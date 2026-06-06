Agassi o Sinnerovi: Něco tu nesedí, Jannik někde dělá kardinální chybu. Musí se změnit
"Sinnerův konec na turnaji byl něco opravdu nečekaného. Je totiž rozdíl být fit a být připraven. Vůbec neříkám, že Jannik nepracuje dost tvrdě. To ne. Ale on je nejlepší tenista na planetě. Něco tu ale nesedí, Jannik někde dělá kardinální chybu. Musí se změnit," uvedl Agassi.
Bývalý americký tenista přiznal, že mu Sinnerův kolaps nedává smysl vzhledem k výkonům, které Ital předváděl v minulosti. "Proto je pro mě těžké pochopit, co se stalo. Loni dokázal hrát finále pět a půl hodiny a teď ho horko po hodině a čtyřiceti pěti minutách naprosto zničilo. Něco tu nesedí. Měl všechno nalajnované na to, aby v Paříži zvítězil."
Agassi zároveň naznačil, že by problém mohl souviset s hydratací nebo regenerací. "V dnešní době jsou na všechno odborníci. Jsem si jistý, že Darren Cahill a jeho tým mají špičkové lékaře a specialisty, kteří s nimi pracují," uvedl. Podle něj by však Sinnerův tým měl celou situaci důkladně zanalyzovat. "Jannik musí někde dělat chybu, něco nefunguje. Možná by měli do týmu přivést dalšího člověka nebo hledat jiný pohled na věc. Myslím, že by mohl být problém s hydratací,“ domnívá se bývalá světová jednička.
Následně připomněl vlastní zkušenosti s přípravou na náročné pětisetové zápasy v horkých podmínkách. "Než jsem hrál pětisetové zápasy ve velmi horkých podmínkách, konzumoval jsem během 24 hodin před zápasem deset až dvanáct litrů vody. Také jsem věnoval velkou pozornost poměru mezi sacharidy a bílkovinami a upravil některé regenerační rutiny," vysvětlil.
"Musíte se k tomu dotlačit. Je lepší být připraven, než pak čelit takovým problémům. Nevím přesně, jak se Sinner připravuje, ale vím dvě věci: ukázal, že dokáže hrát na nejvyšší úrovni pět a půl hodiny, a neexistují žádné výmluvy pro to, že po hodině a čtyřiceti pěti minutách takhle odpadl," dodal.
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