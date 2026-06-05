Italské semifinále nebude, Arnaldi odstoupil. Zvereva vyzve ve finále French Open Cobolli
Přes odstoupení může Arnaldi považovat své letošní působení na French Open za jednoznačně úspěšné. Na své cestě do semifinále si poradil s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, Řekem Stefanosem Tsitsipasem, Belgičanem Raphaelem Collignonem, americkou hvězdou Francesem Tiafoem a naposledy mu v semifinále vzdal ve druhém setu krajan Matteo Berrettini.
Osmifinálový a čtvrtfinálový duel však rodák ze Sanrema musel odehrát na pět setů, dohromady při nich strávil na kurtu přes deset hodin. Arnaldi se díky semifinálové účasti posune ze současného 104. místa na 34. příčku, jeho maximem zůstává 30. pozice.
Cobolli si v Paříži poradil s Andreou Pellegrinem, Yibingem Wuem, Learnerem Tienem a Zacharym Svajdou a pak předvedl působivý obrat proti světové šestce Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Vítězi Davisova poháru z loňského roku patří v live žebříčku desátá příčka, jeho dosavadním maximem byla dvanáctá pozice.
Zverev se s Cobollim potkal zatím na okruhu čtyřikrát, ve třech případech se radoval z vítězství německý tenista. V letošním roce půjde už o jejich třetí duel, bilance je vyrovnaná 1:1. Ital se radoval v semifinále turnaje v Mnichově, německý tenista porážku vrátil na madridském Masters ve čtvrtfinále.
Výsledky mužské dvouhry na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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To bere sily...takze jiste slusny vykon, ktery ho vystrelil do finale RG a jeho prvniho finale GS. Myslim, ze ma ve finale slusnou sanci...;-)