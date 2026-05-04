Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře, Lehečka na životním maximu

DNES, 09:15
Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na třináctou příčkou a vyrovnal si tak osobní maximum.
Kateřina Siniaková v objetí s Taylor Townsendovou (@ Cheng Min / Xinhua News / Profimedia)

Siniaková je jedničkou poprvé od 26. ledna. Návrat na první místo si vítězka deseti grandslamů ve čtyřhře zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došly až k titulu. Z čela sesadila Elise Mertensovou z Belgie.

Devětadvacetiletá Siniaková jako světová jednička celkově vstoupila do 181. týdne, což z ní dělá třetí nejúspěšnější hráčku historie. Víc prvenství mají na kontě pouze Martina Navrátilová (237) a Liezel Huberová (199).

Čtyřiadvacetiletý Lehečka na Masters v Madridu postoupil do čtvrtfinále a v žebříčku si polepšil o jedno místo na 13. příčku. Vyrovnal si tak osobní maximum, na které dosáhl skoro přesně před měsícem.

Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová na jedenáctém místě, Lindě Noskové patří třináctá příčka.

Světovými jedničkami jsou nadále Jannik Sinner z Itálie a Aryna Sabalenková z Běloruska.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

1
The_Punisher
04.05.2026 10:28
Teď by to chtělo formu přetavit i v nějaký GS titul
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

