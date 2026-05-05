Bartůňková se o překvapení nepostarala. V Římě padla s ve formě hrající Potapovovou
Bartůňková – Potapovová 6:4, 4:6, 2:6
Barůňkové se začátek zápasu proti Potapovové ve finále kvalifikace na tisícovce v Římě nepovedl. Češka hned v úvodním gamu ztratila podání a rychle prohrávala 0:2. Proti ve formě hrající soupeřce se jí však podařilo manko brejku smazat a po čtyřech hrách bylo skóre vyrovnané. Od té chvíle si hráčky držely svá podání až do desáté hry.
V závěru prvního setu byla lepší hráčkou mladá česká hráčka, která za stavu 4:4 odvrátila pět brejkbolů, což ji povzbudilo i do následujícího gamu. V něm podruhé uspěla na příjmu a po využití hned prvního setbolu získala proti favorizované Rusce, která reprezentuje Rakousko, úvodní dějství.
Bartůňkové nevyšel podle představ ani start druhého setu. Po dvou ztracených servisech prohrávala už 0:3. I tentokrát se jí ale podařilo skóre srovnat. Dvakrát v řadě sebrala Potapovové podání a získala celkem čtyři gamy v řadě.
Od té chvíle se však Češce absolutně přestalo dařit a obrat ve druhém dějství nedokonala. V osmém gamu znovu přišla o servis, sadu zakončila třemi ztracenými hrami v řadě a Potapovová po využití prvního setbolu poslala zápas do rozhodujícího setu.
I ve třetí sadě ztratila jako první servis česká hráčka, znovu hned v úvodní hře. V dalším gamu Bartůňková usilovala o srovnání, ani jeden ze tří brejkbolů však nevyužila. A mohlo být ještě hůř. Šanci soupeřky však odvrátila a snížila na 1:2. Výrazně vzdorovat už ale nedokázala. Přišla o další servis a prohrála tři hry v řadě. Následně dokázala ještě upravit stav na 2:5, na příjmu se jí ale vůbec nedařilo a skončila těsně před branami hlavní soutěže.
Potapovová přijela do Říma po skvělém výsledku na předchozí tisícovce v Madridu. Ve španělské metropoli sice prohrála už ve finále kvalifikace, do hlavní soutěže se však dostala jako náhradnice a po skvělé jízdě postoupila až do semifinále. Cestou porazila i světovou dvojku Jelenu Rybakinovou či Karolínu Plíškovou. V hlavním městě Itálie svou formu potvrdila, zvládla dva duely a nemusí spoléhat na odhlášku některé z hráček.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře