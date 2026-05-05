Sinnera může zastavit jen jediný hráč. A Alcaraz to není, má jasno britská legenda

DNES, 09:00
Téma 13
Jannik Sinner v Madridu potvrdil svou výbornou formu, když ve finále jednoznačně přehrál Alexandra Zvereva 6:1, 6:2. Dominantní výkon světové jedničky vyslal jasný signál směrem ke konkurenci a naznačil, že se aktuálně výrazně vzdaluje zbytku startovního pole.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Jannik Sinner dominoval i v Madridu (@ Laurent Lairys/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Podle bývalé britské jedničky Grega Rusedského však existuje hráč, který by mohl Sinnerovu dominanci narušit. "Alcaraz to teď samozřejmě být nemůže, ale Novak Djokovič určitě," nepochybuje bývalý tenista. Srbská legenda letos v lednu dokázala Sinnera porazit na Australian Open a podle Rusedského má kvality na to, aby jeho vítězné tažení zastavil i nyní.

"Je tu jeden muž, který by se tento týden mohl vrátit… Novak Djokovič," uvedl Rusedski ve svém podcastu. "Nemluvili jsme o něm. Neviděli jsme ho, ale je to chlap, který se nesmí ani na okamžik podcenit v žádném turnaji, na kterém hraje." Djokovič by se měl představit na turnaji v Římě, kde se vrací do soutěžního kolotoče po delší pauze od svého březnového vystoupení na Indian Wells Masters.

Sinnerův výkon proti Zverevovi podle Rusedského ukázal, že k jeho zastavení bude potřeba mimořádný výkon. Zároveň vyzval další hráče, aby se více prosadili. "Když je Carlos v akci, je to zajímavější, ale musí se ukázat také někdo jiný. Nemůže to být jen o jednom hráči," uvedl.

Zverev je podle něj na antuce Sinnerovi nejblíže, přesto však v poslední době výrazně zaostává. Rusedski zmínil i další jména z okruhu. "Takže si říkáte, kdo bude další? Arthur Fils, mysleli jsme si, že bude jedním z dalších hráčů, ale po tolika odehraných zápasech bude určitě unavený."

Mezi potenciální vyzyvatele zařadil také Jacka Drapera a Bena Sheltona, přičemž u Drapera připomněl jeho zdravotní potíže. "Jack Draper je jeden z těch hráčů, o kterých jsme si mysleli, že by mohli mít šanci se prosadit, ale je mimo hru kvůli zranění a Ben Shelton je další mladý hráč, který se musí prosadit."

Rusedski zároveň upozornil na specifika podmínek v Římě, která se liší od Madridu. "Někdo musí v Římě prokázat své kvality. Už nebudou žádné vysoké míče, takže bude snazší kontrolovat údery. Uvidíme, co se stane, ale bude to vyžadovat herkulovské úsilí, než ho (Sinnera) někdo zastaví."

Na závěr zdůraznil, že vývoj na turnaji zůstává otevřený. "Uvidíme, co se stane v Římě. Může se k Jannikovi někdo přiblížit? A z toho, co jsem viděl, to tak momentálně nevypadá, ale proto to hrajeme, protože nikdy nevíte, co se může stát."

Nedůstojné finále. Zverev se za výprask omlouval, hotovo bylo za necelou hodinu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

13
Přidat komentář
easymoneysniper
05.05.2026 11:03
Sinner může porazit jenom sám sebe. Taková je bohužel realita
Reagovat
Mantra
05.05.2026 10:04
btw, co ho zkusit uplatit, peníze dělají divy
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 10:38
ty ty prachy nepustíš z hlavy
Reagovat
Mony
05.05.2026 09:56
A neporazil ho náhodou Kuba nedávno?
Myslím, že ho nemusí porazit jen kondičně Alcaraz v nějakém 5 seťáku, ale i rychlou pestrou hrou i náš Tom,ap...každý se dá porazit, když ho nepustíš k jeho hře.
Reagovat
Mantra
05.05.2026 10:03
zrovna ten ani omylem, to by musel Karotka mít střevní i dýchací potíže. Ale jinak souhlasím, že se může stát, že někdo náhodou bude mít lepší oproti jeho horšímu dni.
Reagovat
Mantra
05.05.2026 09:27
tak to určitě, vždyť ani proti Zverevovi nehrál na plno
Reagovat
kolapse
05.05.2026 09:18
Jooo, Nole jak si odpočne to se dějou věci pak... těším na finálko
Reagovat
pantera1
05.05.2026 09:07
Taky si myslím, že Nole šanci má. Pokud nemusí přehrát ty dva hned po sobě a Vámosák je mimo hru, dveře se otvírají dokořán. Samozřejmě dlouho nehrál, ale u něj je to v celku jedno. Pokud bude dobře naložen a bude chtít vyhrát a nesejme ho hned někdo ze startu, je reálná šance, že s Tyrolákem opět poměří síly. Měl by ho porazit, aby Janek trošku splaskl .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 10:39
Joker Janka? Jak tu psal Mantra, tak se střevními a dýchacími potížemi.
Reagovat
pantera1
05.05.2026 10:44
Nech být. Ono je něco jinýho, když naproti stojí Saša nebo Nole. Sašu by si namazal na chleba aji starý pán, jak bídně hrál. Říkám, že jsou otevřené dveře. I když vyhraje Jenda, bude si muset máknout. Takhle na tácu tu výhru nedostane.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 11:04
takhle rozhodně ne
Reagovat
Diabolique
05.05.2026 09:04
Menšík, samozřejmě!
A Macháč!
Reagovat
Alexandris
05.05.2026 10:24
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist