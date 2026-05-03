Siniaková a Townsendová ovládly třetí Masters v řadě! V Madridu skolily i nebezpečné Rusky

DNES, 14:00
WTA MADRID - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou protáhly svou aktuální neporazitelnost už na 15 zápasů a ovládly třetí turnaj Masters v řadě. Česko-americký tandem ve finále na antuce v Madridu zdolal 7:6, 6:2 ruské duo Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Rodačka z Hradce Králové tak zpečetila návrat na deblový trůn dalším triumfem.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly třetí turnaj Masters v řadě (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Andrejevová/Šnajderová – Siniaková/Townsendová 6:7, 2:6

Na úvodní brejk zápasu se nečekalo dlouho. Andrejevová rozehrála třetí game výborným returnem, Šnajderová jí zdatně sekundovala a Siniaková s Townsendovou se ocitly v prvních problémech. Úvodní brejkbol Siniaková v přestřelce se Šnajderovou zlikvidovala, ale na druhý česká hráčka vyrobila dvojchybu.

Siniaková s Townsendovou hrály v dalším gamu velmi aktivně a vypracovaly si tři brejkboly v řadě. Andrejevová ovšem vytáhla tři skvělé servisy po sobě a Rusky brejk potvrdily. Vzápětí musel česko-americký tým likvidovat další brejkbolovou hrozbu v páté i sedmé hře, nicméně soupeřkám náskok dvou brejků nedovolil.

Za stavu 4:5 měly Siniaková s Townsendovou poslední možnost sebrat soupeřkám podání a srovnat skóre prvního setu. To se jim povedlo na výbornou, a dokonce čistou hrou. Rozhodnout nakonec musel tie-break. Ve zkrácené hře Češka s Američankou dominovaly a získaly ji snadno 7:2.

I díky neskutečné obraně Siniakové měl česko-americký tandem nejlepší možný vstup do druhého dějství a Ruskám hned v úvodním gamu sebral servis. Za stavu 2:1 potřebovala česká hráčka pauzu na ošetření kvůli problému se zády a potížím v oblasti levého kolene.

Siniakovou ale naštěstí zdravotní komplikace nijak výrazně nelimitovaly. Po delší přestávce si favoritky snadno pohlídaly servis a upravily na 3:1. Navíc pak slavily další suverénní brejk a při skóre 4:1 ve druhé sadě už byly opravdu blízko k vítězství.

Takto luxusní náskok si Siniaková s Townsendovou vzít nenechaly. Česko-americká dvojice naopak ukončila zhruba hodinu a půl trvající finálový duel hned při prvním pokusu na vlastním servisu.

Pro Siniakovou a Townsendovou se jedná o už 15. vítězství v řadě a třetí po sobě jdoucí triumf na Masters. Během fantastického března dobyly Indian Wells i Miami a zkompletovaly prestižní Sunshine Double. Celkově získaly šestý společný titul.

Siniaková zapsala už 36. trofej v této disciplíně a potvrzuje, že je jasnou deblovou královnou současnosti. Už postup do semifinále jí stačil na návrat na trůn, na kterém ještě pár hodin bude sedět Elise Mertensová. Triumf je ovšem příjemný bonus, protože v čele žebříčku bude mít na svou parťačku Townsendovou náskok skoro 600 bodů.

Andrejevová postoupila v Madridu do finále dvouhry i čtyřhry, ale víkend ve španělské metropoli si rozhodně neužila. Už v sobotu totiž podlehla v singlovém finále Martě Kosťukové a neubránila se slzám.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Vlk-v-trave
03.05.2026 17:27
SinTown jedou jak Sinner... zatim nezastavitelne...
bardunek666
03.05.2026 18:24
Už by to ale chtělo nějaký další GS
lana
03.05.2026 17:07
Návrat na trůn ozdobený třemi velkými tituly v řadě Katka si nadělila opravdu pěkný dárek ke třicátým narozeninám, které bude mít příští týden A to tu ještě nedávno bylo řečí, jak její éra skončila a už nic nevyhraje
tommr
03.05.2026 17:13
to ale byla řeč o singlu, ne?
tenisman1233
03.05.2026 17:17
Byly tady řeči že s TT už nic nevyhraje a měli by se rozejít.
lana
03.05.2026 17:18
Nene, o deblu, když ztratila body na AO a pak v Dubaji A také, že bude brzy v deblu mimo top 10... Ze singlu ji všichni každý rok vyhazují ze stovky, ale ani to se jí zatím nechce
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 18:09
to byli asi zhrzeni sázkaři a pesimističtí "odborníci" TP.
tommr
03.05.2026 17:01
Deblovej žebříček k dnešnímu dni:

1. Siniaková
2. Townsend -565
3. Mertens - 627
4. Errani - 1370
5. Paolini - 1370
6. Dabrowski - 1832
...

Katka si dneska ještě navýšila vedení takže už má jistotu že jedničkou zůstane i po odehrání Říma ...
A navíc je skoro jisté že si v Římě vedení ještě dál navýší i kdyby tam vůbec nehrála. Její největší konkurentky tam totiž obhajují velké porce bodů ...
The_Punisher
03.05.2026 17:05
Navic Mertens obhajuje Wimbledon a Italky FO. Takze si myslim, ze Katka zustane na trunu nejaky ten patek :)
lana
03.05.2026 17:09
Ideálně alespoň 58 týdnů
Otmar
03.05.2026 16:48
Výkony SinTown byly v minulých kolech hodně vachrlaté, ale dneska se posbíraly a odehrály to docela dobře. Rusky jsou singlistky, úderově na to mají, ale nemají deblového ducha a deblové myšlení....evidentní ve druhém setu. Jsem rád, že Kateřina vyhrála a potvrdila svůj posun v žebříčku čtyřher. I Taylor se dneska celkem vzchopila, ty nejhorší chyby z minula vynechala a tak to vyšlo. Díky a gratulace k titulu!
muster
03.05.2026 16:59
tommr
03.05.2026 16:38
Katka je neuvěřitelná smile Dnešní zápas jsem moh sledovat jen na Livescore a tak ve mě zatrnulo když si Katka brala MTO. Podle toho jak se soupeřkama zametly to ale vypadá že to nebylo nic vážnýho?
Preview.lover
03.05.2026 16:46
Asi lehce natáhnutý zadní stehenní sval, hrála s tím 2 gemy bez výraznějšího omezení a pak po oštetření nebyla limitace znát
Astarin
03.05.2026 18:45
Ale furt si na to koleno šahala.
The_Punisher
03.05.2026 16:11
Jinak ta Tereza snad neumi vyhrat svoje podani :(
volejman
03.05.2026 16:25
Teď jsem to dopočítal: 8 ztracených za sebou v řadě! (Zatím.)
Honza-K
03.05.2026 15:57
Katka je bohyně, jak krásou tak výkony
volejman
03.05.2026 15:55
Rusky ale braly prohru sportovně. Byly po zápasu rozesmáté, jako by vyhrály ony.
misa
03.05.2026 16:04
Debl hráčky na jejich úrovni neřeší.
tommr
03.05.2026 16:47
doufám že tím nechceš naznačit že to Rusky našim schválně nechaly ...
misa
03.05.2026 16:51
Ne. Že špičkové singlistky se prohrou ve čtyřhře netrápí. A ani ty o trochu slabší jako je třeba Marie :)
Kapitan_Teplak
03.05.2026 16:07
Přední singlistky holt čtyřhru moc neprožívají, pokud nejde třeba o finále GS.
Kuba4Win
03.05.2026 15:52
Za stavu 4:5 v prvním setu jsem to vypl a už jsem moc nevěřil tomu že to otočí. Když jsem pak zjistil že vyhráli bylo to milé překvapení. smile
Krisboy
03.05.2026 15:55
Od toho stavu byly nezastavitelné. Asi jsi jim pomohl, tak tedy děkujeme!
pantera1
03.05.2026 16:12
Krásné nedělní odpoledne a Kači s Taylor opět královny, velká gratulka smile
Petruco
03.05.2026 15:49
Káčo, paráda! A už nikoho na svůj trůn nepouštěj..
Preview.lover
03.05.2026 15:42
Siniaková vyrovnala v počtu titulů Hsieh a Errani, což jsou aktivní hráčky s nejvyšším počtem deblových titulů
jir6
03.05.2026 15:48
A už řečeno i v televizi, komentátor by mohl uvést zdroj aspoň
tommr
03.05.2026 16:42
a obě jsou skoro o dekádu starší takže Katka bude mít spoustu času na to aby se před ně dostala ...
The_Punisher
03.05.2026 15:40
SinTown senzace! Treti titul z tisicovky v rade gratulaceee!
Krisboy
03.05.2026 15:41
Jsou dobrý jak Sinner
The_Punisher
03.05.2026 15:50
Katka je vetsi GOAT
Krisboy
03.05.2026 15:56
O tom není nejmenších pochyb!
hanz
03.05.2026 15:39
Výborně, Syslík s tankistkou to pěkně projely...
com
03.05.2026 15:38
smilesmilesmile A dalsi na rade je titul z Rima
tommr
03.05.2026 16:45
jj ten Katka ještě ve sbírce nemá ...
