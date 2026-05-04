Pro vítěze French Open 68 milionů? Výrazně méně, než jsme žádali, bouří se elitní tenisté
Pořadatelé French Open nedávno oznámili, že letošní odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).
Tenisté jsou však přesvědčení, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ten letos podle nich činí 14,9 procenta, což je oproti roku 2024 pokles o šest desetin. Hráči přitom opakovaně chtěli víc. "Příjmy letošního turnaje podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur a náš podíl bude stále kolem 15 procent. To je výrazně méně než 22 procent, které jsme požadovali," uvedli hráči v prohlášení.
V něm také uvedli, že představitelé grandslamů dosud nereagovali na loňskou výzvu, aby do rozhodování o změnách na čtyřech největších turnajích sezony mohli mluvit i sami tenisté. "Zatímco vedení jiných sportů se modernizuje a všechny zainteresované spojuje, grandslamy změnu nechtějí. Hráči jsou klíčovým strůjcem úspěchu sportu, ale tady s nimi nikdo nechce mluvit a ani je nezajímá jejich blaho," dodali tenisté.
