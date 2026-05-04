Bartůňková po suverénním výkonu smetla Američanku, v boji o Řím ji čeká těžká zkouška
Kruegerová - Bartůňková 2:6, 2:6
Bartůňková nevstupovala do zápasu s Kruegerovou v příliš dobrém rozpoložení. Na posledních třech turnajích Masters v Indian Wells, Miami i Madridu ani jednou neprošla do hlavní soutěže, když pokaždé ztroskotala ve finálovém kvalifikačním kole.
Do prvního vzájemného zápasu s Kruegerovou ale vlétla česká tenistka výborně, když si hned při úvodním podání Američanky vypracovala dva brejkboly. Soupeřka ale obě hrozby odvrátila a šla do vedení. Tlaku Češky ale už neodolala v páté hře za stavu 2:2, kdy si neporadila se šestou brejkbolovou možností Bartůňkové v zápase, a po potvrzeném brejku vedla rodačka z Prahy už 4:2. Kruegerová, která byla v minulém roce na 29. místě deblového žebříčku, marně hledala na soupeřku zbraň. Přišla i o druhé podání v řadě a sadu ztratila jasně 2:6.
Bartůňková vstoupila výborně i do druhého setu. Při první příležitosti uspěla na returnu, brejk potvrdila a vedla 2:0. Česká tenistka byla jednoznačně aktivnější hráčkou ve výměnách, což potvrdila i v páté hře, kdy znovu vzala rodačce ze Springfieldu servis, na vlastním podání naopak byla bezchybná a vedla už 5:1. Česká tenistka už utkání dovedla k bezproblémové výhře dvakrát 6:2 a je jeden zápas od účasti v hlavní soutěži římského podniku.
Šalková – Krausová 2:6, 2:6
Šalková šla do zápasu s Krausovou s pozitivní vzájemnou bilancí, když ze šesti zápasů ovládla čtyři. Do sedmého vzájemného duelu ale vstoupila mnohem lépe její soupeřka, když prolomila hned úvodní podání Češky, brejk vzápětí i přes dvě brejkbolové hrozby potvrdila a šla do vedení 2:0.
Další čtyři gamy se nesly ve znamení podávajících hráček a stav utkání byl po šesti hrách 4:2 pro Rakušanku. O veškeré naděje na otočku v prvním setu přišla Šalková v následujícím gamu, kdy podruhé v zápase hladce přišla o podání. Krausová už nabídnutou šanci nepustila, sadu za 31 minut získala hladce 6:2 a šla do vedení.
I začátek druhé sady Šalkové utekl. Ztratila oba dva gamy na svém podání a velmi rychle nabrala manko 0:3. Naději na případný obrat dala české tenistce velmi dlouhá čtvrtá hra, kdy si vypracovala šest brejkbolů, ten poslední využila a po šesti prohraných gamech v řadě snížila.
Šalková ale dál marně hledala zbraň na v pohodě hrající Krausovou. Trápila se především na podání, ztratila čtvrtý servis v řadě a prohrávala už 1:4. Rakušanka vzápětí brejk potvrdila a vedla už o čtyři gamy. Krausová už žádné problémy nepřipustila, zápas bez problémů ovládla za hodinu a 12 minut dvakrát 6:2 a postoupila do kvalifikačního finále.
Výsledky kvalifikace na Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
horni pulka
* Baruska na uvod s silenou Elsou, pak ji ceka hned Sabalenka. (se asi moc nerozhraje)
* Linda bude cekat na Zacharku, Jastremskou, a pak Tauson. No a pak zase ta Sabalenka.
* Katerina na uvod ma Boisson, pak Kalinska, cili sance si zahrat ve 3.kole s Bencic
* Tereza schytala na uvod Putinku, a pak Gauff... jestli vubec prez Julcu prejde.
* Maruska ma pekny los, ceka na kvalifikantku nebo Branccacio, potom by si mohla zahrat s Jovic... no a pak zase ta Gauff;-)
dolni pulka
* Karolina M., u Musky nevime lautr nic:-) urco jedna z kvalifikantek na kterou si chvilu pocka, potom to muze byt ruzne, ve 4. kole se da cekat Pegula, Fernandez.
* Sara, ta zacne s jinou fajterkou Siegemund, a pokud prejde tek Alexandrovna.
* Karolina P. ta zacne s Maneiro, no a vitezka si zahraje s Martou Kostuk...;-)
predpoklady na 4.kola
1/4 Sabalenka x Noskova
2/4 tezko soudit x tezko soudit :-D
3/4 Gauff x Jovic
4/4 Paolini x Andreeva
5/4 Muchova x Fernandez
6/4 Snajder x Swiatek
7/4 Svitolina x Mboko
8/4 Kostuk x Rybakina
Ovsem los MD turnaje muzu...
* Kuba (nasazeny do 2. kola) na uvod asi Berrettini a pokud ho prehraje tak ve 3. kole Sinner!!! Italsky blok...
* Tomas na uvod v prvnim Tsistsipas, a pokud postoupi tak Madved... evidentne to ma Tomas lepsi nez Kuba, celkem slusni souperi na rozehrani..;-)
* Jirka (nasazeny do 2. kola), toho ceka bud Struff nebo kvalifikant. Potom asi Casper Ruud
* Vitek na uvod Maroszanek, a pokud ho prehraje tak slavny pianista Umberto, pokud by to vse zvladl, tak by se mohl ve 3. kole potkat s Djokovicem.
Krejča-Jacquemot-dobrá soupeřka na návrat,letos hraje velký nic.Pak přijde stopka v podobě sabalenky.
Linda-2.kolo Zakharova/Yastremska
V 3.kole asi Tauson/Marčinko-olinikhova v 4.kole sabalenka.
Bouzková-2.kolo WC/Q 3.kolo asi Jovič osmi-Gauff
Muchová-2.kolo Q ,3.kolo Samsonova/Li-Zhang osmi-Pegula/Fernandez QF-Swiatek.
Je to už čtvrtá výhra v prvním kole kvalifikace na tisícovce v řadě. Druhé kolo se ovšem Nikole zatím přejít nepovedlo a vypadá to že se jí to nepodaří ani tentokrát. Jako soupeřku bude mít totiž nasazenou jedničku Potapovou která je teď v životní formě ...