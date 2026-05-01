Zverev zlomil prokletí. V Madridu zastavil senzaci a vyzve nepřekonatelného Sinnera
Blockx – Zverev 2:6, 5:7
Ani druhé mužské semifinále v Madridu nenabídlo žádné překvapení. Zverev neměl s Blockxem, který odehrál ve španělské metropoli životní turnaj a vůbec poprvé se dostal na hlavním okruhu do semifinále, žádné výraznější potíže.
Německý favorit ihned začal brejkem, ve výměnách byl jistější i agresivnější a také si podstatně víc pomáhal servisem. Na vlastním podání byl celý zápas suverénní a belgický objev nepustil k ani jedné brejkbolové příležitosti.
Zatímco v úvodním dějství Blockx vůbec nedokázal držet krok, v tom následujícím vzdoroval mnohem víc. Pořád ale platí, že o servis musel bojovat pouze Belgičan. Ten napříč čtyřmi gamy odvrátil celkem sedm brejkbolů a stále měl malou naději na senzační vítězství.
Zverev byl ovšem tentokrát psychicky odolný, snadno srovnal na 5:5 a vzápětí prolomil servis Blockxe ze stavu 0:40, a to nechytatelným prasátkem. Jedinečnou šanci uzavřít zápas na podání si nenechal vzít a po zhruba hodině a půl mohl slavit postup.
Aktuálně třetí hráč světa Zverev tímto povinným vítězstvím přerušil hrozivou sérii šesti porážek v semifinálových duelech obecně i na úrovni Masters. Na prestižních tisícovkách prošel do finále poprvé od listopadu 2024, kdy kraloval v pařížské hale.
Finále v Madridu si zahraje už počtvrté. Zatímco v letech 2018 a 2021 kraloval, v roce 2022 schytal výprask od Carlose Alcaraze. A snadná výzva ho nečeká ani v letošním finále, protože bude čelit dalšímu rivalovi Sinnerovi.
Ještě na konci sezony 2023 vedl ve vzájemné bilanci s Italem 4:1. Teď je ovšem stav 4:9 z jeho pohledu a v posledních pěti soubojích neuhrál Zverev ani set. Včetně těch letošních právě na úrovni Masters v Indian Wells, Miami a Monte Carlu. Sinner tedy pro něj v poslední době představuje nepřekonatelnou překážku.
Ale skončit pětkrát v SF z letošních šesti turnajů je určitě zajímavá bilance, z obou pohledů.