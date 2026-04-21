Absence v Madridu? Djokovič i přesto láme rekordy a vytvořil další historický zápis
V pondělí zahájil svůj 860. týden v top 5 a překonal tak dosavadní maximum Rogera Federera, který nasbíral 859 týdnů. Třetí místo v tomto pořadí drží další člen tzv. velké trojky Rafael Nadal s celkovým počtem 837 týdnů. Djokovič se tak v této statistice osamostatnil na čele historických tabulek.
Poprvé se do nejlepší pětky světového žebříčku dostal 11. června 2007 a od té doby si v ní udržuje mimořádně stabilní postavení. Z dosavadních 860 týdnů strávil 428 na prvním místě, 171 na druhém, 165 na třetím, 59 na čtvrtém a 37 na pátém místě.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion aktuálně figuruje na čtvrté příčce světového žebříčku a nadále patří mezi nejvýraznější osobnosti současného tenisu. Za zmínku stojí také jeho milník 400 týdnů na prvním místě, kterého dosáhl jako vůbec první hráč či hráčka v historii. Tento rekord jen podtrhuje jeho dlouhodobou dominanci a schopnost udržet si vysokou úroveň výkonnosti napříč různými obdobími kariéry.
Začátek antukové části sezony však musel Djokovič dvakrát odložit. Během turnaje v Indian Wells na začátku března si poranil pravé rameno, kvůli čemuž se následně odhlásil z Monte Carla a o víkendu také z Madridu. Absence na těchto turnajích znamená, že se jeho návrat na kurty odkládá, přestože jinak patří mezi tradiční favority antukových podniků.
"Madride, bohužel se letos nebudu moci zúčastnit Mutua Madrid Open. Pokračuji v rekonvalescenci, abych se brzy vrátil!" uvedl minulý týden na sociální síti X.
Djokovič nyní věří, že se stihne zotavit do turnaje v Římě, který se odehraje na Foro Italico mezi 6. a 17. květnem. Právě tento podnik bývá důležitou součástí přípravy na vrchol antukové sezóny a jeho případná účast by tak mohla napovědět více o aktuální formě i zdravotním stavu srbského tenisty.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
