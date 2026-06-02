French Open: Konec Menšíka? Český bojovník půjde do bitvy talentů jako outsider
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 2. 6.
Češi v akci
Menšík (26-ČR) – Fonseca (28-Braz.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)
Další čtvrtfinále mužů
Jódar (27-Šp.) – Zverev (2-Něm.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)
Čtvrtfinále žen
M. Andrejevová (8-) – Cirsteaová (18-Rum.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)
Svitolinová (7-Ukr.) – Kosťuková (15-Ukr.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)
Menšík – Fonseca | 20:15 SELČ
Jakuba Menšíka čeká souboj talentů s Joaem Fonsecou a oba si poprvé zahrají čtvrtfinále na grandslamu. Rozhodující může být fyzická kondice, kterou má lepší favorizovaný Brazilec.
Zápasové informace a forma
Menšík na letošním French Open zapsal v pouhých 20 letech své první čtvrtfinále na grandslamových podnicích. Možná ještě větším pozitivem tohoto pařížského tažení je ale fakt, že evidentně výrazně zapracoval na své fyzické kondici. V minulosti měl totiž v dlouhých bitvách na grandslamové scéně potíže a právě tato slabina mu bránila postupovat na těchto turnajích do závěrečných kol.
Navíc dorazil po debaklu 0:6, 3:6 od Ignacia Buseho na poslední generálce v Hamburku, což rozhodně jeho šance na French Open nezvýšilo. Mnozí pochybovali už po utkání druhého kola, v němž Menšík sehrál neskutečnou pětisetovou bitvu s Marianem Navonem a po proměněném mečbolu zůstal několik minut ležet vyčerpaný na kurtu a musel být v péči lékařů. Jenže český bojovník se rozhodně nevzdal a následně skolil Alexe de Minaura ve čtyřech setech a Andreje Rubljova v další pětisetové řežbě.
Letošní French Open je po nečekaných vypadnutích Jannika Sinnera či Novaka Djokoviče naprosto otevřené a také Fonseca bude probíhající grandslam považovat za velkou šanci na senzační triumf. Jízda Brazilce v posledních dnech v Paříži je ještě působivější než ta Menšíkova, obzvláště díky skalpům Djokoviče a Caspera Ruuda, kteří patřili mezi hlavní adepty na titul. Přesně takto cenné skalpy Fonsecovi chyběly k tomu, aby potvrdil, že je rozruch kolem jeho talentu a potenciálu oprávněný.
Na začátku sezony se mu nedařilo a i vinou zdravotních problémů postrádal formu a také sebevědomí. Od březnového Sunshine Swingu ale zaznamenal výrazný vzestup a téměř každým týdnem se zlepšoval. Během tohoto povedeného období sice zapsal šest proher, nicméně čtyři z nich utrpěl proti hráčům TOP 10 a ty zbylé dvě proti rozjetým talentům Rafaelovi Jódarovi a Hamadovi Medjedovičovi.
Vzájemná bilance
Na klasickém turnaji se ještě nepotkali, nicméně Fonseca vyhrál jejich jediný předchozí souboj na Turnaji mistrů pro mladíky v roce 2024. Brazilec zvítězil v parádní pětisetové bitvě ve formátu Fast 4 Tennis a nakonec si došel pro titul.
Zajímavosti a fakta
Menšík v letošní sezoně vyhrál 17 z 24 zápasů proti žebříčkově níže postaveným soupeřům.
Prostějovský rodák se může stát prvním českým grandslamovým semifinalistou od Tomáše Berdycha ve Wimbledonu 2017.
Fonseca je prvním brazilským čtvrtfinalistou grandslamu od Gustava Kuertena na French Open 2004.
Letos zatím nepřekročil čtvrtfinále a v probíhající sezoně má v této fázi bilanci 0:2.
Sázkařská analýza
Fonseca je pravděpodobně o něco všestrannějším hráčem než Menšík, což se mu může v takto důležitém zápase na pomalé antuce náramně hodit. Navíc je ve fantastické formě a jeho agresivní hra letos v Paříži funguje na výbornou. Pokud zopakuje výkony ze zápasů s Djokovičem a Ruudem, je možné, že bude mít souboj talentů s Menšíkem pod kontrolou.
U Menšíka může být další překážkou fyzická kondice, protože má za sebou opravdu vyčerpávající cestu do čtvrtfinále. Na druhou stranu sám říká, že fyzicky se cítí dobře. Doufejme, že nás čeká parádní bitva hvězdných mladíků. Dá se očekávat nervozita na obou stranách, jelikož pro oba aktéry to bude první grandslamové čtvrtfinále. Větší důvěru sázkových kanceláří má Fonseca.
