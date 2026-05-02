Nebezpečný incident v Gruzii. Španělská tenistka naštěstí včas zareagovala
Příčinou incidentu byl prudký poryv větru, který se opřel do slunečníku určeného k ochraně hráček před přímým sluncem během odpočinku při výměně stran. Síla větru byla natolik silná, že celou konstrukci slunečníku převrátila.
Hlavní nebezpečí však představoval moment, kdy se od padajícího slunečníku oddělil těžký kovový sloupek. Vítr ho vymrštil do vzduchu a vysokou rychlostí letěl směrem ke Guerrerové.
Španělská tenistka ukázala rychlý reflex a sloupku se vyhnula. V tu chvíli už byla naštěstí připravena returnovat servis polské soupeřky a nebyla například zády ke kurtu během přípravy na následující výměnu.
Guerrerová stihla uskočit stranou a kovová tyč tak dopadla na prázdné místo, aniž by došlo k přímému kontaktu s hráčkou. Tento nepříjemný incident znovu otevírá otázku bezpečnosti vybavení na kurtech během nepříznivých povětrnostních podmínek. I když tentokrát vše dopadlo dobře a nikdo nebyl zraněn, mohou záběry výše posloužit jako varování.
Koneckonců vítr si nepohrál s vybavením na tenisovém kurtu v profesionálním zápase poprvé. Například předloni na challengeru ve Španělsku převrátil umpirovou židli, která zranila Erica Vanshelboima.
Guerrerová nakonec Kubkaové ve čtvrtfinálovém duelu podlehla jednoznačně 1:6, 2:6.
Komentáře
Scénka do hororové komedie by to určitě nebyla špatná.