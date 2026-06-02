Siniaková musela odmítnout legendární Serenu. Třeba to klapne jindy, budu moc ráda

DNES, 16:10
Kateřina Siniaková v rozhovorech po postupu do semifinále French Open překvapila. Aktuálně nejlepší deblistka světa dostala zprávu od Sereny Williamsové, která se už za pár dní vrátí na tenisové turnaje. Proč musela legendární Američanku odmítnout?
Kateřina Siniaková musela odmítnout legendární Serenu Williamsovou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková s Townsendovou v úterý dopoledne splnily roli favoritek ve čtvrtfinále French Open a rodačka z Hradce Králové se po postupu svěřila v rozhovorech pro česká média s velmi lukrativní nabídkou, kterou nedávno obdržela.

Ozvala se jí totiž legendární Serena Williamsová, která už brzy zahájí comeback na kurty. A to ve čtyřhře v londýnském Queen's Clubu, kde chtěla hrát právě se Siniakovou a nakonec bude účinkovat s kanadskou kometou Victorií Mbokovou.

"Bohužel ten týden, kdy se ona vrací, já nehraju. Hrozně těžko jsem se rozhodovala, jestli si zahrát s takovou legendou, nebo trochu odpočívat. Myslím, že je pro tenis super, že je zpátky. Uvidíme, v jaké bude formě, ale vidět ji zpět je wow," uvedla Siniaková.

Její parťačka Townsendová věděla, že tato nabídka od 44leté Američanky přijde, ale zapomněla Siniakovou informovat. "Byla to trochu vtipná story. Za mě je super už jen mít tu zprávu a její číslo," vyprávěla česká tenistka.

V budoucnu by si velmi ráda s jednou z největších tenisových ikon zahrála. "Když to klapne jindy, budu moc ráda. Zahrát si s ní by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Jsem pak v kvalifikaci v Berlíně."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

misa
02.06.2026 17:36
Vyžírání WC v singlu bude taky, nebo se jedná jen o specialitu Výnas?
Petruco
02.06.2026 17:34
Káčo, skvělé rozhodnutí. Legenda nechť odpočívá v pokoji. S tou body neuděláš... TY JSI (živoucí) LEGENDA!
lana
02.06.2026 17:26
Nechce kvůli legendě měnit svoje plány. Profesionální rozhodnutí
GaelM
02.06.2026 17:28
GaelM
02.06.2026 17:12
Těch co hráli se Serenou je pravda pomálu... ale těch, co ji poslali do p*dele, ti jsou ještě vzácnější smile
frenkie57
02.06.2026 17:25
Já myslím, že je ouplně v pořádku, že se z ní nepotento, Odpočinek a příprava na trávu je důležitejší. Když bude Velkomatka chtít, určitě se na nějakém termínu později dohodnou.
GaelM
02.06.2026 17:28
tommr
02.06.2026 17:00
Serena byla vždycky vychytralá. Koho jinýho by si mohla přát aby jí pomoh vyhrát pár zápasů než suverénní světovou jedničku?
bardunek666
02.06.2026 16:50
Myslím, že se Katka mohla hecnout. Ten debl zas taková dřina není.
tommr
02.06.2026 17:03
nejde ani tak o tu dřinu ale spíš o to že každej turnaj navíc zvyšuje riziko zranění. Katka by si po FO měla dát aspoň malou pauzu aby pořádně vykurýrovala tu nohu ...
tenisman1233
02.06.2026 17:13
A hlavně by to bylo náročné kvůli přesunu,Paříž-Londýn-Berlín v 2 týdnu a k tomu hrát tenis..
Nic nelehkého.
com
02.06.2026 16:42
to mela Královna Kačenka využit, takova sance se uz nemusi opakovat
GaelM
02.06.2026 17:14
Když o to bude Siréna stát, určitě se najde turnaj, kde by to šlo. Může třeba přijet do Prahy, tam TT prý nebude
Mantra
02.06.2026 17:16
kámo, ty jsi mimo. ta je tak sebestředná, že to vezme jako urážku, to už nikdy nebude
GaelM
02.06.2026 17:19
Jestli nepoznáš evidentní ironii, tak ti bohužel nemám jak pomoct smile
Mantra
02.06.2026 17:20
ne tohle kecáš
frenkie57
02.06.2026 17:27
Ale Mantříku, copak tam nevidíš toho zelenýho smajla? Uber nebo přidej Braníky, ať ti to trochu myslí.
Mantra
02.06.2026 17:38
marně tu hledám smutného smajlíka, ale braníka jsem dal
paddy
02.06.2026 16:32
to tak "mrzí" smile

diplomatické řeči, bylo to jako s onehdy telefon s Peltou smile
https://www.youtube.com/watch?v=wBL0t0YHCRM
Mantra
02.06.2026 16:22
jestli je to pravda, že ji sw napsala, pak udělala chybu To už se nikdy nestane. Měla by takové informace a zkušenosti jako nikdo jiný a to nejsem favorit SW
com
02.06.2026 16:43
falcon_heavy
02.06.2026 16:49
Ale blbost. Ani Serena nestojí za to, aby se kvůli ní člověk uštval.
GaelM
02.06.2026 17:10
Mantra
02.06.2026 17:14
Mantra
02.06.2026 17:12
a pak si střihne, singl, double a mix...
GaelM
02.06.2026 17:17
Právě proto potřebuje před Wimbledonem pauzu a ne tuhle komedii...
Mantra
02.06.2026 17:18
i kdyby jako přátelák, bude to jako něco uplně jiného. je to jako odmítnout trénink s Ronaldem/Messim
GaelM
02.06.2026 17:28
Bylo by to zajímavé hlavně pro fanoušky, Katka jako světová jednička potřebuje mezi velkými turnaji hlavně zregenerovat.
lana
02.06.2026 17:40
Jenže to není jen trénink, kdyby náhodou postupovaly dál, Katka by přišla o ten Berlín, což evidentně nechce. A nemůže jí pak zhrdnout uprostřed turnaje, to je lepší odmítnout hned na začátku...
Ela-fon-isi
02.06.2026 17:26
Georgino
02.06.2026 16:52
Myslím že Kačka dokáže žít i nez těch indormací. No, zajímavý by to bylo.
Mantra
02.06.2026 17:10
žít jistě, taky žiju bez mnoha věcí, ale neudělat chyby, mám se mnohem lépe
misa
02.06.2026 17:30
Informace o čem?
GaelM
02.06.2026 17:31
Kde mají nejlepší pleny a sunar smile
misa
02.06.2026 17:37
Mantra
02.06.2026 17:39
sunar v penny
Diabolique
02.06.2026 16:21
A Nouza s Rakusakem prekvapive sebrali prvni set favoritum v tie breaku!
Diabolique
02.06.2026 16:14
Serena se chtela lisat k nasi kralovne!
PTP
02.06.2026 16:25
To je dobrá přisírka, ta Serena!
pantera1
02.06.2026 16:41
Ta Serenka neví ke komu by se přisrala, ale podle mě by bylo lepší, kdyby se na to vysrala .
GaelM
02.06.2026 17:11
Mantra
02.06.2026 17:13
to jistě, ale jak píšu výše, je to zdroj informaci a publicity (tedy i financí), za mě chyba
Mantra
02.06.2026 17:13
a kontaktů a zázemí
frenkie57
02.06.2026 17:30
No šelmo, tolik sprostoty jo?!
Mantra
02.06.2026 17:39
šak šelma, ne?
Petruco
02.06.2026 17:38
Jasan. Pro mne už je neviditelná...
jih
02.06.2026 16:13
Zase takové zdvořilostní žvásty...určitě je hrozně ráda, že mohla odmítnout.
Saulnier
02.06.2026 16:12
Jasné, "zabudla" ...
frenkie57
02.06.2026 17:31
Žárlivost s ní mocně zacloumala.
Mantra
02.06.2026 17:40
jakože závidí jiné černé obtloustlé američance? ty pomeranče
