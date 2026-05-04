Utajené zranění Krejčíkové: Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat, přiznává šampionka

DNES, 16:30
Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu laborovala s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. V rozhovoru pro CANAL + Sport řekla, že pauza byla delší, než čekala.
Barbora Krejčíková se vrací zpět na kurty

"Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat. Bylo to svalového typu, ne to koleno, to jsme byli hrozně rádi. Mělo to svoje úskalí a trvalo to," řekla třicetiletá Krejčíková, aniž by upřesnila, která svalová partie ji trápila. Období bez tenisu pro ni bylo náročné. "Když člověk chce hrát a nemůže dělat, co ho baví... Ale jsou horší věci. Takže jsem se snažila k tomu přistupovat pozitivně," dodala.

Turnaj v Římě rozehraje proti Else Jacquemotové z Francie, v úterý proti ní nastoupí poprvé. Bývalá světová dvojka je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě, Jacquemotová o jedenáct příček níže. Pro Krejčíkovou to bude první zápas od únorového podniku v Dubaji, který vzdala před druhým kolem. Předtím vypadla v lednu hned na úvod Australian Open i v Hobartu. S kolenem laborovala od září, zranila se v Pekingu.

Nejen pro Krejčíkovou, ale i pro dalších sedm Češek bude turnaj v Římě přípravou na Roland Garros, které brněnská rodačka v roce 2021 vyhrála. Na druhou grandslamovou trofej Krejčíková dosáhla o tři roky později na trávě ve Wimbledonu. Antukový grandslam začne za dva týdny.

Pavel Novotný, ČTK
Saulnier
04.05.2026 18:00
Jasquemont je sebavedomá až egocentrická (drzá) hráčka, ktorá chce vyhrávať. Niekedy jej to pomáha, inokedy ju to zráža. Dúfam, že Baška cez ňu bez väčších problémov prejde. Bude to dobrý test po návrate na kurty.
The_Punisher
04.05.2026 17:53
Na Báru už se moc těším :)
