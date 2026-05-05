Sinnera může zastavit jen jediný hráč. A Alcaraz to není, má jasno britská legenda
Podle bývalé britské jedničky Grega Rusedského však existuje hráč, který by mohl Sinnerovu dominanci narušit. "Alcaraz to teď samozřejmě být nemůže, ale Novak Djokovič určitě," nepochybuje bývalý tenista. Srbská legenda letos v lednu dokázala Sinnera porazit na Australian Open a podle Rusedského má kvality na to, aby jeho vítězné tažení zastavil i nyní.
"Je tu jeden muž, který by se tento týden mohl vrátit… Novak Djokovič," uvedl Rusedski ve svém podcastu. "Nemluvili jsme o něm. Neviděli jsme ho, ale je to chlap, který se nesmí ani na okamžik podcenit v žádném turnaji, na kterém hraje." Djokovič by se měl představit na turnaji v Římě, kde se vrací do soutěžního kolotoče po delší pauze od svého březnového vystoupení na Indian Wells Masters.
Sinnerův výkon proti Zverevovi podle Rusedského ukázal, že k jeho zastavení bude potřeba mimořádný výkon. Zároveň vyzval další hráče, aby se více prosadili. "Když je Carlos v akci, je to zajímavější, ale musí se ukázat také někdo jiný. Nemůže to být jen o jednom hráči," uvedl.
Zverev je podle něj na antuce Sinnerovi nejblíže, přesto však v poslední době výrazně zaostává. Rusedski zmínil i další jména z okruhu. "Takže si říkáte, kdo bude další? Arthur Fils, mysleli jsme si, že bude jedním z dalších hráčů, ale po tolika odehraných zápasech bude určitě unavený."
Mezi potenciální vyzyvatele zařadil také Jacka Drapera a Bena Sheltona, přičemž u Drapera připomněl jeho zdravotní potíže. "Jack Draper je jeden z těch hráčů, o kterých jsme si mysleli, že by mohli mít šanci se prosadit, ale je mimo hru kvůli zranění a Ben Shelton je další mladý hráč, který se musí prosadit."
Rusedski zároveň upozornil na specifika podmínek v Římě, která se liší od Madridu. "Někdo musí v Římě prokázat své kvality. Už nebudou žádné vysoké míče, takže bude snazší kontrolovat údery. Uvidíme, co se stane, ale bude to vyžadovat herkulovské úsilí, než ho (Sinnera) někdo zastaví."
Na závěr zdůraznil, že vývoj na turnaji zůstává otevřený. "Uvidíme, co se stane v Římě. Může se k Jannikovi někdo přiblížit? A z toho, co jsem viděl, to tak momentálně nevypadá, ale proto to hrajeme, protože nikdy nevíte, co se může stát."
Myslím, že ho nemusí porazit jen kondičně Alcaraz v nějakém 5 seťáku, ale i rychlou pestrou hrou i náš Tom,ap...každý se dá porazit, když ho nepustíš k jeho hře.
A Macháč!