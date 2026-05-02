Agresivní Ukrajinka Kosťuková slaví největší titul! V Madridu zdolala Rusku Andrejevovou
Andrejevová – Kosťuková 3:6, 5:7
Kosťuková nastoupila do svého největšího finále v kariéře naprosto nebojácně a v úvodním setu byla jasně lepší hráčkou na kurtu než Andrejevová. Ukrajinka hrála agresivně a i díky třem vítězným úderům jako první získala brejk a šla do vedení 4:2.
Andrejevová se svou precizní obranou úspěšná nebyla a na své poměry příliš chybovala, nicméně šance na zdramatizování prvního dějství přece jen přišla. Za stavu 3:5 měla dva brejkboly po sobě, jenže obě příležitosti zahodila lacinou chybou.
Kosťuková se poté dostala k prvnímu setbolu, který však prohospodařila dvojchybou. I s pomocí fantastické obrany v delší výměně se ovšem ukrajinská hráčka propracovala k další možnosti a při ní donutila Andrejevovou k chybě.
Lepší vstup do druhé sady si Kosťuková nemohla přát. Po famózním returnu měla hned v úvodním gamu brejkbol, Andrejevová zkazila volej a rodačka z Kyjeva disponovala náskokem setu a brejku. V tu chvíli však Kosťuková znervózněla, začala víc chybovat a Andrejevová otočila na 3:1.
Série tří prohraných gamů Kosťukovou vyburcovala k mnohem lepšímu výkonu a po čisté hře na returnu i servisu bylo velmi rychle srovnáno na 3:3. Ukrajinka už byla zase rozjetá, ovšem Andrejevová velmi zdatně držela krok a za stavu 5:4 se dostala k setbolům. První z nich promarnila vyhozeným returnem a na další vytáhla soupeřka eso.
Nevyužité setboly vyšly Andrejevovou velmi draho. Ruská teenagerka čelila za stavu 5:5 brejkbolu, vyrobila dvojchybu a dala Kosťukové možnost finálový zápas dopodávat. Ukrajinská tenistka se šance chopila a tie-break nepřipustila.
Kosťuková prožívá bezpochyby nejlepší antukové jaro kariéry. Letos na nejpomalejším povrchu vyhrála všech 11 zápasů a získala dva ze svých tří kariérních titulů. Do Madridu přijela po triumfu ve francouzském Rouenu a svou finálovou bilanci upravila na 3:3. Vůbec poprvé slaví titul na akci větší než WTA 250.
Prvenství ve španělské metropoli znamená pro Kosťukovou nové žebříčkové maximum. V pondělí se posune na 15. pozici. Jejím dosavadním nejlepším rankingem bylo 16. místo. V historii Madrid Open (od roku 2009) je první ukrajinskou finalistkou a zároveň šampionkou.
Andrejevová mohla získat ve svém sedmém finále už šestý titul. Na rozdíl od Kosťukové si v minulosti zahrála finále na prestižních tisícovkách už dvakrát a kralovala loni v Dubaji i Indian Wells.
Spravit chuť si bude moct v neděli, kdy po boku krajanky Diany Šnajderové nastoupí k finále čtyřhry proti Kateřině Siniakové a Taylor Townsendové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
"Glory to God" nebylo ale nutny.
Slava Ukraine!
Udav se, fašoune!
A ten fakan už zase brečí?