Djokovičovy plány před French Open se hroutí. Madrid je pryč, nabízí se jiná varianta
Očekávalo se, že trojnásobný madridský šampion z let 2011, 2016 a 2019 vstoupí do antukové sezony právě ve španělské metropoli. V posledních dnech byl Djokovič navíc viděn při tréninku na antuce v Marbelle, nakonec však na sociálních sítích oznámil, že v Madridu hrát nebude.
"Madride, bohužel se letos nebudu moci zúčastnit. Pokračuji v rekonvalescenci, abych se brzy vrátil!" uvedl Djokovič bez bližšího vysvětlení. V roce 2026 tak odehrál zatím pouze dva turnaje – Australian Open, kde skončil ve finále na Carlosu Alcarazovi, a již zmíněný Indian Wells.
Další program čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona zatím není jasný. Po Madridu následuje další prestižní podnik v Římě. Djokovič tam v minulém roce startoval, zatímco ve Španělsku ne. Letos tak může zvolit odlišnou antukovou přípravu a zamířit před French Open právě do Foro Italico.
V loňské sezoně, když dohrál v Madridu hned na svém úvodním soupeři Matteu Arnaldim, absolvoval menší podnik v Ženevě. Právě zde získal svou 100. singlovou trofej, když ve finále udolal Huberta Hurkacze. Na nadcházejícím French Open v loňském roce měl na antuce odehráno jen několik zápasů, přesto se probojoval až do semifinále, kde prohrál s Jannikem Sinnerem.
Odstoupení z Madridu nebude mít výrazný dopad na jeho postavení v žebříčku, protože přijde pouze o 10 bodů. Na pátého Kanaďana Félixe Auger-Aliassimeho má náskok přes 700 bodů.
Organizátoři madridského podniku tak mohou čelit situaci, že turnaj přijde o tři nejvýraznější jména mužského tenisu. Alcaraz se potýká se zraněním předloktí a z turnaje se již odhlásil, jeho úhlavní rival Sinner zatím svou účast nepotvrdil.
Turnaj v Madridu startuje 22. dubna, finálový duel je na programu 3. května.
