Ostrá slova Sabalenkové: Jediná šance, jak bojovat za naše práva? Řešením je bojkot!
"Bez nás by se turnaje nehrály, nebyla by zábava. Proto si myslím, že bychom měli mít větší podíl," řekl Sabalenková. "Celé to skončí bojkotem, protože to bude jediná možnost a řešení, jak bojovat za naše práva," dodala.
Čtyřnásobná grandslamová šampionka navázala na pondělní prohlášení, v němž se ona a další hvězdy jako světová jednička Jannik Sinner nebo vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič ohradily proti nízkým odměnám na Roland Garros. Na něm letos vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).
Podle Sabalenkové a spol. je to však málo, protože jejich podíl ze zisku French Open letos klesnul na 14,9 procent oproti 15,5 před dvěma lety. Tenisté po pořadatelích požadují minimální podíl 22 procent. S bojkotem souhlasí i finalistka French Open a Wimbledonu z roku 2024 Jasmine Paoliniová. "Když se tom všichni dohodneme a já myslím, že dohodneme, tak bychom to mohli udělat," uvedla.
Italská tenistka zdůraznila rozdílný přístup WTA a ATP, které pořádají zbývající turnaje v kalendáři. Obě organizace například připravily pro hráče penzijní plány a pro tenistky zavedly mateřské pauzy. "WTA a ATP dělají spoustu věcí, které grandslamy nedělají," prohlásila Paoliniová.
Naopak světová trojka Iga Šwiateková s případným bojkotem nesouhlasí. "Je to trochu extrémní řešení. Hlavní je spolu mluvit. Proto doufám, že před Roland Garros dojde ke schůzce, kde se bude jednat," uvedla polská tenistka.
Mozna pro ne konkretne ne, ale diky majorum je plno turnaju na urovni ITF, ale chapu, to je uz nezajima... co je mimo top50...100... a mimo okruh ATP/WTA a uz vubec tenis... nebot GS dost podporuji ruzne mimo tenisove a potrebne spolecenske aktivity... atd.
Francouzi jsou na bojkoty zvykli je to jejich prorozensot - stavkovani, protesty atd.... a myslim si, ze i v tomhle pripade se budou drzet sveho zlateho pravidla... zakaznik nema nikdy pravdu :-)))
Zisk 2025 cca. 400 mil. eur
Rocni vydaje 2025/26 cca. 340 mil. eur
Prize money na cele RG 2025: 56.35 mil. eur
Prize money na cele RG 2025: 61.72 mil. eur (takze jsou celkove vyssi o 9,5%)
...je tam vetsi podpora prvnich kol... a kvaldy...
Vsechno sedi. GS davaji tolik, kolik jim vyjde... a pochopitelne kaslou na nejaka procenta u ATP/WTA, to by byli totalni magori jak by to tak delali... nevim za co jim posledni rok vznikly tak vysoke rocni naklady... nenasel jsem, ale u RG to snad neni poprve... i tak si myslim, ze se drzi dobre... po cele investici na modernizaci arealu.
Hlavne maji stesti ze jim Lacoste, renault davaji rocne 10 mil. eur. a plno firem "dodavky- obsluhu" za darmo... jinak by to podle mne nedali ani naaahodou...;-)
Prekvapila ta, ktera by si i pro jeden fiftyn koleno nechala vrtat, a nebo vlastne ani ne... narozdil od svych kolegyn, si to asi dokaze spocitat... ;-)
Ale za mne jinak jasne, klidne at bojkotuji... Sabalenka, Paolini, klidne i Sinner... me tam fakt vuuubec chybet nebudou :-D Tesim se na jejich bojkot... a doufam ze Majory uz ustupovat dale nebudou, tech ustupu bylo za posledni dekadu (za mne) az moc...
