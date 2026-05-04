Pro vítěze French Open 68 milionů? Výrazně méně, než jsme žádali, bouří se elitní tenisté

DNES, 13:30
Skupině tenistů kolem světové jedničky Jannika Sinnera, Novaka Djokoviče nebo Aryny Sabalenkové se nelíbí výše finančních odměn na Roland Garros. V prohlášení, které citovala agentura AP, podle nich prémie neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského grandslamu.
Pořadatelé French Open nedávno oznámili, že letošní odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87.000 eur (2,1 milionu korun).

Tenisté jsou však přesvědčení, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ten letos podle nich činí 14,9 procenta, což je oproti roku 2024 pokles o šest desetin. Hráči přitom opakovaně chtěli víc. "Příjmy letošního turnaje podle odhadů přesáhnou 400 milionů eur a náš podíl bude stále kolem 15 procent. To je výrazně méně než 22 procent, které jsme požadovali," uvedli hráči v prohlášení.

V něm také uvedli, že představitelé grandslamů dosud nereagovali na loňskou výzvu, aby do rozhodování o změnách na čtyřech největších turnajích sezony mohli mluvit i sami tenisté. "Zatímco vedení jiných sportů se modernizuje a všechny zainteresované spojuje, grandslamy změnu nechtějí. Hráči jsou klíčovým strůjcem úspěchu sportu, ale tady s nimi nikdo nechce mluvit a ani je nezajímá jejich blaho," dodali tenisté.

Pavel Novotný, ČTK
pantera1
04.05.2026 14:22
Já bych hned věděla,co s něma .
3ryba16
04.05.2026 14:05
Rád se na tenisové zápasy (mnohdy i bitvy) dívám, ale tahle nenažranost mi to podívání kazí! Po ziscích pořadatelů turnajů ať moc nečumí, mají být rádi, že jim někdo takovýto zlatý důl otevírá!
TheRoyalBlue
04.05.2026 13:49
Je fér požadovať určitý podiel zo ziskov organizátorov, ale ja by som skôr navrhol, aby časť z nich sa prerozdelila medzi menšie turnaje, najmä na challenger úrovni. Elitní hráči nepotrebujú viac peňazí, ale tenis potrebuje, aby hráči medzi 100. až 300-400. pozíciou mali väčšiu šancu preraziť. Viac príbehov ako Vacherot si prosím.
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 14:16
smile
Mantra
04.05.2026 13:38
ale jinak - jsou to hulváti, myslí jen na peníze
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 14:16
Mantra
04.05.2026 13:38
taková malá vize - hrálo by se to jako otevřené mistrovství světa v tenisu. Prostě by hráli za "svou" zemi. A ano náklady na ubytko, dopravu, servis a tak by měli zaplacené. Jen mě tak napadlo, jestli by se jim to nelíbilo. Hrdost!
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 14:18
zkus to navrhnout, já bych se na to podíval. Teda, pokud by někdo přijel.
chlebavevaju
04.05.2026 13:35
Nenažranci!
Patik
04.05.2026 13:52
Tomas_Smid_fan
04.05.2026 14:19
tobě se to mluví, když máš svůj chlebavevaju.
