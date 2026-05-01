Valentová ustála dramatickou bitvu mladých talentů! Česká hvězdička má na dosah finále
Valentová – Taggerová 7:5, 7:5
Ve Francii sbírá Valentová cenné body, protože kvůli školním povinnostem nebude moct startovat na blížícím se Masters v Římě. Po relativně hladkých výhrách nad grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou a nevyzpytatelnou Claire Liuovou musela česká hvězdička dle očekávání pořádně zabrat.
A to v souboji vycházejících hvězd a mladých talentů s Taggerovou, která rovněž ovládla juniorské French Open. Šance na postup byly celkem vyrovnané, ačkoli je Valentová nasazenou jedničkou turnaje. A na kurtu se to potvrdilo. Dva sety se hrály dvě a půl hodiny a Češka uspěla jen díky silnější psychické odolnosti ve vypjatých koncovkách.
Valentová v zápase odvrátila 17 z 21 brejkbolů. Sama měla 12 příležitostí na brejk a polovinu z nich využila. Úvodní ani druhou sadu nedokázala za stavu 5:4 dopodávat, přestože měla setbol i mečbol. Poslední dva gamy v každém setu ovšem patřily právě Češce.
Pražská rodačka prožila loni průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry, kterou korunovala prvním finále na hlavním okruhu v Ósace a také debutem v TOP 100 žebříčku. Letos se ovšem pohybuje hlavně na nejvyšším okruhu a první čtvrtfinále v tomto roce zaznamenala až nyní o úroveň níž na probíhající akci.
O celkově 14. kariérní finále na profesionální tour se Valentová v sobotu utká s Yue Yuan z Číny, nebo Ruskou Annou Blinkovovou. Obě dosavadní finále na úrovni WTA 125 si zahrála loni a kralovala na antuce v Gradu i na betonu v Portu.
Komentáře
V dalším kole jí hrozí Blinkova na kterou mají české hráčky mimořádné štěstí. Letos už jí porazily Bartůňková, Šálková a Siniaková. Doufám že Tereza na ně naváže ...