Menšík – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)
Bilance: 22:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 7:3
Bilance proti hráčům TOP 30: 5:5 (kariérní 20:27)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Menšík – French Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Hamburk (osmifinále)
Cesta turnajem: Droguet (6:3, 6:2, 6:4), Navone (6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6), (8) De Minaur (0:6, 6:2, 6:2, 6:3), (11) Rubljov (6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3)
Fonseca – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov, Monte Carlo (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na antuce: Mnichov, Monte Carlo (čtvrtfinále)
Bilance: 14:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na antuce: 10:6
Bilance proti hráčům TOP 30: 6:4 (kariérní 17:14)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Fonseca – French Open
Kariérní bilance: 6:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (2. kolo)
Cesta turnajem: Pavlovic (7:6, 6:4, 6:2), Prižmič (3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2), (3) Djokovič (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5), (15) Ruud (7:5, 7:6, 5:7, 6:2)
Jódar – Zverev | 14:00 SELČ
Alexander Zverev čelí první větší hrozbě, nicméně díky zkušenostem a méně vyčerpávající cestě do čtvrtfinále by měl mít nad rozjetým Rafaelem Jódarem navrch.
Zápasové informace a forma
Po vypadnutí obrovského počtu nasazených hráčů a favoritů se Jódar stal u sázkových kanceláří druhým největším favoritem na triumf. Ani takto obrovský tlak rozjetého a talentovaného Španěla nezastavil a hned svůj první start na French Open dotáhl až do čtvrtfinále. Ačkoli nemá skoro žádné zkušenosti s grandslamy, velmi rychle si na formát na tři vítězné sety zvykl, když ve dvou utkáních po sobě urval na svou stranu pětisetovou bitvu s Alexem Michelsenem a Pablem Carreňem.
Během letošního antukového jara prožívá své zatím jasně nejlepší období kariéry. Párkrát zazářil již v úvodu sezony, nicméně až v posledních týdnech zaznamenal ten skutečný průlom a hraje ve fantastické formě. Dokonce je teď kousek od debutu v TOP 20 žebříčku. V průběhu antukového jara vyhrál 19 z 22 zápasů a na každém z pěti turnajů prošel minimálně do čtvrtfinále, včetně startů na akcích Masters v Madridu a Římě.
Ještě pod mnohem větším tlakem je Zverev, který má ze všech čtvrtfinalistů nejvíce zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech. Po šokujícím vyřazení světové jedničky Jannika Sinnera a vypadnutí Novaka Djokoviče se stal automaticky největším adeptem na zisk titulu. Tedy první grandslamové trofeje, která mu stále uniká. V tuto chvíli je dost pravděpodobné, že na tomto turnaji nepotká nikoho, kdo už si zahrál grandslamové finále.
Dalo se očekávat, že takto enormní tlak se na výkonech Zvereva podepíše, protože na grandslamech je obvykle psychicky poloviční oproti ostatním turnajům. Jenže Němec nadále s přehledem potvrzuje roli favorita a vede si skvěle, když nedal větší šanci ani Quentinovi Halysovi a Jesperovi de Jongovi. První výraznější hrozbou ovšem bude až jeho souboj právě s Jódarem, v němž by měl mít Zverev mnohem víc práce než s předchozími čtyřmi soupeři.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Jódar má ve své zatím krátké kariéře bilanci 1:2 v zápasech se zástupci TOP 10 žebříčku.
V tomto století se na French Open do finále celkem 20krát probojoval španělský tenista a letos může tuto statistiku vylepšit už jen Jódar.
Zverev se do čtvrtfinále French Open dostal už pošesté v řadě. V tomto období prohrál v této fázi pouze jednou, a to loni s Djokovičem.
Na French Open vyhrál 37 ze 40 zápasů proti soupeřům mimo TOP 20 pořadí, naposledy neuspěl proti Sinnerovi v roce 2020.
Sázkařská analýza
Jódar má momentálně formu, která budí strach i respekt. Španěl srší sebevědomím, prezentuje se agresivními výkony a je na vítězné vlně, což z něj dělá nebezpečného protivníka pro kohokoli na tour. I tak by měl o výsledku tohoto souboje rozhodnout hlavně výkon Zvereva. Němec měl méně náročnou cestu do čtvrtfinále, přičemž Jódar má za sebou dvě pětisetové bitvy, což může být výrazným faktorem. Španělský mladík navíc v posledních dvou kolech zaznamenal kolísavou výkonnost a teď ho čeká soupeř úplně jiného kalibru.
Ještě k tomu má Zverev obrovské zkušenosti se závěrečnými koly na grandslamech, v nichž pravidelně potkával členy Big Three či Sinnera a Carlose Alcaraze. Právě zkušenosti by mu měly pomoct zastavit Jódarovu jízdu. Zverev je favoritem, ale španělský teenager mu rozhodně nedá nic zadarmo.
