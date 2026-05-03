Další český talent na obzoru! Žoldáková zničila konkurenci a má první profesionální titul

DNES, 16:47
Aktuality 6
ITF OEGSTGEEST – Denisa Žoldáková získala na turnaji W15 v Nizozemsku svůj první profesionální titul ve dvouhře. Osmnáctiletá česká teenagerka neskutečným způsobem zničila veškerou konkurenci a v žádném zápase neztratila více než pět gamů. Ve finále deklasovala 6:1, 6:2 Tilwith Di Girolamiovou z Belgie.
Profily hráčů
Di Girolami Tilwith
Zoldakova Denisa
Denisa Žoldáková má první profesionální titul ve dvouhře (© Instagram Denisy Žoldákové)

Žoldáková – Di Girolamiová 6:1, 6:2

Klara Veldmanová, María Fernanda Navarrová Olivaová, Loes Ebelingová Koningová, Selina Dalová a Di Girolamiová. To byly soupeřky Žoldákové na právě skončeném turnaji kategorie W15 v nizozemském Oegstgeestu. A česká hvězdička všech pět zničila rozdílem minimálně jedné třídy.

Žoldáková, která v lednu hrála finále čtyřhry na juniorském Australian Open, si tak došla pro svůj první singlový titul na profesionální úrovni. A to naprosto suverénně, když v žádném z pěti zápasů neprohrála více než pět gamů. Jednoznačnou záležitostí bylo i finále s Di Girolamiovou.

Česká tenistka ho začala ztraceným servisem, ale pak získala osm gamů v řadě. Za stavu 6:1, 2:0 bylo utkání skoro na čtyři hodiny přerušeno kvůli dešti. Žoldáková se ovšem absolutně nenechala rozhodit a dominovala i po dlouhé pauze.

Žoldáková si už pár utkání na dospělých turnajích vyzkoušela v sezonách 2024-25. Mnohem víc však hraje na této úrovni letos a je úspěšná. Sice začala třemi porážkami v řadě, ovšem na obou následujících akcích byla ve finále. Zatímco v půlce března v egyptském Šarm aš-Šajchu padla po třísetové bitvě s Jekatěrinou Tupicynovou, teď v Nizozemsku už se titulu dočkala.

Celkově se jedná o její třetí triumf mezi profesionálkami. Dva má ze čtyřhry, v níž kralovala loni v Maďarsku s Majou Pawelskou a letos v Egyptě s Darjou Zelinskou. V singlovém žebříčku poprvé nakoukne do nejlepší tisícovky. Díky zisku 15 bodů se posune ze současného 1123. místa na hranici TOP 900 a bude mít 28 bodů.

Výsledky turnaje ITF W15 v Oegstgeestu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Vlk-v-trave
03.05.2026 17:37
Dalsi prunik CR hracky do top1000.
To znamena, ze tam bude 37 hracek, ale je treba brat v uvahu, ze jeste stale v top1000 figuruje Petra Kvitova, ktera asi spis pinkne jinak... nez tenisove. Takze 36 hracek znamena, ze na tech vysnenych 50 patika jeste 14 chybi... No nebude to lehka prace...;-) to na tu padesatku dostat,... ;-)
Reagovat
tommr
03.05.2026 17:47
50 profesionálních hráček snad u nás ani nemáme ...
Reagovat
Vlk-v-trave
03.05.2026 18:10
No, to sice nemame, ale CTS eviduje 2125 tenistek v ramci ceskeho zebricku zen... na poslednim 2125 miste je nejaka sestnactileta Aneta ze Zamberka,... ;-) Jako na tom poslednim miste je jich tam hodne... trebas Barbora s Liberce, ktera ma 15 let... Dokonce i takova Karolina Gajdosova z Kvasinek, ktera ma 11 roku si uz troufne mezi zeny...;-) Tech patnactek, sestnactek je tam hafo... Za uvahu jiste stoji take ty v popredi zebricku jako patnactileta Sara Drabova a Hamru, ktera je 147. Nebo sestnactileta Emicka Jamborova z Vysocan ktera je 156.
Zakladna je siroka, to nemuzem rict :-))) Takze teoreticky se to klidne do 5 let muze stat...
U muzu je zakladna 2x vetsi... 4321 hracu...
Reagovat
Vlk-v-trave
03.05.2026 18:17
Jinak by te mohlo zaujmout... , ze na 201. miste zebricku je sestnactileta Sofie Radova z klubu Pliskova Tennis Academy-Ricany... ;-)
Reagovat
tommr
03.05.2026 18:26
já sleduju jen českou top-20. Na víc už nemám čas ani síly ...
Reagovat
muster
03.05.2026 16:54
bravo, jedeme dál a vejš
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist