Další český talent na obzoru! Žoldáková zničila konkurenci a má první profesionální titul
Žoldáková – Di Girolamiová 6:1, 6:2
Klara Veldmanová, María Fernanda Navarrová Olivaová, Loes Ebelingová Koningová, Selina Dalová a Di Girolamiová. To byly soupeřky Žoldákové na právě skončeném turnaji kategorie W15 v nizozemském Oegstgeestu. A česká hvězdička všech pět zničila rozdílem minimálně jedné třídy.
Žoldáková, která v lednu hrála finále čtyřhry na juniorském Australian Open, si tak došla pro svůj první singlový titul na profesionální úrovni. A to naprosto suverénně, když v žádném z pěti zápasů neprohrála více než pět gamů. Jednoznačnou záležitostí bylo i finále s Di Girolamiovou.
Česká tenistka ho začala ztraceným servisem, ale pak získala osm gamů v řadě. Za stavu 6:1, 2:0 bylo utkání skoro na čtyři hodiny přerušeno kvůli dešti. Žoldáková se ovšem absolutně nenechala rozhodit a dominovala i po dlouhé pauze.
Žoldáková si už pár utkání na dospělých turnajích vyzkoušela v sezonách 2024-25. Mnohem víc však hraje na této úrovni letos a je úspěšná. Sice začala třemi porážkami v řadě, ovšem na obou následujících akcích byla ve finále. Zatímco v půlce března v egyptském Šarm aš-Šajchu padla po třísetové bitvě s Jekatěrinou Tupicynovou, teď v Nizozemsku už se titulu dočkala.
Celkově se jedná o její třetí triumf mezi profesionálkami. Dva má ze čtyřhry, v níž kralovala loni v Maďarsku s Majou Pawelskou a letos v Egyptě s Darjou Zelinskou. V singlovém žebříčku poprvé nakoukne do nejlepší tisícovky. Díky zisku 15 bodů se posune ze současného 1123. místa na hranici TOP 900 a bude mít 28 bodů.
To znamena, ze tam bude 37 hracek, ale je treba brat v uvahu, ze jeste stale v top1000 figuruje Petra Kvitova, ktera asi spis pinkne jinak... nez tenisove. Takze 36 hracek znamena, ze na tech vysnenych 50 patika jeste 14 chybi... No nebude to lehka prace...;-) to na tu padesatku dostat,... ;-)
Zakladna je siroka, to nemuzem rict :-))) Takze teoreticky se to klidne do 5 let muze stat...
U muzu je zakladna 2x vetsi... 4321 hracu...