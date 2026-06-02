Siniaková je v semifinále French Open! S Townsendovou ustály krizi a splnily roli favoritek

DNES, 10:30
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou se znovu po roce probojovaly do čtvrtfinále French Open a tentokrát postoupily dál. Nasazené jedničky si i přes kritický moment ve druhém setu poradily 6:1, 6:3 s obrovskými outsiderkami Magali Kempenovou a Andrejou Klepačovou a budou hrát o finále antukového grandslamu.
Profily hráčů (7)
Klepac Andreja
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Kempen Magali
Kateřina siniaková s Taylor Townsendovou jsou v semifinále French Open (© Cheng Min / Xinhua News / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Kempenová/Klepačová 6:1, 6:3

Do čtvrtfinále prošly Siniaková s Townsendovou relativně bez jakýchkoli výraznějších potíží. Až na jeden prohraný set proti Emilianě Arangové a Ivě Jovicové totiž ve všech třech zápasech dominovaly. Jasná převaha se od turnajových jedniček očekávala i v souboji s nenasazenou dvojicí Kempenová, Klepačová.

A vstup do utkání měl česko-americký tým pod zataženou střechou skvělý, když agresivní hrou hned v úvodním gamu slavil brejk. S potvrzením brejku neměly aktivně hrající Siniaková s Townsendovou žádný problém. Favoritky i nadále dominovaly na vlastním servisu a držely si náskok brejku.

Kempenová s Klepačovou jen marně hledaly recept na precizní a nátlakovou hru Siniakové a Townsnedové, které v pátém gamu znovu snadno prolomily servis Belgičanky a Slovinky. Až v šesté hře měly Češka s Američankou první těžší game na podání, nicméně soupeřky k brejkbolu nepustily a rychlý úvodní set zakončily již na returnu.

Siniaková s Townsendovou mohly odskočit do vedení o dva gamy hned v úvodu také ve druhém dějství. V delším gamu však nevyužily dva brejkboly a bylo srovnáno na 1:1. Následovala velmi nepovedená hra na servisu, v níž Češka udělala několik chyb, a do náskoku brejku šly naopak Kempenová s Klepačovou a s přehledem ho potvrdily.

Situace mohla být pro favoritky ještě horší o pár minut později, jelikož soupeřky hrály výborně, Siniaková s Townsendovou příliš kazily a musely likvidovat brejkbol. Po zvládnuté kritické chvíli se nasazené jedničky zvedly a díky pokažené smeči Klepačové na brejkbol srovnaly na 3:3.

Po srovnání skóre už zase na kurtu vládly Siniaková s Townsendovou. Po snadno uhájeném servisu se dostaly za stavu 4:3 ke třem brejkbolům a ten poslední Siniaková proměnila vítězným returnem. Zajistily si tak možnost utkání dopodávat, této šance se chopily a duel ukončily.

 

Útok na první letošní finále grandslamu

Ještě nedávno měly Siniaková s Townsendovou na kontě 17 výher v řadě a tato série zahrnovala tři po sobě jdoucí triumfy na úrovni Masters. Na grandslamový titul však čekají od loňského Australian Open, ačkoli jsou světovou jedničkou a dvojkou.

Zatímco před rokem nestačily na Aleksandru Kruničovou a Annu Danilinovou, tentokrát do další fáze antukového grandslamu prošly a budou hrát o první finále na majorech od US Open, kde podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové.

Právě na Dabrowskou, která hraje s Luisou Stefaniovou, mohou narazit v semifinále letošního French Open. Kanadsko-brazilská dvojice však nejprve musí zvládnout souboj s veteránkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou.

Výsledky čtyřhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
02.06.2026 12:56
btw - 17-24 budu v Oieras, neharje tam zrovna třeba Knutson nebo tak?
PTP
02.06.2026 13:00
Knutson je v Birminghamu u Black Sabbath.
Mantra
02.06.2026 12:53
no nic, dovařil jsem polču a jdu si to podlít braníkem. Jedno pod polívku, nikdy ničemu neuškodilo, to věděli už staří páni.
Mantra
02.06.2026 12:44
ale vložím odkaz na jednoduchou hudbu, to pochopí každý (no...)

