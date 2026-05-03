Valentová ve finále shořela na servisu. Nepomohl ani neskutečný obrat, titul bere outsiderka
Valentová – Učidžimaová 7:6, 3:6, 1:6
Valentová nastupovala do svého prvního letošního finále jako favoritka. Po ztraceném servisu za stavu 2:2 však byla dlouho horší hráčkou na kurtu a úvodní set proti Učidžimaové nakonec získala i díky štěstí a neskutečné psychické odolnosti.
Češka musela v dalším průběhu neustále dotahovat skóre a likvidovala celkem devět setbolů. Nejprve čtyři na vlastním servisu za stavu 3:5 a pak dalších pět na returnu při skóre 5:6, přičemž ve druhém případě měla Japonka dokonce vedení 40:0 a tedy tři příležitosti po sobě.
Rozhodnout nakonec musel tie-break. Do něj vstupovala v mnohem lepším psychickém rozpoložení Valentová a dokonale toho využila. Zkrácenou hru ovládla snadno 7:2 a po hodině hry a vzhledem k předchozímu průběhu měla nečekaně v zádech náskok setu.
Vstup do druhého setu měla Valentová výborný a začala brejkem. Vypadalo to, že by mohla Učidžimaovou definitivně zlomit. Jenže tímto brejkem začal festival ztracených podání, který přerušila Japonka až v sedmé hře. Češka si naopak vlastní servis nevyhrála ani jednou a šlo se do rozhodující sady.
Valentová na podání doslova hořela a ztratila ho celkem osmkrát po sobě. Učidžimaová jich naopak pár uhájila a vedla 4:1 v rozhodujícím setu. Při skóre 4:1 a 0:30 z pohledu japonské outsiderky bylo utkání opět a už poněkolikáté kvůli dešti přerušeno. Tentokrát byl déšť tak silný, že se musel zbytek utkání dohrát na antuce v hale.
Přesun z venkovních do halových podmínek, který zabral asi hodinu, ale Valentové nijak výrazně nepomohl. Češka už neuhrála ani game a bitvu plnou zvratů trvající bezmála tři hodiny nakonec prohrála.
Valentová, která musí kvůli další části maturitní zkoušky vynechat blížící se tisícovku v Římě, tak zahodila velkou šanci na zisk svého jubilejního 10. titulu. Finálovou bilanci si zhoršila na 9:5. Konkrétně na úrovni WTA 125 hrála o titul potřetí, loni uspěla na antuce v italském Gradu i na betonu v portugalském Portu.
Postup do finále jí nakonec stačí na návrat do TOP 50 žebříčku. V živém pořadí je na 48. místě a jejím maximem je 43. příčka. Učidžimaová se naopak propadne mimo elitní stovku, jelikož neobhájila čtvrtfinále na tisícovce v Madridu a triumf na mnohem menší akci v Saint-Malo jí tak výraznou bodovou ztrátu nepokryje. Japonka vyhrála osmé finále v řadě a získala 15. trofej.