Jódar – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Marrákeš (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (triumf)
Bilance: 37:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 19:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 1:2)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Jódar – French Open
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Kovacevic (6:1, 6:0, 6:4), Duckworth (6:1, 6:7, 6:4, 7:5), Michelsen (7:6, 6:7, 4:6, 6:3, 6:3), Carreňo (4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)
Bilance: 32:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 17:4
Bilance proti hráčům TOP 30: 10:7 (kariérní 182:145)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:6)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – French Open
Kariérní bilance: 42:10
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 4:3
Generálka: Madrid (finále), Řím (osmifinále)
Cesta turnajem: Bonzi (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:4, 6:2, 6:2), Halys (6:4, 6:3, 5:7, 6:2), De Jong (7:6, 6:4, 6:1)
Andrejevová – Cirsteaová | 11:00 SELČ
French Open nabídne střet generací mezi Mirrou Andrejevovou a Soranou Cirsteaovou. Obě aktérky mají fantastickou formu, ale Ruska by měla mít mírně navrch.
Zápasové informace a forma
Cirsteaová se letos chystá ukončit kariéru, přestože prožívá nejlepší období a potřetí postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Poprvé se jí to povedlo před 17 lety právě na French Open, kde letos zvládla všechny čtyři zápasy bez ztráty setu a v tom posledním přežila tie-break proti Xiyu Wang. Přitom v tomto dějišti nevyhrála od roku 2022 a osm z posledních devíti startů zakončila v prvním či druhém kole.
Před rokem se rumunská veteránka nacházela mimo TOP 150 světového hodnocení, ovšem ve druhé polovině loňské sezony nastartovala životní období. V létě kralovala v Clevelandu a pak v pauze mezi sezonami oznámila blížící se konec kariéry. Od té doby je ve fenomenální formě a během tohoto antukového jara došla minimálně do čtvrtfinále v Linci, Rouenu a Římě a má bilanci 14:3 (celkově v sezoně 31:8).
Andrejevová postoupila do čtvrtfinále French Open třetím rokem po sobě. Zatímco proti Marině Bassolsové musela dohánět manko setu, dalším třem soupeřkám nedala šanci a jasně přehrála Fionu Ferrovou, nasazenou Marii Bouzkovou a Jil Teichmannovou. Během letošního antukového jara zvládla 19 z 22 zápasů, což zahrnuje triumf v Linci, finále v Madridu a minimálně čtvrtfinále ve Stuttgartu a Římě.
Jedná se o její nejlepší antukové jaro v kariéře a mnohem lepší než to loňské, kdy ani jednou nepřekročila čtvrtfinále. Andrejevová letos na antuce posbírala větší počet výher než Cirsteaová v jakékoli sezoně na nejvyšším okruhu na tomto povrchu. Pět z posledních sedmi porážek utrpěla Ruska až po třísetové bitvě a jen tři z devíti letošních nezdarů jí uštědřily soupeřky figurující mimo TOP 15 žebříčku.
Vzájemná bilance
Andrejevová vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo před necelými dvěma měsíci ve čtvrtfinále na antuce v hale v Linci a ruská teenagerka vydřela vítězství 7:6, 4:6, 6:2.
Zajímavosti a fakta
Cirsteaová má ve čtvrtfinále grandslamů bilanci 0:2, na French Open 2009 prohrála se Samanthou Stosurovou a na US Open 2023 s Karolínou Muchovou.
Na French Open potkává Cirsteaová hráčku TOP 10 po dlouhých 12 letech a od parádní jízdy v roce 2009 v tomto dějišti žádnou neporazila.
Andrejevová zvládla své první grandslamové čtvrtfinále, když předloni právě na French Open skolila Arynu Sabalenkovou. V dalších dvou loni na French Open ani ve Wimbledonu však neuspěla.
Ruská kometa prohrála šest z posledních sedmi soubojů s hráčkami TOP 20 žebříčku.
Sázkařská analýza
Od loňského července je Cirsteaová ve fantastické formě a neustále překonává veškerá očekávaní. A s takovou fazónou by neměla být bez šance ani v souboji s mírně favorizovanou Andrejevovou. Ruska je nicméně během letošního antukového jara ještě o kus lepší a měla by mít mírně navrch.
Andrejevová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf); Madrid (finále)
Bilance: 33:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 19:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:6 (kariérní 23:22)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Andrejevová – French Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ferrová (6:3, 6:3), Bassolsová (3:6, 6:1, 6:1), (27) Bouzková (6:4, 6:2), Teichmannová (6:3, 6:2)
Cirsteaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kluž (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Řím, Rouen (semifinále)
Bilance: 31:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 14:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:5 (kariérní 25:63)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Cirsteaová – French Open
Kariérní bilance: 21:16
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2009, 2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (semifinále)
Cesta turnajem: Jefremovová (6:3, 6:1), Lysová (6:3, 6:0), Sierraová (6:0, 6:0), Xiyu Wang (6:3, 7:6)
Svitolinová – Kosťuková | 12:30 SELČ
Ukrajinské derby ve čtvrtfinále French Open. Elina Svitolinová, která má mnohem víc zkušeností, i Marta Kosťuková se vezou na velmi dlouhé vítězné vlně.
