Italské semifinále nebude, Arnaldi odstoupil. Zvereva vyzve ve finále French Open Cobolli

DNES, 18:51
Aktuality 10
FRENCH OPEN - Očekávané italské semifinále se na Roland Garros nekoná. Matteo Arnaldi (25) ještě před zápasem s krajanem Flaviem Cobollim (24) odstoupil. O svůj premiérový grandslamový titul si to tak v neděli rozdají Alexander Zverev, který si poradil ve čtyřech setech s Jakubem Menšíkem a právě Cobolli.
Profily hráčů
Cobolli Flavio
Arnaldi Matteo
Matteo Arnaldi do semifinálového souboje nenastoupí (@ ČTK / imago sportfotodienst / Jon Bromley)

Přes odstoupení může Arnaldi považovat své letošní působení na French Open za jednoznačně úspěšné. Na své cestě do semifinále si poradil s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, Řekem Stefanosem Tsitsipasem, Belgičanem Raphaelem Collignonem, americkou hvězdou Francesem Tiafoem a naposledy mu v semifinále vzdal ve druhém setu krajan Matteo Berrettini.

Osmifinálový a čtvrtfinálový duel však rodák ze Sanrema musel odehrát na pět setů, dohromady při nich strávil na kurtu přes deset hodin. Arnaldi se díky semifinálové účasti posune ze současného 104. místa na 34. příčku, jeho maximem zůstává 30. pozice.

Cobolli si v Paříži poradil s Andreou Pellegrinem, Yibingem Wuem, Learnerem Tienem a Zacharym Svajdou a pak předvedl působivý obrat proti světové šestce Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Vítězi Davisova poháru z loňského roku patří v live žebříčku desátá příčka, jeho dosavadním maximem byla dvanáctá pozice.

Zverev se s Cobollim potkal zatím na okruhu čtyřikrát, ve třech případech se radoval z vítězství německý tenista. V letošním roce půjde už o jejich třetí duel, bilance je vyrovnaná 1:1. Ital se radoval v semifinále turnaje v Mnichově, německý tenista porážku vrátil na madridském Masters ve čtvrtfinále.

Výsledky mužské dvouhry na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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com
05.06.2026 19:39
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paddy
05.06.2026 19:25
Gaudenzi udělal skvělý tah, Cobolli jde přímo do finále a ušetří tak síly smile smile smile
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paddy
05.06.2026 19:26
šachy jako v DC smile
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Vlk-v-trave
05.06.2026 19:25
Cobolli si pobrecel za kamarada... ;-)
To bere sily...takze jiste slusny vykon, ktery ho vystrelil do finale RG a jeho prvniho finale GS. Myslim, ze ma ve finale slusnou sanci...;-)
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GaelM
05.06.2026 19:07
To jsou ty pětiseťáky, kromě Zvereva se všichni během turnaje pořádně nadřeli. V italské polovině pavouka už si to vybralo svou daň... Snad bude aspoň Čobolák fit, aby finále nebyla fraška. Ale přeju to spíš Zverevovi, za celou kariéru už si to fakt zaslouží. A Berdyč aspoň dostane zpátky nálepku nejlepšího hráče, co nikdy nevyhrál GS
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NOLE_unvaccinated_GOAT
05.06.2026 19:18
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farr
05.06.2026 19:07
Prej že střevní viróza. Regulérně se kluci kámoši domluvili a šábnou se o finále prizemoney případně, kdyby Zverev rupnul tak aj o jackpot tím že ušetřili se síly je vyšší šance. No a nebo se z toho jen regulérně pos*al a pob*il.
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Ondra979
05.06.2026 19:06
hm tak o jeden nudny zapas min, ale jestli to Cobollimu pomuze udelat prekvapko, tak proc ne..
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Pavol
05.06.2026 19:05
Aj tak sa dá.
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aligo
05.06.2026 19:05
ale aspoň bude Cobolli fit , snad vyhraje
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