Valentová je letos poprvé ve finále! Ve Francii zničila ruskou soupeřku a porve se o titul
Valentová – Blinkovová 6:3, 6:2
Valentová musela včera bojovat přes dvě a půl hodiny v duelu mladých talentů s Lilli Taggerovou, ovšem v semifinále s Blinkovovou naopak zvládla roli favoritky bleskově. Na kurtu se zdržela jen hodinu a 11 minut.
Česká teenagerka měla famózní vstup do utkání a rychle vedla 3:0 se dvěma brejky. Tento náskok sice prohospodařila, nicméně pak předvedla sérii pěti získaných gamů a při skóre 6:3, 2:0 měla v zádech vedení o set a brejk.
Brejk ve druhém dějství nepotvrdila, avšak vzápětí odskočila na 4:1 a Blinkovové žádnou výraznější příležitost na zdramatizování rychlého utkání nedala. Valentová si tak zajistila své první finále v letošní sezoně, v níž po loňském průlomovém roce působí hlavně na nejvyšším okruhu.
V neděli čeká Valentovou 14. kariérní finále na profesionální úrovni. V těchto zápasech má skvělou bilanci 9:4 a konkrétně na úrovni WTA 125 byla úspěšná loni na antuce v italském Gradu i na betonu v portugalském Portu.
Roli favoritky bude plnit také ve finálovém utkání s Mojukou Učidžimaovou. S nasazenou Japonkou, které v žebříčku patří 94. příčka, změří síly poprvé.
V Saint-Malo sbírá Valentová cenné body, jelikož v příštích dnech nebude moct kvůli školním povinnostem startovat na Masters v Římě. Už postup do semifinále jí stačil na návrat do TOP 50 žebříčku. V případě triumfu vyrovná své kariérní maximum, 43. místo.
Soupeřka ve finále bude těžká ale pokud bude Tereza hrát tak jako dneska tak má velkou šanci jí porazit ...
Turnaj celkově je už možný hodnotit pozitivně bez ohledu na výsledek finále ...