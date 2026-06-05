Arnaldi po odstoupení z French Open: Nemůžu se hýbat, jíst ani pít. Bylo to zlé
"Myslím, že je to nějaký virus. Byla mi i hodně zima, měl jsem horečku. Nemůžu se hýbat, jíst ani pít," řekl Arnaldi. Ve čtvrtek na tréninku se ještě cítil dobře, problémy začaly po večeři. "Začal se ozývat žaludek. Říkal jsem si, že jsem jen dobře nestrávil jídlo. Ale v jednu v noci jsem začal zvracet, pak jsem nemohl usnout. A ráno jsem zvracel znovu. To už bylo hodně zlé," řekl.
S pomocí lékařů se pokusil o zázrak, ale neměl síly odehrát v Paříži páteční semifinále. Bez boje tak pomohl krajanovi Flaviu Cobollimu, jenž prožívá rovněž životní grandslam a v neděli bude čelit světové trojce Alexanderu Zverevovi. Němec zastavil Jakuba Menšíka po vítězství ve čtyřech setech.
Cobolli seděl s Arnaldim na tiskové konferenci, jen na druhé straně stolu. Když se o všem dozvěděl, málem se prý rozplakal. "Je těžké něco takového přijmout, protože na to, jak turnaj probíhal, na to, kolik hodin jsem na kurtu strávil, jsem se vlastně cítil velmi dobře," přiznal Arnaldi. "Jenže teď, pokaždé, když vstanu, se mi zatočí hlava a necítím se dobře. Kdybych se znovu najedl,.... Bylo to správné rozhodnutí," dodal.
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