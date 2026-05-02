Agresivní Ukrajinka Kosťuková slaví největší titul! V Madridu zdolala Rusku Andrejevovou

DNES, 18:31
WTA MADRID - Marta Kosťuková se stala zbrusu novou šampionkou na úrovni WTA 1000. Ukrajinská tenistka ve finále na antuce v Madridu porazila 6:3, 7:5 ruskou teenagerku Mirru Andrejevovou a získala svůj největší titul v kariéře.
Marta Kosťuková získala v Madridu největší titul (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Andrejevová – Kosťuková 3:6, 5:7

Kosťuková nastoupila do svého největšího finále v kariéře naprosto nebojácně a v úvodním setu byla jasně lepší hráčkou na kurtu než Andrejevová. Ukrajinka hrála agresivně a i díky třem vítězným úderům jako první získala brejk a šla do vedení 4:2.

Andrejevová se svou precizní obranou úspěšná nebyla a na své poměry příliš chybovala, nicméně šance na zdramatizování prvního dějství přece jen přišla. Za stavu 3:5 měla dva brejkboly po sobě, jenže obě příležitosti zahodila lacinou chybou.

Kosťuková se poté dostala k prvnímu setbolu, který však prohospodařila dvojchybou. I s pomocí fantastické obrany v delší výměně se ovšem ukrajinská hráčka propracovala k další možnosti a při ní donutila Andrejevovou k chybě.

Lepší vstup do druhé sady si Kosťuková nemohla přát. Po famózním returnu měla hned v úvodním gamu brejkbol, Andrejevová zkazila volej a rodačka z Kyjeva disponovala náskokem setu a brejku. V tu chvíli však Kosťuková znervózněla, začala víc chybovat a Andrejevová otočila na 3:1.

Série tří prohraných gamů Kosťukovou vyburcovala k mnohem lepšímu výkonu a po čisté hře na returnu i servisu bylo velmi rychle srovnáno na 3:3. Ukrajinka už byla zase rozjetá, ovšem Andrejevová velmi zdatně držela krok a za stavu 5:4 se dostala k setbolům. První z nich promarnila vyhozeným returnem a na další vytáhla soupeřka eso.

Nevyužité setboly vyšly Andrejevovou velmi draho. Ruská teenagerka čelila za stavu 5:5 brejkbolu, vyrobila dvojchybu a dala Kosťukové možnost finálový zápas dopodávat. Ukrajinská tenistka se šance chopila a tie-break nepřipustila.

Kosťuková prožívá bezpochyby nejlepší antukové jaro kariéry. Letos na nejpomalejším povrchu vyhrála všech 11 zápasů a získala dva ze svých tří kariérních titulů. Do Madridu přijela po triumfu ve francouzském Rouenu a svou finálovou bilanci upravila na 3:3. Vůbec poprvé slaví titul na akci větší než WTA 250.

Prvenství ve španělské metropoli znamená pro Kosťukovou nové žebříčkové maximum. V pondělí se posune na 15. pozici. Jejím dosavadním nejlepším rankingem bylo 16. místo. V historii Madrid Open (od roku 2009) je první ukrajinskou finalistkou a zároveň šampionkou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová mohla získat ve svém sedmém finále už šestý titul. Na rozdíl od Kosťukové si v minulosti zahrála finále na prestižních tisícovkách už dvakrát a kralovala loni v Dubaji i Indian Wells.

