Kolář zahodil jedinečnou šanci na titul. Ostrava má opět šampiona z ciziny
Sánchez – Kolář 6:4, 7:6
Pro Koláře to byla jedinečná šance stát se znovu domácím šampionem ostravského podniku. Finále v tomto dějišti si zahrál už potřetí a zatímco v roce 2016 neuspěl, před třemi lety se stal dosud posledním českým vítězem.
V letošním finále narazil na nenasazeného Sáncheze. Navíc s tímto španělským protivníkem vyhrál oba předchozí souboje loni v Sofii i Montemaru a pokaždé si nakonec došel pro titul. Tentokrát ale recept nenašel.
V utkání čelil pouhým dvěma brejkbolům. Jenže ani jeden neodvrátil a v úvodním dějství od stavu 4:4 získal jen jeden bod. V následujícím setu nedovolil Sánchezovi potvrdit brejk na 2:1 a ještě vykřesal naději na obrat. V tie-breaku byl však jasně horší a rychle prohrával 1:6. Poté sice snížil na 4:6, nicméně Španěl v pořadí čtvrtý mečbol proměnil.
Kolář si po této porážce zhoršil svou jinak výbornou bilanci ve finále challengerů na 6:3. Dvě ze tří porážek utrpěl 29letý český tenista právě na ostravské antuce, přičemž poslední tři předchozí finále na této úrovni zvládl naprosto suverénně.
Sedmadvacetiletý Sánchez se do finále na challengerech probil teprve podruhé v kariéře a slaví svůj nejcennější triumf. Před rokem na antuce v brazilském Porto Alegre naopak neuspěl. Oba aktéři se nyní přesunou na další challenger do italské Francavilly.
