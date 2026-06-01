Brutální debakl na French Open. Ruska Andrejevová nepotřebovala v souboji generací ani hodinu
Andrejevová – Cirsteaová 6:0, 6:3
Zatímco před pár týdny na antuce v hale v Linci potřebovala Andrejevová všechny tři sety, ve stejné fázi French Open, i když znovu pod zataženou střechou, proti Cirsteaové naprosto dominovala.
Rumunská veteránka se v úvodu utkání vůbec nechytala, jen marně hledala recept a za 22 minut schytala potupného kanára. V prvním setu dokázala na svou stranu získat jen devět bodů a neměla ani jeden brejkbol či gamebol.
Ve druhém dějství už Cirsteaová vzdorovala víc, ale naděje na obrat nepřišla a zkušená Rumunka stále měla problém sbírat v pomalejších podmínkách proti skvělé obraně soupeřky vítězné údery. Velmi solidně hrající Andrejevová sice nepotvrdila brejk a dovolila srovnání na 3:3, nicméně v dalších třech gamech ztratila dohromady jen dva body a brutální debakl dotáhla.
Teenagerka Andrejevová postoupila do čtvrtfinále French Open už třetím rokem po sobě a letošní semifinálovou účastí vyrovnala své maximum v tomto dějišti i na grandslamech obecně. Jediný předchozí útok na finále podnikla právě v areálu Rolanda Garrose, a to předloni, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou.
Šestatřicetiletá Cirsteaová, jež se chystá letos navzdory životní formě ukončit kariéru, hrála čtvrtfinále grandslamu potřetí. A stejně jako na French Open 2009 (Samantha Stosurová) a US Open 2023 (Karolína Muchová) neuhrála víc než čtyři gamy.
Andrejevová, která si i přes ztracený set s Marinou Bassolsovou poradila se všemi pěti soupeřkami na probíhajícím turnaji naprosto suverénně, bude ve čtvrtečním semifinále čelit vítězce ukrajinského derby mezi Elinou Svitolinovou a Martou Kosťukovou.
