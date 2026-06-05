Kodeš o Menšíkově tažení na French Open: Uspěje a nebude to dlouho trvat. Umí všechno
"Byl to souboj servisů. Všichni jsme byli naladěni na to, že by Menšík mohl uspět. Ale Zverev ho má přeci jen o trošku lepší než Jakub. V mezihře bylo vidět, že Menšík postupně odpadá. Bylo znát, že má za sebou dva těžké pětisetové zápasy, jeden čtyřsetový. Když to sečteme, tak odehrál o pět hodin více než soupeř," hodnotil utkání Kodeš.
"Zverev až do tohoto zápasu ztratil na turnaji jediný set, bylo znát, že je odpočatější, a to především právě v mezihře. V každém případě to byl skvělý zápas. Oba hráli fantasticky, běhali, dobíhali kraťasy, chodili na síť, mělo to všechno," pokračovala česká legenda.
Menšíkovu budoucnost vidí Kodeš pozitivně. "Jakub se hodně zlepšil. Myslím si, že tady (v Paříži) jednou uspěje a nebude to dlouho trvat. Má samozřejmě velkou konkurenci především ve Fonsecovi, Jodarovi. To jsou všechno mladí kluci. Mezi nimi to budou velké souboje. Je to nová generace skvělých tenistů."
A v čem vidí trojnásobný grandslamový šampion prostor pro zlepšení? "Jakub je celodvorcový hráč. Umí vlastně všechno. Může určitě ještě zapracovat na fyzičce. Časem nasbírá i zkušenosti, je mu přeci jen stále jen dvacet let. Ale už v předcházejících zápasech si vedl jako mazák. Ví, kdy jít na síť, kdy ne. Umí diktovat hru. Samozřejmě, občas má výpadky, ale to všichni."
A pokračuje: "Je jasné, že na Kubu teď bude větší tlak. Ale takhle to má Alcaraz i další, musí to zvládnout. Dokud nejste ve špičce, je to v tomhle ohledu snazší, pak, když se dostanete mezi nejlepší, tak už vás všichni znají a je to složitější."
O favoritovi finálového souboje mezi Zverevem a Flaviem Cobollim má Kodeš jasno. "Zverev vyhraje. Itálie má teď plno výborných hráčů, vyhráli Davis Cup, hrají výborně. Cobolli byl navíc loni ve čtvrtfinále Wimbledonu. Bude to kvalitní zápas, ale Zverev si to už nenechá ujít. Už není takový vztekloun, zapracoval na psychice, je daleko klidnější, a to mu pomáhá," uzavírá Kodeš.
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