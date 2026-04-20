Na Roland Garros bez jediného zápasu na antuce? Djokovičův plán dostává další trhliny
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion odehrál v letošní sezoně pouze devět zápasů. Šest z nich absolvoval na Australian Open, kde jeden duel nedokončil, další tři přidal na Miami Open. Poslední soutěžní utkání odehrál 12. března, kdy v osmifinále na Floridě podlehl Jacku Draperovi.
Djokovič už dříve vynechal Monte Carlo a minulý týden potvrdil, že kvůli blíže nespecifikovanému zranění nenastoupí ani na Masters v Madridu. Ohrožen je tak i jeho start v Římě, posledním antukovém turnaji kategorie ATP Masters 1000 před pařížským grandslamem.
"Mám zranění, doufám, že budu připravený alespoň na Roland Garros. Pracuji na tom, abych se dostal do Říma, ale teď nemůžu dělat žádné předpovědi, protože to záleží na vývoji zranění. Alespoň na Roland Garros snad budu připravený," uvedl Djokovič během galavečera Laureus World Sports Awards.
Pokud by se do Paříže skutečně vydal bez jediného přípravného startu na antuce, šlo by o bezprecedentní situaci v jeho kariéře. Před startem na Roland Garros totiž vždy absolvoval alespoň jeden turnaj kategorie ATP Masters 1000.
V loňské sezoně odehrál před French Open šest utkání napříč třemi antukovými turnaji. Po porážkách na Monte Carlu i v Madridu se naladil vítězně v Ženevě, kde po čtyřech výhrách získal titul. Na samotném Roland Garros pak došel do semifinále, v němž nestačil na tehdejší světovou jedničku Jannika Sinnera.
Ve hře zůstává i jeho možná účast na turnaji ve Švýcarsku, který začíná 17. května a vyvrcholí 23. května, tedy den před startem Roland Garros. Djokovič zatím nefiguruje na seznamu přihlášených hráčů, kde organizátoři potvrdili mimo jiné účast Taylora Fritze, Alexandera Bublika a Caspera Ruuda. Stejná situace ale nastala i před rokem, kdy Srb obdržel divokou kartu.
Absence přípravných turnajů před grandslamy však pro Djokoviče není ničím neobvyklým. Před letošním Australian Open neodehrál jediný turnaj, přesto dokráčel až do finále, kde podlehl Carlosi Alcarazovi.
Bez přípravy nastoupil i na loňské US Open a Wimbledon, přičemž v obou případech se dostal až do semifinále.