Spravit chuť si bude moct v neděli, kdy po boku krajanky Diany Šnajderové nastoupí k finále čtyřhry proti Kateřině Siniakové a Taylor Townsendové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
mamina
02.05.2026 19:13
Ani jedna není mým šálkem čaje. Obě jsou mi nesympatické, ale tenis jim jde. Když nebyl nikdo lepší, jedna z nich vyhrát musela, že?
pantera1
02.05.2026 19:08
Gratulka Martě k titulu, hrála výborně, zasloužená výhra .
Saulnier
02.05.2026 19:14
Išla do toho so správnym nastavením a z miery ju nevyviedli ani pasáže, v ktorých zahrala o niečo lepšie jej súperka
Kreuz
02.05.2026 19:06
Marta se skvele pohybuje, je rychla jak zajic
"Glory to God" nebylo ale nutny.
Krisboy
02.05.2026 19:15
"Glory to God" ? Jako že poděkování bohu? To dělá spousta (nejen) tenistů...
zfloyd
02.05.2026 18:49
co to je za pohár ?? to je ohnutej plech nebo je to z plastu ??
Kapitan_Teplak
02.05.2026 18:48
Bezva, příjemné překvápko
Krisboy
02.05.2026 18:49
Překvápko?? Naopak - easy money
Kreuz
02.05.2026 18:44
dobre s ni zametla, andreeva dneska nemela sanci.. ted vsechny brecej, snad i ten pudl
Saulnier
02.05.2026 18:43
Krásna akrobatická vsuvka na záver
zfloyd
02.05.2026 18:50
jih
02.05.2026 18:42
Krása!
hanz
02.05.2026 18:41
Obě jsou nesympatické, ale přece jen jsem to víc přál Kosťukovic... Syslice potřebovala pěkný zářez ve finále jako sůl...
zfloyd
02.05.2026 18:51
chtělo to remízu
horska.kraslice
02.05.2026 18:51
pepa56
02.05.2026 18:41
Paráda. Vyhodit rozmazlenou Mirrečku vždy potěší
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 18:39
Ivan Drago na hlavu poražen! Rocky opět vítězí!
Slava Ukraine!
Saulnier
02.05.2026 18:36
Dnes hrala Kostyuk lepší tenis, aj v obrane a zaslúžene zvíťazila. Andreeva v 2.sete prispela k zaujímavému priebehu, ale dvojchybou, po ktorej stratila podanie sa prakticky sama odpálila.
Sinuhet1
02.05.2026 18:35
pravda a laska zvitezila nad lzi a nenavisti
Saulnier
02.05.2026 18:38
Walda58
02.05.2026 18:35
Výra v NAZI BANDERU jí nedovoluje podat ruku soupeřce - ubožačka
falcon_heavy
02.05.2026 18:37
Pán bude asi flastenec.
Blondie
02.05.2026 18:39
Si pis
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 18:45
rudý jak pavián
Krisboy
02.05.2026 18:38
Pohrdá russkou špínou, to není ubohost, ty kolaboranská svině.
Udav se, fašoune!
Saulnier
02.05.2026 18:38
Tomas_Smid_fan
02.05.2026 18:46
bohužel má v tomto případě Krisboy pravdu.
Krisboy
02.05.2026 18:50
Výjimečně
Saulnier
02.05.2026 18:50
Na agresívny komentár reagoval rovnako agresívne niekedy je lepšie také prejavy ignorovať a nie ich živiť. Ale každý máme svoj spôsob, ako sa prejaviť
Krisboy
02.05.2026 18:56
Přesně tak. Někdo oslavuje a schvaluje válku, okupaci, vraždění, bombardování škol a tržnic, unášení dětí, mučení a znásilňování, kastrování "nepřátel", jiný totéž odsuzuje. Každý jsme holt nějaký.
Saulnier
02.05.2026 19:03
Keď myslíš, že takýmito prejavmi niečomu a niekomu pomáhaš, ja ťa o opaku presviedčať, samozrejme, nebudem. Ukončme toto vlákno, lebo len zbytočne živíme to, čím začalo. Ten tipek si sem prišiel, zasmradil a teraz sa môže v kúte spokojne uškŕňať, že vyvolal diskusiu. Jeho misia bola splnená...
Krisboy
02.05.2026 19:11
Já si rozhodně nemyslím, že něčemu nebo někomu pomáhám. Naopak - vždycky a za každých okolností si uvědomuji, že jsme na anonymním internetovém diskusním portálu a ani bláboly moje, ani bláboly ostatních vůbec nic neznamenají. Nadhled si snažím udržet vždy. A co se týká toho hajzla, jen jsem si nad ním odplivl a tím to pro mě končí. Diskutovat s ním rozhodně nebudu, nikdy jsem to nedělal.
Krisboy
02.05.2026 19:13
Ale rozhodně si nemyslím, že se někde spokojeně uškrňá, naopak. Je rudej vzteky, to si buď jistej. Nemusíš být psycholog, abys to z jeho příspěvků poznal.
Blondie
02.05.2026 18:44
alcaraz.dva
02.05.2026 18:51
Ubohy je v první řadě tvůj prispevek
alcaraz.dva
02.05.2026 18:54
misa
02.05.2026 18:35
Hrdinům sláva!
Blondie
02.05.2026 18:39
aape
02.05.2026 18:34
Gratulace Martě
Krisboy
02.05.2026 18:33
Skvěle Martička!!!

A ten fakan už zase brečí?
Blondie
02.05.2026 18:32
Marta vykostila ruskyho slanecka! Juchu, gratulace a blahoprani i Ukrajine
falcon_heavy
02.05.2026 18:33
elsky
02.05.2026 18:38
Jen si navzájem podrbejte implantáty Jinak Marta hrála tenhle turnaj fakt skvěle
Walda58
02.05.2026 18:36
sláva Banderóva nazi uokrajína - sportu zdar!!!!! uá uá uá uá
Blondie
02.05.2026 18:38
Naaaa pipipi naaaaa pipipi
Krisboy
02.05.2026 18:48
Srandovní je, jak se tenhle fašounskej ksindl vždycky snaží zakrýt vztek vychechtanými smajlíky
jih
02.05.2026 18:42
