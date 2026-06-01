Kde se vzal Rafa Jódar? Španělskou kometu s výjimečným returnem formovala Amerika
Jen co jeden Rafa odešel, na scéně se objevil nový. A ne, opravdu to není pohádka o tom, jak jméno dostal po antukovém šampionovi. Jméno Rafael nesli u Jódarů pradědeček, dědeček i otec. Rodinná tradice se ctí. Rafael Nadal, 22násobný grandslamový šampion ale byl pro malého Rafu samozřejmě inspirací, stejně jako pro spoustu kluků ve Španělsku.
Jódarova tenisová cesta se začala formovat v klubu na jednom z lepších madridských předměstí Chamartin, kam ho táta neúnavně vozil. Měl talent, to se vědělo. Když ale vyhrál juniorku US Open 2024, všichni zbystřili.
Díky úspěchu v New Yorku dokonce dostal pozvánku od Davida Ferrera, aby si ještě jako 17letý zatrénoval s daviscupovým týmem a reprezentantům dělal sparingpartnera. "Tehdy tam přijel takový hubený vysoký kluk. Měl sílu, pálil to razantně od základní čáry, prostě jste v něm viděli potenciál," vzpomínal Pablo Carreňo Busta, dvojnásobný semifinalista US Open. Za necelé dva roky se tenhle veterán stal v Paříži jeho obětí, mladík ho nepustil přes brány čtvrtého kola.
Americká cesta
Jódar ale na okruh ATP po svém juniorském grandslamovém triumfu nezamířil. Vybral si trochu jinou cestu, než vrstevníci. Zvolil studium. Přijali ho na University of Virginia a školu prokládal účastmi na zámořských challengerech. To nepochybně zdokonalilo jeho disciplínu a soutěživost. "Byl to pro mě skvělý rok. Hodně jsem se naučil. Odehrál jsem spoustu zápasů a rozvíjel jsem se jako tenista i jako člověk," vyprávěl o svém dospívání mimo domov.
Poté, co se přes malé turnaje prokousal do první dvoustovky žebříčku a zahrál si juniorské finále ATP Next Gen Finals, rozhodl se nakonec vzdát statusu vysokoškoláka a věnovat se tenisu naplno.
Debut ve velkém světě tenisu zapsal až letos v lednu v Melbourne, kde se z kvalifikace probil do hlavní soutěže a stopku mu vystavil ve druhém kole Jakub Menšík. Dál už to ale byla hodně působivá jízda. Během své první sezony mezi dospělými stihl vyhrát svůj první turnaj (ATP 250 na antuce v Marakéši), aby na dalším grandslamovém klání začínal ne jako kvalifikant, ale rovnou jako nasazený.
"Během kratičké doby se stal jedním z nejlepších hráčů té nové generace. Věřím, že za pár let – a možná se mýlím – a bude to jen pár měsíců, se Rafa stane jedním z nejlepších tenistů na světě," napsal Toni Nadal ve svém sloupku pro španělské noviny El Pais. Ví o čem mluví, vždyť svého synovce doprovázel k 16 antukovým titulům na French Open.
V Paříži ale i Jódar pochopil, že světla ramp nejsou jen od toho, aby pomohly ještě více rozzářit hvězdu talentu, ale přitahují i problémy. Má za sebou čerstvý incident, kde mu spílali za to, jak neurvale vrazil do sběračky míčků. A musel vysvětlovat. "Ne! Nestrčil jsem do ní, nic takového. Mluvil jsem na tátu, aby mi připravil věci, které jsem si chtěl vyzvednout po návratu z toalety. Ona tam stála a podle mě se snažila uhnout," vyprávěl. Video z jiného úhlu opravdu dokázalo, že dívka zakopla o plachtu.
Mimochodem, hráčská lože je další Jódarovo specifickum. Sedí v ní jen jeden jediný člověk. Právě otec. "Vždycky byl se mnou a byl už od dětství mou největší oporou. Funguje to skvěle a nemám potřebu nic měnit," vzkázal.
V čem je tak dobrý?
Na Roland Garros spustili organizátoři originální hodnocení hráčů, kde analyzují hru, údery či úspěšnost v různých momentech zápasu. Jódar je po osmifinálových zápasech čtvrtým nejlepším tenistou. Když ale budete na tomto rankingu hledat jeho největší zbraně, zjistíte, že není žádná výjimečná.
Třeba na síti je velmi průměrný – patří mu až 66. místo ze 128 hráčů. Snad jen čísla na returnu má skvělá – v rankingu je na šesté příčce ze všech tenistů, kteří zasáhli do turnaje.
"Významná část Jódarova úspěchu závisí na jeho prvním úderu při servisu soupeře. Umí vyvolat pocit nejistoty i při prvním podání," potvrzuje ve svém rozboru pro specializovaný web Pundo de Break analytik Carlos Navarro.
"V zápase se Zverevem můžeme čekat charakteristické údery pod nohy soupeře, díky čemuž následně přebírá iniciativu. Je v posledních měsících jeden z nejagresivnějších hráčů na returnu," dodal Navarro.
Jódar při svém debutu na French Open postoupil do čtvrtfinále a vyrovnal počiny bývalých španělských velikánů Nadala a Juana Carlose Ferrera. Oba šampioni následně v Paříži triumfovali: Ferrero v roce 2003, tři roky po svém debutu. Nadal se stal antukovým králem hned při svém debutu v roce 2005. Teď je na něm, aby dokázal, že není pouhou kometou, která brzy shoří.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