Je ale otázka jestli tam Katka bude vůbec hrát. Bude záležet jak bude po Madridu unavená a jak vážné je to její dnešní zranění ...
Preview.lover
03.05.2026 15:36
Myslím, že komentátor Canal+ sport čte zdejší diskuzi zmínil 4 věci, které se tu řešily, a to chvíli potom, co to tu padlo - šátek Diany, podání Siniakové v SF, tiebreaky ve finále WTA1000, došlápnutí Siniakové, které nezmínil při MTO, ale až potom, co to bylo napsané tady
com
03.05.2026 15:38
mu vypadává stream, tak reaguje jen na zdejší komenty
Krisboy
03.05.2026 15:40
Všichni čtou TP. I hráčky.
Kapitan_Teplak
03.05.2026 16:16
A pak chuděry nemohou pořádně spát, z těch hororů, co se jim zdají.
misa
03.05.2026 16:19
Krisboy
03.05.2026 16:29
No ale někdy zase díky našim radám otočí ztracený zápas, případně se vyvarují stejných chyb na dalším turnaji.
jir6
03.05.2026 15:43
Komentátor Dominik Križ před několika dny na Instgramu dokonce dával story, kde měl při komentování zápasu TP otevřený
com
03.05.2026 15:36
smile Kačenka zatím skvěle, ted sem zapnul, bo se mi polední spánek drobet protáhnul
Diabolique
03.05.2026 15:33
Katka je frajerka!
hanz
03.05.2026 15:29
Myslím, že to byl taktický tah...
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 15:21
proč přerušeno?
Astarin
03.05.2026 15:22
Katka si přivolala fyzio na kurt. Asi koleno?
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 15:26
dik
Preview.lover
03.05.2026 15:26
v prvním gemu druhého setu za stavu 30:15 špatně došlápla
Random33
03.05.2026 15:24
Katce ovazali nohu.
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 15:26
dik
hanz
03.05.2026 15:09
Někdo strým?
Preview.lover
03.05.2026 15:07
Finále WTA1000 v podání SinTown:
Dubaj (vs Hsieh/Ostapenko): 7-6 6-4 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu a měly 4 SB)
IW (vs Danilina/Krunic): 7-6 6-4
Miami (vs Errani/Paolini): 7-6 6-1 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu a měly 3 SB)
Madrid (vs Andreeva/Shnaider): 7-6 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu) ...
Krisboy
03.05.2026 15:03
Výtečně, děvčata. Tak ještě jeden. A bez zbytečných dramat, prosím!
Krisboy
03.05.2026 15:38
Tak nějak jsem to myslel.
tenisman1233
03.05.2026 14:56
Zatím jde o kvalitní finále.TT s Katkou jsou zatím o kousek lepší než A+ S.
Mantra
03.05.2026 14:51
tak to bylo na knap, ten brejk
hanz
03.05.2026 14:47
Tak, která to tam prasí?
subaru
03.05.2026 14:43
Obávám se, že už se žádný titul u této dvojice neobjeví.
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:46
cože? rozchod??
subaru
03.05.2026 15:38
Ne, odraz frustrace z výkonu do 3:5 v 1. Setu.
Preview.lover
03.05.2026 14:43
Siniaková bohužel s odstupem nejhorší na kurtu
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:49
dneska je má táhnout TT, ale je to netáhlo
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:41
holky hrajou jak po opici
Krisboy
03.05.2026 15:05
Možná slavily předem?
Kuba4Win
03.05.2026 14:34
Kačka je zatím trochu zaspala a některé výměny vyloženě kazí.
Honza-K
03.05.2026 14:26
Tipsport ani Betano nevysílají.
Reagovat
Honza-K
03.05.2026 14:41
Dík
Honza-K
03.05.2026 15:17
Dík, zatím šlape dobře.
Preview.lover
03.05.2026 14:21
Siniaková prohrála v SF 3 body na podání, dnes v prvním gemu na servisu ztratila hned 4 body vlivem příšerných podání
Oin
03.05.2026 14:13
Proč nemá Šnajdr šátek?
misa
03.05.2026 14:20
pantera1
03.05.2026 14:05
Holky držím palcesmile.
