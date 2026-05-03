Siniaková a Townsendová ovládly třetí Masters v řadě! V Madridu skolily i nebezpečné Rusky
Andrejevová/Šnajderová – Siniaková/Townsendová 6:7, 2:6
Na úvodní brejk zápasu se nečekalo dlouho. Andrejevová rozehrála třetí game výborným returnem, Šnajderová jí zdatně sekundovala a Siniaková s Townsendovou se ocitly v prvních problémech. Úvodní brejkbol Siniaková v přestřelce se Šnajderovou zlikvidovala, ale na druhý česká hráčka vyrobila dvojchybu.
Siniaková s Townsendovou hrály v dalším gamu velmi aktivně a vypracovaly si tři brejkboly v řadě. Andrejevová ovšem vytáhla tři skvělé servisy po sobě a Rusky brejk potvrdily. Vzápětí musel česko-americký tým likvidovat další brejkbolovou hrozbu v páté i sedmé hře, nicméně soupeřkám náskok dvou brejků nedovolil.
Za stavu 4:5 měly Siniaková s Townsendovou poslední možnost sebrat soupeřkám podání a srovnat skóre prvního setu. To se jim povedlo na výbornou, a dokonce čistou hrou. Rozhodnout nakonec musel tie-break. Ve zkrácené hře Češka s Američankou dominovaly a získaly ji snadno 7:2.
I díky neskutečné obraně Siniakové měl česko-americký tandem nejlepší možný vstup do druhého dějství a Ruskám hned v úvodním gamu sebral servis. Za stavu 2:1 potřebovala česká hráčka pauzu na ošetření kvůli problému se zády a potížím v oblasti levého kolene.
Siniakovou ale naštěstí zdravotní komplikace nijak výrazně nelimitovaly. Po delší přestávce si favoritky snadno pohlídaly servis a upravily na 3:1. Navíc pak slavily další suverénní brejk a při skóre 4:1 ve druhé sadě už byly opravdu blízko k vítězství.
Takto luxusní náskok si Siniaková s Townsendovou vzít nenechaly. Česko-americká dvojice naopak ukončila zhruba hodinu a půl trvající finálový duel hned při prvním pokusu na vlastním servisu.
Pro Siniakovou a Townsendovou se jedná o už 15. vítězství v řadě a třetí po sobě jdoucí triumf na Masters. Během fantastického března dobyly Indian Wells i Miami a zkompletovaly prestižní Sunshine Double. Celkově získaly šestý společný titul.
Siniaková zapsala už 36. trofej v této disciplíně a potvrzuje, že je jasnou deblovou královnou současnosti. Už postup do semifinále jí stačil na návrat na trůn, na kterém ještě pár hodin bude sedět Elise Mertensová. Triumf je ovšem příjemný bonus, protože v čele žebříčku bude mít na svou parťačku Townsendovou náskok skoro 600 bodů.
Andrejevová postoupila v Madridu do finále dvouhry i čtyřhry, ale víkend ve španělské metropoli si rozhodně neužila. Už v sobotu totiž podlehla v singlovém finále Martě Kosťukové a neubránila se slzám.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
1. Siniaková
2. Townsend -565
3. Mertens - 627
4. Errani - 1370
5. Paolini - 1370
6. Dabrowski - 1832
...
Katka si dneska ještě navýšila vedení takže už má jistotu že jedničkou zůstane i po odehrání Říma ...
A navíc je skoro jisté že si v Římě vedení ještě dál navýší i kdyby tam vůbec nehrála. Její největší konkurentky tam totiž obhajují velké porce bodů ...
Je ale otázka jestli tam Katka bude vůbec hrát. Bude záležet jak bude po Madridu unavená a jak vážné je to její dnešní zranění ...
Dubaj (vs Hsieh/Ostapenko): 7-6 6-4 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu a měly 4 SB)
IW (vs Danilina/Krunic): 7-6 6-4
Miami (vs Errani/Paolini): 7-6 6-1 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu a měly 3 SB)
Madrid (vs Andreeva/Shnaider): 7-6 (soupeřky podávaly na zisk prvního setu) ...
Případně tentok, dyby tamten zlobil.