých pozic. Naštěstí soupeřka toho moc nepředvedla a zaujala jen relativně solidním jednoručákem ...
V dalším kole jí hrozí Blinkova na kterou mají české hráčky mimořádné štěstí. Letos už jí porazily Bartůňková, Šálková a Siniaková. Doufám že Tereza na ně naváže ...
tenisman1233
01.05.2026 18:58
Tagger by ještě tragičtější viz asi čtyři nalité smeče do sítě za důležitého skóre.
tommr
01.05.2026 19:06
jj dneska to byl klasickej příklad toho že vyhrála ta méně tragická hráčka ...
Otmar
01.05.2026 19:33
Je to přesně tak, Tereza utrpěla výhru, ale dívat se na to bylo trýznivé. Chybná volba úderů, zvolený úder technicky nezvládnutý, žádný nápad. Smutné pokoukání!
