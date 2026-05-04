Utajené zranění Krejčíkové: Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat, přiznává šampionka
"Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat. Bylo to svalového typu, ne to koleno, to jsme byli hrozně rádi. Mělo to svoje úskalí a trvalo to," řekla třicetiletá Krejčíková, aniž by upřesnila, která svalová partie ji trápila. Období bez tenisu pro ni bylo náročné. "Když člověk chce hrát a nemůže dělat, co ho baví... Ale jsou horší věci. Takže jsem se snažila k tomu přistupovat pozitivně," dodala.
Turnaj v Římě rozehraje proti Else Jacquemotové z Francie, v úterý proti ní nastoupí poprvé. Bývalá světová dvojka je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě, Jacquemotová o jedenáct příček níže. Pro Krejčíkovou to bude první zápas od únorového podniku v Dubaji, který vzdala před druhým kolem. Předtím vypadla v lednu hned na úvod Australian Open i v Hobartu. S kolenem laborovala od září, zranila se v Pekingu.
Nejen pro Krejčíkovou, ale i pro dalších sedm Češek bude turnaj v Římě přípravou na Roland Garros, které brněnská rodačka v roce 2021 vyhrála. Na druhou grandslamovou trofej Krejčíková dosáhla o tři roky později na trávě ve Wimbledonu. Antukový grandslam začne za dva týdny.
Masters v Římě: Los, program, česká účast a další důležité informace
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře