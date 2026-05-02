Český sen v Ostravě žije. Kolář se probil do finále a má jedinečnou šanci

DNES, 13:03
Aktuality 1
ATP CHALLENGER OSTRAVA - Zdeněk Kolář si na domácí půdě v Ostravě zajistil své první finále na challengerech v letošní sezoně a dál jako jediný táhne český prapor. Šampion z roku 2023 si v semifinále i díky odvráceným setbolům poradil 6:3, 7:5 s Raulem Brancacciem z Itálie a má jedinečnou šanci uspět i v nedělním souboji o titul.
Profily hráčů
Brancaccio Raul
Kolář Zdeněk
Zdeněk Kolář si opět zahraje finále v Ostravě (© Maxime Le Pihif / Sipa Press / Profimedia)

Brancaccio – Kolář 3:6, 5:7

Před několika lety byl Kolář blízko k debutu v TOP 100 žebříčku, ale v poslední době ho brzdily časté zdravotní potíže. Nyní se zase nenápadně posouvá směrem k nejvyššímu patru světového pořadí. A rozhodně mu v úsilí o průnik mezi elitu pomáhá i momentální tažení na oblíbeném antukovém challengeru v Ostravě.

Na této domácí akci si v roce 2016 zahrál finále a před třemi lety se stal dosud posledním českým šampionem. Po cestě do letošního finále musel zvládnout čtyři zápasy a dohromady ztratil jen jeden set.

Ačkoli vstoupil do semifinálového duelu s Brancacciem ztraceným servisem, byla nakonec úvodní sada pro Koláře celkem snadná. Mnohem víc práce měl ve druhém dějství, ve kterém prokázal silnou psychickou odolnost. Za stavu 4:5 totiž zlikvidoval na vlastním podání stav 0:40 a tedy tři setboly v řadě. Itala tím dokonale rozhodil a ve zbytku utkání dominoval.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Postup do finále v Ostravě znamená pro posledního domácího zástupce posun v živém žebříčku na 164. pozici. Případný triumf by ho katapultoval na hranici TOP 150 hodnocení. Ve finálových zápasech na challengerech má Kolář výbornou bilanci 6:2 a loni uspěl v Sofii i Montemaru.

V Ostravě bude mít jedinečnou šanci si tuto statistiku vylepšit. Turnajovou šestku totiž v nedělním finále čeká nenasazený soupeř, a to lepší ze souboje mezi Nikolásem Sánchezem ze Španělska a Němcem Tomem Gentzschem.

Výsledky turnaje ATP Challenger 75 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Hornych9
02.05.2026 14:19
Zdendo budu fandit tak jako Ti fandím celou tvoji karieru
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist