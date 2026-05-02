Český sen v Ostravě žije. Kolář se probil do finále a má jedinečnou šanci
Brancaccio – Kolář 3:6, 5:7
Před několika lety byl Kolář blízko k debutu v TOP 100 žebříčku, ale v poslední době ho brzdily časté zdravotní potíže. Nyní se zase nenápadně posouvá směrem k nejvyššímu patru světového pořadí. A rozhodně mu v úsilí o průnik mezi elitu pomáhá i momentální tažení na oblíbeném antukovém challengeru v Ostravě.
Na této domácí akci si v roce 2016 zahrál finále a před třemi lety se stal dosud posledním českým šampionem. Po cestě do letošního finále musel zvládnout čtyři zápasy a dohromady ztratil jen jeden set.
Ačkoli vstoupil do semifinálového duelu s Brancacciem ztraceným servisem, byla nakonec úvodní sada pro Koláře celkem snadná. Mnohem víc práce měl ve druhém dějství, ve kterém prokázal silnou psychickou odolnost. Za stavu 4:5 totiž zlikvidoval na vlastním podání stav 0:40 a tedy tři setboly v řadě. Itala tím dokonale rozhodil a ve zbytku utkání dominoval.
Postup do finále v Ostravě znamená pro posledního domácího zástupce posun v živém žebříčku na 164. pozici. Případný triumf by ho katapultoval na hranici TOP 150 hodnocení. Ve finálových zápasech na challengerech má Kolář výbornou bilanci 6:2 a loni uspěl v Sofii i Montemaru.
V Ostravě bude mít jedinečnou šanci si tuto statistiku vylepšit. Turnajovou šestku totiž v nedělním finále čeká nenasazený soupeř, a to lepší ze souboje mezi Nikolásem Sánchezem ze Španělska a Němcem Tomem Gentzschem.
