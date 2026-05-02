Velký návrat české šampionky? Smolařka Krejčíková povzbudila fanoušky

DNES, 21:30
Barbora Krejčíková toho od začátku loňského roku moc neodehrála a teď už skoro tři měsíce na tenisovém okruhu zase chybí. Dvojnásobná grandslamová šampionka by se ale podle posledních informací měla už za pár dní vrátit na kurty.
Barbora Krejčíková by měla hrát Masters v Římě (© IZHAR KHAN / AFP)

Loňskou sezonu Krejčíková kvůli vleklým problémům se zády zahájila až v květnu. Když se konečně zase dostávala do formy, přišlo vážné zranění kolene a v podstatě konec tenisového roku už na konci září v Asii.

Smutný pohled je i na její působení v letošní sezoně. Ve dvouhře se představila pouze v rámci lednového australského léta a po odstoupení v půlce února v Dubaji neodehrála ani jeden soutěžní zápas.

Snad se ale v případě české hvězdy a smolařky blýská na lepší časy. Po dalších zdravotních problémech je totiž zase v tréninkovém tempu a vypadá to, že další velký turnaj už nebude muset vynechat.

Krejčíková totiž v příběhu na Instagramu sdílela fotografii z tréninku na antukové tisícovce v Římě. Hlavní soutěž prestižního italského podniku startuje v úterý a bude rozlosována v pondělí. Jméno dvojnásobné grandslamové šampionky by tak tentokrát chybět nemělo.

Brněnská rodačka zdaleka nebude jedinou českou nadějí ve Foro Italico. Hlavní fázi by měli odehrát také Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
hanz
02.05.2026 21:42
Nevěřím, naši dělaj s oblibou, že se odhlásí den předem...
tommr
02.05.2026 21:46
bud tak nebo skrečne zápas prvního kola ...
volejman
02.05.2026 21:36
No sláva!
