Zverev zlomil prokletí. V Madridu zastavil senzaci a vyzve nepřekonatelného Sinnera

DNES, 21:49
ATP MASTERS MADRID - Alexander Zverev zlomil na turnaji Masters v Madridu letošní prokletí a poprvé v sezoně postoupil do finále. Dvojnásobný šampion si v pátek večer poradil snadno 6:2, 7:5 s belgickým objevem a senzačním semifinalistou Alexanderem Blockxem. Zajistil si tak finálový souboj s rozjetým Jannikem Sinnerem.
Alexander Zverev si zajistil první letošní finále (© OSCAR DEL POZO / AFP)

Blockx – Zverev 2:6, 5:7

Ani druhé mužské semifinále v Madridu nenabídlo žádné překvapení. Zverev neměl s Blockxem, který odehrál ve španělské metropoli životní turnaj a vůbec poprvé se dostal na hlavním okruhu do semifinále, žádné výraznější potíže.

Německý favorit ihned začal brejkem, ve výměnách byl jistější i agresivnější a také si podstatně víc pomáhal servisem. Na vlastním podání byl celý zápas suverénní a belgický objev nepustil k ani jedné brejkbolové příležitosti.

Zatímco v úvodním dějství Blockx vůbec nedokázal držet krok, v tom následujícím vzdoroval mnohem víc. Pořád ale platí, že o servis musel bojovat pouze Belgičan. Ten napříč čtyřmi gamy odvrátil celkem sedm brejkbolů a stále měl malou naději na senzační vítězství.

Zverev byl ovšem tentokrát psychicky odolný, snadno srovnal na 5:5 a vzápětí prolomil servis Blockxe ze stavu 0:40, a to nechytatelným prasátkem. Jedinečnou šanci uzavřít zápas na podání si nenechal vzít a po zhruba hodině a půl mohl slavit postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktuálně třetí hráč světa Zverev tímto povinným vítězstvím přerušil hrozivou sérii šesti porážek v semifinálových duelech obecně i na úrovni Masters. Na prestižních tisícovkách prošel do finále poprvé od listopadu 2024, kdy kraloval v pařížské hale.

Finále v Madridu si zahraje už počtvrté. Zatímco v letech 2018 a 2021 kraloval, v roce 2022 schytal výprask od Carlose Alcaraze. A snadná výzva ho nečeká ani v letošním finále, protože bude čelit dalšímu rivalovi Sinnerovi.

Ještě na konci sezony 2023 vedl ve vzájemné bilanci s Italem 4:1. Teď je ovšem stav 4:9 z jeho pohledu a v posledních pěti soubojích neuhrál Zverev ani set. Včetně těch letošních právě na úrovni Masters v Indian Wells, Miami a Monte Carlu. Sinner tedy pro něj v poslední době představuje nepřekonatelnou překážku.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Kapitan_Teplak
01.05.2026 22:56
Takhle promarnit šanci na titulek typu: Zverev prolomil semifinálový Blockx

Ale skončit pětkrát v SF z letošních šesti turnajů je určitě zajímavá bilance, z obou pohledů.
Nola
01.05.2026 21:55
Sasha, dnesny, lezerny vykon ale na Mastickara stacit nebude..... ako trening fajn, ale ten chalan, o ktorom som dodnes nepocula, mal snad iba servis, pri dlhsich vymenach a niekedy aj kratsich utocil do siete, alebo za baseline, dalsi servisman na obzore, to ten pansky tenis uz ma prestava bavit fakt..... v minulosti sme mali aspon B4, ktora sa bila na M1000, dnes nic, iba velka nuda
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