Zápasové informace a forma
Kosťuková se postarala o velké překvapení, když v osmifinále po setech 7:5, 6:1 vyřadila čtyřnásobnou šampionku Igu Šwiatekovou a poprvé se probila do čtvrtfinále French Open. V obou setech likvidovala manko brejku, a dokonce chybující Polce nedovolila dopodávat úvodní sadu. Svou letošní bilanci na antukových kurtech tak vylepšila na 16:0. Ta zahrnuje triumfy v Rouenu a Madridu.
Přitom od lednového Australian Open po březnové Miami vyhrála dohromady jen dva zápasy. Aktuální světová patnáctka si totiž během souboje s Elsou Jacquemotovou na Australian Open přivodila zranění kotníku a musela vynechat únorovou tour na Blízkém východě. Před startem letošního antukového jara měla na kontě jen jedno semifinále za poslední dva roky a na French Open při posledních čtyřech startech zapsala jedinou výhru.
Svitolinová zajistila ukrajinské derby ve čtvrtfinále po úspěšném obratu proti Belindě Bencicové (4:6, 6:4, 6:0). Jedná se o její druhou otočku na turnaji, v prvním kole dokonce zdolala až v tie-breaku rozhodujícího setu Annu Bondárovou. Také tato Ukrajinka prožívá fantastickou sezonu a po triumfu v Aucklandu, finále v Dubaji a semifinále na Australian Open a v Indian Wells nezastavuje.
Momentální světová sedmička získala už třetí titul na antukovém Masters v Římě, kde porazila tři hráčky TOP 4 v řadě. Po bitvě s Bencicovou a výhrách nad třemi soupeřkami figurujícími mimo TOP 50 žebříčku protáhla svou aktuální neporazitelnost na 10 utkání a pošesté v kariéře prošla do čtvrtfinále French Open, v němž nikdy neuspěla. Na grandslamech je ve čtvrtfinále popatnácté.
Vzájemná bilance
Stav 1:1. Kosťuková zvítězila ve třech setech v posledním souboji v Torontu 2024 a oplatila Svitolinové porážku ze třetího kola Australian Open 2018. Poprvé se potkávají mimo betony.
Zajímavosti a fakta
Kosťuková odehrála jediné dosavadní grandslamové čtvrtfinále na Australian Open 2024 a podlehla po více než třech hodinách 6:7, 7:6, 2:6 Coco Gauffové.
Už teď zaznamenala letos nejvíce skalpů hráček TOP 10 v rámci jedné sezony, a to celkem šest.
Svitolinová má katastrofální bilanci 0:5 ve čtvrtfinále French Open, přitom na ostatních grandslamech dohromady 4:5.
Po mateřské pauze se Svitolinová dvakrát podívala do semifinále grandslamu, konkrétně ve Wimbledonu 2023 a letos na Australian Open.
Sázkařská analýza
Obě ukrajinské tenistky mají nyní na kontě dvoucifernou zápasovou neporazitelnost a je dost pravděpodobné, že toto derby rozhodne až třetí set. Svitolinová má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech a velkých turnajích obecně, v čemž může mít velkou výhodu. Kurzy jsou nicméně velmi vyrovnané a obě aktérky disponují vynikající formou.
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na antuce: Řím (triumf)
Bilance: 33:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 13:2
Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:4 (kariérní 93:99)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:10)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – French Open
Kariérní bilance: 37:12
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020, 2023, 2025)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:5
Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (triumf)
Cesta turnajem: Bondárová (3:6, 6:1, 7:6), K. Quevedová (6:0, 6:4), Korpatschová (6:2, 6:3), (11) Bencicová (4:6, 6:4, 6:0)
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid, Rouen (triumf)
Bilance: 22:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 16:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:3 (kariérní 15:30)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Kosťuková – French Open
Kariérní bilance: 8:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Madrid (triumf)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:2, 6:3), Volynetsová (6:7, 6:3, 6:3), Golubicová (6:4, 6:3), (3) Šwiateková (7:5, 6:1)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://sport.aktualne.cz/tenis/ma-byt-superstar-jenze-je-cech-ignorovani-mensika-stve-djokovice-i-americany/r~aaa2961344a56381477171119d1f06ba/
Poslechl jsem si dostupne komentatory na youtube a naprosta vetsina veri Fonsecovi, jen par lidi z Nothing Major si tiplo Mensika, tak doufam, ze to Kuba urve!!!