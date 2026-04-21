Absence v Madridu? Djokovič i přesto láme rekordy a vytvořil další historický zápis

DNES, 09:00
Novak Djokovič (38) se sice tento týden nepředstaví na turnaji v Madridu, přesto pro něj jde o další historický zápis. Srbský tenista totiž stanovil nový rekord v počtu týdnů strávených v elitní pětce žebříčku ATP, čímž znovu potvrdil svou mimořádnou dlouhodobou výkonnost na nejvyšší úrovni mužského tenisu.
Novak Djokovič si může odškrtnout další velký zápis do historie (@ LaPresse / Sipa USA / Profimedia)

V pondělí zahájil svůj 860. týden v top 5 a překonal tak dosavadní maximum Rogera Federera, který nasbíral 859 týdnů. Třetí místo v tomto pořadí drží další člen tzv. velké trojky Rafael Nadal s celkovým počtem 837 týdnů. Djokovič se tak v této statistice osamostatnil na čele historických tabulek.

Poprvé se do nejlepší pětky světového žebříčku dostal 11. června 2007 a od té doby si v ní udržuje mimořádně stabilní postavení. Z dosavadních 860 týdnů strávil 428 na prvním místě, 171 na druhém, 165 na třetím, 59 na čtvrtém a 37 na pátém místě.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion aktuálně figuruje na čtvrté příčce světového žebříčku a nadále patří mezi nejvýraznější osobnosti současného tenisu. Za zmínku stojí také jeho milník 400 týdnů na prvním místě, kterého dosáhl jako vůbec první hráč či hráčka v historii. Tento rekord jen podtrhuje jeho dlouhodobou dominanci a schopnost udržet si vysokou úroveň výkonnosti napříč různými obdobími kariéry.

Začátek antukové části sezony však musel Djokovič dvakrát odložit. Během turnaje v Indian Wells na začátku března si poranil pravé rameno, kvůli čemuž se následně odhlásil z Monte Carla a o víkendu také z Madridu. Absence na těchto turnajích znamená, že se jeho návrat na kurty odkládá, přestože jinak patří mezi tradiční favority antukových podniků.

"Madride, bohužel se letos nebudu moci zúčastnit Mutua Madrid Open. Pokračuji v rekonvalescenci, abych se brzy vrátil!" uvedl minulý týden na sociální síti X.

Djokovič nyní věří, že se stihne zotavit do turnaje v Římě, který se odehraje na Foro Italico mezi 6. a 17. květnem. Právě tento podnik bývá důležitou součástí přípravy na vrchol antukové sezóny a jeho případná účast by tak mohla napovědět více o aktuální formě i zdravotním stavu srbského tenisty.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
pantera1
21.04.2026 09:10
No seš dobrej , není nad to válet si šunky a i tak překonávat rekordy . Hlavně se dej do pořádku, ať tě uvidím v plné formě na římské oranici
PTP
21.04.2026 09:54
Ten půjde až na RG.
pantera1
21.04.2026 09:58
Ale no tak, nekaž mi pošmourné , ospalé ráno. Měl by se trochu rozpinknout, třeba s Artíkem .
PTP
21.04.2026 10:03
Po noci krátké a po milování zbylo mi málo,
jen hlava v dlaních co bolí, to je to laciný víno.
Po noci plné cigaret kouře, byls' jako tajfun, já jako bouře,
to bolí, to je to laciný víno.
pantera1
21.04.2026 10:16
Kdo by neznal takové ráno, to pak celej den nestojí za nic a je potřeba se z něj vyspat.
Jarulenka
21.04.2026 10:34
Půjde vyhrát až na trávě.
pantera1
21.04.2026 11:18
Šance se začíná rýsovat i na RG. Pokud Calibos nebude hrát, je tu jistá vyhlídka .
Mantra
21.04.2026 14:59
To zni jak vod toho buzika Verlaina nebo neméně vyhořelé trosky. Kterou miluju. Žána Arta Rimbó
pantera1
21.04.2026 15:31
Výbornej Di Caprio v Úplném zatmění
PTP
21.04.2026 16:04
Jaroslav Samson Lenk (asi příbuznej Laury Samson)
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

