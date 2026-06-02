Siniaková musela odmítnout legendární Serenu. Třeba to klapne jindy, budu moc ráda
Siniaková s Townsendovou v úterý dopoledne splnily roli favoritek ve čtvrtfinále French Open a rodačka z Hradce Králové se po postupu svěřila v rozhovorech pro česká média s velmi lukrativní nabídkou, kterou nedávno obdržela.
Ozvala se jí totiž legendární Serena Williamsová, která už brzy zahájí comeback na kurty. A to ve čtyřhře v londýnském Queen's Clubu, kde chtěla hrát právě se Siniakovou a nakonec bude účinkovat s kanadskou kometou Victorií Mbokovou.
"Bohužel ten týden, kdy se ona vrací, já nehraju. Hrozně těžko jsem se rozhodovala, jestli si zahrát s takovou legendou, nebo trochu odpočívat. Myslím, že je pro tenis super, že je zpátky. Uvidíme, v jaké bude formě, ale vidět ji zpět je wow," uvedla Siniaková.
Její parťačka Townsendová věděla, že tato nabídka od 44leté Američanky přijde, ale zapomněla Siniakovou informovat. "Byla to trochu vtipná story. Za mě je super už jen mít tu zprávu a její číslo," vyprávěla česká tenistka.
V budoucnu by si velmi ráda s jednou z největších tenisových ikon zahrála. "Když to klapne jindy, budu moc ráda. Zahrát si s ní by byla čest. Hrozně mě mrzelo, že to takhle vyšlo, ale nedalo se to skloubit. Jsem pak v kvalifikaci v Berlíně."
Siniaková s Townsendovou jsou v semifinále French Open
Nic nelehkého.
diplomatické řeči, bylo to jako s onehdy telefon s Peltou