https://youtu.be/ysUjYAi0WcQ?si=08bmcYXyTiDd8EDe
Diabolique
02.06.2026 12:48
Kdyz jednoduchou hudbu, tak jedine:
https://www.youtube.com/watch?v=RCdNmkjd6qg
Mantra
02.06.2026 12:51
není to nejhorší, ale asi jsi to nepochopil a když jsi u německých přátel pak bych šel cestou Einstierzende... Ale to vlastně není jednoduchý
Mantra
02.06.2026 12:51
ještě je varianta, že jsi to neshledl
Diabolique
02.06.2026 12:53
Neshledl, urcite to bude nejaka blbost!
PTP
02.06.2026 12:54
To mě poznamenalo na celej život
PTP
02.06.2026 12:50
Zajímala by mě reakce Bonnie Tyler
Mantra
02.06.2026 12:52
asi to měli pošetřený bych tipoval, Norové nebo co jsou.
Mantra
02.06.2026 12:37
je fajn, že se tu setkává obecně u tenisu takové kulturní spektrum od cukrářky po temné alkoholiky
Diabolique
02.06.2026 12:44
To je spektrum? A ja myslel, ze to je jedna a tataz osoba!
Mantra
02.06.2026 12:47
že si píšu nebo ona sobě?
Diabolique
02.06.2026 12:52
No tim jsem chtel rict, ze byt soucasne cukrarka a temny alkoholik se nevylucuje!
Mantra
02.06.2026 12:54
jestli cucá punčáky
Liverpool22
02.06.2026 12:53
Už jsem to tady psal v minulosti, že tenis sledují lidé z různých sociálních bublin + různé věkové kategorie - děti, ženy, maminky, důchodci......Prostě tenis je u nás populární a hrajeme ho od dětství - každý si ho může vyzkoušet - doktor, hasič, psycholožka, cukrářka.......a i ten Pepa z Horní Lhoty. smile
PTP
02.06.2026 12:57
V Dolní nemaj kurty.
Preview.lover
02.06.2026 12:25
V prvním setu si soupeřky ani neškrtly, ve druhém začala Klepač hrát více razantně a přibylo chyb od SinTown, ale naštěstí se podařilo otočit nepříznivý stav 1:3 30:40.
tommr
02.06.2026 12:25
Otočka dokonána a SinTown jsou v semifinále ... smile
Průběh druhého setu ale budiž varováním že na GS se každé polevení trestá ...
The_Punisher
02.06.2026 12:30
Přesně. Vzchopily se v pravou chvíli a dosáhly povinného SF. Teď, jak říkáš, bude SinTown čekat už jen to nejhorší ... ale doufejme, že to zvládnou :-) Jinak Katka si pojistila No. 1
tommr
02.06.2026 12:51
jj Katka už má jistý že první bude i po FO. Ted už jde jen o to s jakým náskokem ...
Docela by se hodilo kdyby veteránky Siegemund/Zvonareva poslaly domů favoritky Dabrowski/Stefani ...
Diabolique
02.06.2026 12:54
V rozhovoru na kterej jsem tu daval vcera odkaz rikala Townsend, ze se Katku snazi predehnat, ale pokazde kdyz vyhraji nejakej turnaj, Katka je porad pred ni.
Liverpool22
02.06.2026 12:34
smile Vždy se počítá postup smile, ale polevení se nevyplácí.
Mantra
02.06.2026 12:22
aby to uplně nezapadlo, ty myšlenky o Kyliánovi a Žiletkách.

moudří vědí, že dávno kopíruje jiného Kiliana a jiné Žiletky
pantera1
02.06.2026 12:25
Toho druhého neznám bohužel .
PTP
02.06.2026 12:26
Kilián Nedory přece!
pantera1
02.06.2026 12:27
Nic mi to neříká .
PTP
02.06.2026 12:29
Nikdy sem se nedozvěděl, kde se tady Nedory vzal
ani nevim jak sme se poznali
asi sme se poprvé jen tak minuli
protože sme byli voba sevřený
Nedory v kůži a s kruhama pod vočima
jak sup jak sup ach Bože jak sup
Mohlo to bej na Karláku
v horkým letním podvečeru
nebo kde do mě zabořil svý drápy
bylo to tehdy na nábřeží
když tam ležel jak chytil jednu
tou trubkou vod lešení
vod toho koktavýho?
Jenže sem mu nijak nepomoh
zkrátka sem ho tam nechal ležet
sem věděl, že Nedory je taky had
chřestýš, kterej se bojí pomoci
zkrátka sem se to nikdy nedozvěděl
a nemá cenu po tom pátrat
Zkrátka tady jednou byl
Ostatně měl něco ze zjevení
Prošel to všechno moc rychle
až zběsile a trochu blbě
zkrátka Nedory, hej Nedory
Byl tak hubenej
nikdy nezapomenu na ten jeho ksicht
nosil v ksichtě všechny svíce světa
měl tam taky kameny a klenby
a prach, Bože prach z větru nebo z hvězd?
Jestli byl někdo temnej
něžnej a temnej hajzl
tak to byl Kilián Nedory
jako to léto
v severních Čechách
kdy chodil
jako by mu furt po zátylku jezdila břitva
a všechno ho sralo
a přesto jak to divoce vnímal
von totiž musel
zkrátka se to do něj usazovalo
Nedory byl plnej lógru světa
a už nemoh zvracet
Miloval štíhlý věci
od mrtvých prstů
po krky kytary
a svíce svíce z jeho tváří
tak vysoký čelo
bílý a chladný

a dál a dál a dál...
pantera1
02.06.2026 12:28
Psí vojáky jsem nikdy neposlouchala.
Mantra
02.06.2026 12:29
neznaboh nevzdělanej nebo nedovzdělanej - a nyní koukám, že i pan PTP (a to mě nepřekvapilo) ti to již včera napsal. Chceš nějaké úryvky? Třeba : " vraž ji tam č... až se chytne oltáře..." - no Páni (s velkým p) Topolovi jsou klemot, literatury i hudby, v vpodstět obrozenci nové doby ( i když už taky pravda jen jeden učinkuje pořádně)
pantera1
02.06.2026 12:32
Znám zase jiný věci .
PTP
02.06.2026 12:34
V sedmdesátkovým disku a v řešení chlapských rvaček v cukrárně na tebe nikdo nemá
Mantra
02.06.2026 12:35
pantera1
02.06.2026 12:37
A dobře vařím, to je bonus .
Mantra
02.06.2026 12:41
to umím ovšem i já - svíčková, knedlíky, buchtičky se šodo, bychty kynuté, makovec, řezy, zabijačkový gulášek, králíka na x způsobů, vánoční cukroví - ano i to peču
pantera1
02.06.2026 12:42
Klaním se ti pane dokonalý .
Mantra
02.06.2026 12:48
až na ten braník, že jo
pantera1
02.06.2026 12:52
Já mám ráda Stellu a Karlovačko
Mantra
02.06.2026 12:55
cukráři si žijí
pantera1
02.06.2026 12:59
Nejsem cukrářka, jen tam pracuji a prodávám dobroty. Od toho tam jsou profi holky které ty dobroty tvoří a jsou fakt machři. Ale spoustu let jsem se pohybovala kolem hudby a filmu .
PTP
02.06.2026 12:58
Po tom pankáči Na Kovárně a Plha zvracejí.
PTP
02.06.2026 12:45
Mám rád kamarádky s bonusem.
pantera1
02.06.2026 12:47
Já mám taky ráda kamarády s bonusem .
Mantra
02.06.2026 12:33
https://youtu.be/uc35RfPmyM0?si=Ex9g5MifUjhHvTfY

strašně hustá doba - strašně svobodná, strašne umělecky otevřená, je to jen pro inteligentní lidi - bez urážky, ale je to tak a jsem strašně egoistickej v tomhle směru a nikdy nezapomenu na dvojdejcky s Filipem na baru
pantera1
02.06.2026 12:36
Každej nemůže být tak chytrý a osvícený, jako ty. Mám zas jiné přednosti .
Mantra
02.06.2026 12:39
je nezpochybňuji, to by bylo proti principu má hlavy
hanz
02.06.2026 12:20
Sorýsek narazil na první těžší překážku a hned se pakoval...
Liverpool22
02.06.2026 12:18
smile smile MIRRA smile smile super a zasloužený postup smile
Diabolique
02.06.2026 12:22
Liverpool22
02.06.2026 12:35
smile
Mantra
02.06.2026 12:14
Achjo, ta Sorana
PTP
02.06.2026 12:17
Omylem se podívala do občanky.
Mantra
02.06.2026 12:22
ani nevím, kde ji mám
tommr
02.06.2026 12:10
SinTown už jsou ve druhém setu zpátky na servisu ...
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 12:06
Soranka dneska úplně odevzdaná, žádný zápal
Liverpool22
02.06.2026 12:09
Na Soranu už je tohle moc velké sousto, ale i tak může být spokojená.
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 12:11
Sislík hrál dobře, ale Sorana úplně bez šťávy Viděl jsem jen kousek prvního a parz míčů z druhého setu Nebylo moc na co koukat.
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 12:12
Syslík co tam přitáhlo to i, ví čert.
Oin
02.06.2026 12:18
Ale sislík hrál dobře, s takovou by mohl zavřít hubu i Xeně.
Liverpool22
02.06.2026 12:21
Jo, jo Mirra určitě GS vyhraje, ale je otázka jestli už to bude tady. Nicméně RG a antuka jí chutná a na Arynu celkem umí.
tommr
02.06.2026 12:00
Ted jim dokonce hrozilo že budou prohrávat už o dva brejky ...
tommr
02.06.2026 11:52
Na začátku druhého setu ovšem SinTown polevily a budou muset otáčet ...
tommr
02.06.2026 11:37
Zatím SinTown na kurtu jasně dominujou ...
pantera1
02.06.2026 11:33
Syslíku tu Soranku zas nemusíš tak likvidovat , tuhošlájoška ze startu, to od tebe není pěkné . No hraješ parádně.
Liverpool22
02.06.2026 11:46
Mirra 1. set parádní smile Teď však polevila a Sorana se chytla.
pantera1
02.06.2026 11:51
Tak nejlepší jsou tři sety, je dobře že se Soranka zvedla . Pokud Mirrica vyhraje, už jí přeju, ať to vyhraje cellé. Hraje fakt dobře .
Liverpool22
02.06.2026 12:07
Hotovo za necelou hoďku - 56min. - vymalováno. Mirra dnes parádní výkon smile
pantera1
02.06.2026 12:07
Paráda, hrála výborně. Nejrychlejší zápas . SF by mohlo být s Kostičkou .
The_Punisher
02.06.2026 11:21
Tak doufejme, že i dnes se suchými mašlemi :)
volejman
02.06.2026 11:05
Black and White do toho!
