Siniaková je v semifinále French Open! S Townsendovou ustály krizi a splnily roli favoritek
Siniaková/Townsendová – Kempenová/Klepačová 6:1, 6:3
Do čtvrtfinále prošly Siniaková s Townsendovou relativně bez jakýchkoli výraznějších potíží. Až na jeden prohraný set proti Emilianě Arangové a Ivě Jovicové totiž ve všech třech zápasech dominovaly. Jasná převaha se od turnajových jedniček očekávala i v souboji s nenasazenou dvojicí Kempenová, Klepačová.
A vstup do utkání měl česko-americký tým pod zataženou střechou skvělý, když agresivní hrou hned v úvodním gamu slavil brejk. S potvrzením brejku neměly aktivně hrající Siniaková s Townsendovou žádný problém. Favoritky i nadále dominovaly na vlastním servisu a držely si náskok brejku.
Kempenová s Klepačovou jen marně hledaly recept na precizní a nátlakovou hru Siniakové a Townsnedové, které v pátém gamu znovu snadno prolomily servis Belgičanky a Slovinky. Až v šesté hře měly Češka s Američankou první těžší game na podání, nicméně soupeřky k brejkbolu nepustily a rychlý úvodní set zakončily již na returnu.
Siniaková s Townsendovou mohly odskočit do vedení o dva gamy hned v úvodu také ve druhém dějství. V delším gamu však nevyužily dva brejkboly a bylo srovnáno na 1:1. Následovala velmi nepovedená hra na servisu, v níž Češka udělala několik chyb, a do náskoku brejku šly naopak Kempenová s Klepačovou a s přehledem ho potvrdily.
Situace mohla být pro favoritky ještě horší o pár minut později, jelikož soupeřky hrály výborně, Siniaková s Townsendovou příliš kazily a musely likvidovat brejkbol. Po zvládnuté kritické chvíli se nasazené jedničky zvedly a díky pokažené smeči Klepačové na brejkbol srovnaly na 3:3.
Po srovnání skóre už zase na kurtu vládly Siniaková s Townsendovou. Po snadno uhájeném servisu se dostaly za stavu 4:3 ke třem brejkbolům a ten poslední Siniaková proměnila vítězným returnem. Zajistily si tak možnost utkání dopodávat, této šance se chopily a duel ukončily.
Útok na první letošní finále grandslamu
Ještě nedávno měly Siniaková s Townsendovou na kontě 17 výher v řadě a tato série zahrnovala tři po sobě jdoucí triumfy na úrovni Masters. Na grandslamový titul však čekají od loňského Australian Open, ačkoli jsou světovou jedničkou a dvojkou.
Zatímco před rokem nestačily na Aleksandru Kruničovou a Annu Danilinovou, tentokrát do další fáze antukového grandslamu prošly a budou hrát o první finále na majorech od US Open, kde podlehly Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové.
Právě na Dabrowskou, která hraje s Luisou Stefaniovou, mohou narazit v semifinále letošního French Open. Kanadsko-brazilská dvojice však nejprve musí zvládnout souboj s veteránkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou.
Průběh druhého setu ale budiž varováním že na GS se každé polevení trestá ...
Docela by se hodilo kdyby veteránky Siegemund/Zvonareva poslaly domů favoritky Dabrowski/Stefani ...
