French Open útočí na historický rekord. Dvěma maratonskými bitvami přispěl i Menšík
Tenisoví fanoušci na letošním French Open sledují velmi vyrovnaný a fyzicky náročný turnaj plný maratonských duelů. Mimořádná byla především třetí kola mužské dvouhry. Hned devět ze šestnácti zápasů dospělo do rozhodující sady, což představuje rekord pro tuto fázi turnaje. Celkově se během prvního týdne odehrálo 28 pětisetových bitev a letošní pařížský grandslam je, i kvůli velkému horku, označován za jeden z nejnáročnějších v moderní historii.
Na pařížské antuce se do začátku čtvrtfinálové fáze odehrálo už 31 pětisetových duelů, což je jen o tři méně než historické maximum French Open z let 1992 a 2001. Aktuální ročník tak nadále míří k novému rekordu. Absolutní grandslamové maximum drží Wimbledon 2024, kde bylo zaznamenáno 37 pětisetových utkání.
K tomuto velkému číslu přispěl dvěma kousky i poslední český tenista v soutěži Menšík. Ve druhém kole ustál neskutečně náročný duel s argentinským antukářem Marianem Navonem, po kterém ležel několik minut na dvorci a nemohl se zvednout, a v boji o čtvrtfinále zvládl rozhodující dějství i proti Andrejovi Rubljovovi.
Organizátoři navíc sledují i další zajímavý trend. Už během prvního týdne překonalo hranici čtyř hodin hry dvacet zápasů mužské dvouhry, což je rovněž mimořádné číslo.
Nejdelší dosavadní zápas letošního turnaje obstarali Juan Manuel Cerúndolo a Martín Landaluce. Argentinský tenista zvítězil po strhující šestihodinové přetahované poměrem 6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 7:6. Duel se stal třetím nejdelším zápasem v historii French Open. Mladší z bratrů Cerúndolových tím navázal na senzační výhru v druhém kole, ve kterém po neskutečném obratu vyřadil světovou jedničku Jannika Sinnera.
Ve srovnání s letošním Australian Open působí pařížský turnaj ještě dramatičtěji. Melbourne sice nabídlo několik památných pětisetových bitev včetně semifinálových thrillerů Carlose Alcaraze s Alexanderem Zverevem a Novaka Djokoviče se Sinnerem, celkově se na australském majoru ale odehrálo pouze 22 takto dlouhých zápasů. Pařížský grandslam navíc stále čeká závěrečná část druhého týdne, během níž může historický rekord padnout.
Pokud bude trend dlouhých vyrovnaných utkání pokračovat i v průběhu druhého týdne, může se French Open 2026 zapsat do historie jako jeden z nejvyrovnanějších a fyzicky nejnáročnějších grandslamů celé Open éry.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře