Rekordman Sinner. Ital zdemoloval Zvereva, vyhrál páté Masters v řadě a předčil legendy
Sinner – Zverev 6:1, 6:2
Zverev prohrál posledních osm vzájemných soubojů a horší vstup do dalšího duelu se Sinnerem mít nemohl. Němec v úvodních třech gamech získal dohromady jen tři body, vůbec na italského favorita nestačil a bleskově prohrával 0:3.
Zápas na jednu branku pokračoval i v následujících gamech a po pouhých 17 minutách vedl Sinner 5:0. Zverev nakonec potupného kanára nepřipustil a po skončení šestého gamu se dostal na výsledkovou tabuli. Aktuální lídr žebříčku mu však nic dalšího nedovolil a set, který trval 25 minut, uzavřel na servisu.
Do druhého dějství vstoupil Zverev lépe a udržel si podání. Jenže už ve třetím gamu se dostal do dalších problémů a aktivněji hrající Sinner šel i v tomto setu velmi rychle do vedení o brejk. Nízké sebevědomí Němce potvrdil mimo jiné i vyhozený bekhend na brejkbol.
Nakonec byl Zverev ve druhém setu jen o chloupek více konkurenceschopný a tentokrát získal dva gamy. Nedůstojné finále na jedné z prestižních tisícovek trvalo jen hodinu. Fantasticky hrající Sinner znovu sebral servis soupeři za stavu 4:2 a poté ukončil zápas o titul na podání.
Sinner tak jako první muž v historii ovládl pět turnajů Masters po sobě. Do této statistiky spadají také triumfy loni v Paříži a letos v Indian Wells, Miami a Monte Carlu. Navíc může jako druhý (Novak Djokovič) zkompletovat trofeje ze všech devíti podniků této kategorie, pokud ovládne i blížící se Řím, kde rovněž bude chybět jeho největší rival Carlos Alcaraz.
Celkově získal devátou trofej z Masters a 28. titul na hlavní tour. Po slabším úvodu sezony má na kontě 23 vítězství v řadě, a na Masters dokonce neprohrál už 28 zápasů po sobě. V Madridu ještě víc upevnil pozici světové jedničky a na French Open při absenci Alcaraze může zkompletovat kariérní Grand Slam.
Zverev svůj stín nepřekročil a už v šestém duelu po sobě neuhrál proti Sinnerovi set. Na 25. kariérní titul čeká už přes rok (loňský Mnichov) a na těch nejprestižnějších akcích naposledy triumfoval v listopadu 2024 na Masters v pařížské hale.
V Madridu, kde v minulosti dvakrát kraloval, sice přerušil sérii šesti semifinálových porážek a zaznamenal první letošní finálovou účast, nicméně pořád čeká na první skalp TOP 10 v této sezoně. S kolegy z elitní desítky prohrál i páté letošní střetnutí.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
při podobných příležitostech si vždycky vzpomenu, jak se tu při prvních Sinnerových úspěších psalo, že je to takový hi-tech project a jednou bude všechny drtit. Jeho kariéra se mohla vyvinout všelijak, ale nakonec to vypadá, že projekt uspěl, což je na jednu stranu děsivé, protože se otevírají nůžky při počátečních možnostech tenisových talentů a pak, jak je vidět u Janka, i ve fázi blízko peaku.