Valentová ve finále shořela na servisu. Nepomohl ani neskutečný obrat, titul bere outsiderka

DNES, 17:30
Aktuality 6
WTA 125 SAINT-MALO - Tereza Valentová nesplnila roli favoritky na antukovém turnaji WTA 125 ve Francii a své první finále v této sezoně nezvládla. Česká teenagerka předvedla fantastický obrat v úvodním setu, ale ve zbytku deštivého duelu bojovala hlavně s vlastním servisem a Japonce Mojuce Učidžimaové nakonec podlehla 7:6, 3:6, 1:6.
Profily hráčů
Uchijima Moyuka
Valentova Tereza
Tereza Valentová nezvládla roli favoritky ve finále (© RICHARD MERLEN / RICHARD MERLEN / DPPI VIA AFP)

Valentová – Učidžimaová 7:6, 3:6, 1:6

Valentová nastupovala do svého prvního letošního finále jako favoritka. Po ztraceném servisu za stavu 2:2 však byla dlouho horší hráčkou na kurtu a úvodní set proti Učidžimaové nakonec získala i díky štěstí a neskutečné psychické odolnosti.

Češka musela v dalším průběhu neustále dotahovat skóre a likvidovala celkem devět setbolů. Nejprve čtyři na vlastním servisu za stavu 3:5 a pak dalších pět na returnu při skóre 5:6, přičemž ve druhém případě měla Japonka dokonce vedení 40:0 a tedy tři příležitosti po sobě.

Rozhodnout nakonec musel tie-break. Do něj vstupovala v mnohem lepším psychickém rozpoložení Valentová a dokonale toho využila. Zkrácenou hru ovládla snadno 7:2 a po hodině hry a vzhledem k předchozímu průběhu měla nečekaně v zádech náskok setu.

Vstup do druhého setu měla Valentová výborný a začala brejkem. Vypadalo to, že by mohla Učidžimaovou definitivně zlomit. Jenže tímto brejkem začal festival ztracených podání, který přerušila Japonka až v sedmé hře. Češka si naopak vlastní servis nevyhrála ani jednou a šlo se do rozhodující sady.

Valentová na podání doslova hořela a ztratila ho celkem osmkrát po sobě. Učidžimaová jich naopak pár uhájila a vedla 4:1 v rozhodujícím setu. Při skóre 4:1 a 0:30 z pohledu japonské outsiderky bylo utkání opět a už poněkolikáté kvůli dešti přerušeno. Tentokrát byl déšť tak silný, že se musel zbytek utkání dohrát na antuce v hale.

Přesun z venkovních do halových podmínek, který zabral asi hodinu, ale Valentové nijak výrazně nepomohl. Češka už neuhrála ani game a bitvu plnou zvratů trvající bezmála tři hodiny nakonec prohrála.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová, která musí kvůli další části maturitní zkoušky vynechat blížící se tisícovku v Římě, tak zahodila velkou šanci na zisk svého jubilejního 10. titulu. Finálovou bilanci si zhoršila na 9:5. Konkrétně na úrovni WTA 125 hrála o titul potřetí, loni uspěla na antuce v italském Gradu i na betonu v portugalském Portu.

Postup do finále jí nakonec stačí na návrat do TOP 50 žebříčku. V živém pořadí je na 48. místě a jejím maximem je 43. příčka. Učidžimaová se naopak propadne mimo elitní stovku, jelikož neobhájila čtvrtfinále na tisícovce v Madridu a triumf na mnohem menší akci v Saint-Malo jí tak výraznou bodovou ztrátu nepokryje. Japonka vyhrála osmé finále v řadě a získala 15. trofej.

Výsledky turnaje WTA 125 v Saint-Malo

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Alexandris
03.05.2026 17:53
Jak "titul bere outsiderka", to je (ne) pěkná blbost!!
Reagovat
tommr
03.05.2026 17:44
Tereza má s podáním problémy dlouhodobě ale dneska to byl opravdu extrém. Zápas přitom začala na podání výborně a první dvě servisní hry vyhrála čistou hrou. Pak se ale nějak zasekla a zbytek zápasu byl z její strany na podání doslova tragickej. Ve druhém a třetím setu si podání neudržela ani jednou! Docela by mě zajímalo co za tím strašným výkonem bylo. Má Tereza nějaký fyzický potíže? Nebo to bylo způsobený špatným psychickým rozpoložením? Vyloučit můžu dobrý returny soupeřky - Uchijima rozhodně nepředvedla nic mimořádnýho ...
Reagovat
tenisman1233
03.05.2026 17:48
Spíš už byla hlavou z poloviny někde jindy.
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 17:54
Je vtipný, že jsi vyloučil tu nejsprávnější možnost. Ještě v kombinaci s mizernými podmínkami.
Reagovat
MARECEK7
03.05.2026 17:43
Tak,ať se jí vydaří , alespoň matura
Reagovat
falcon_heavy
03.05.2026 17:35
Škoda, po prvním setu to vypadalo dobře, pak se to celý nějak potento. No co už, i tak dobrý turnaj.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist