Bitva jako řemen a pak jasná záležitost. Největší favorit French Open přejel obávaný klenot
Jódar – Zverev 6:7, 1:6, 3:6
Hned úvodní game mezi Zverevem a Jódarem se proměnil ve vyrovnanou bitvu. Španělský mladík pod zataženou střechou zlikvidoval stav 0:30 i oba brejkboly a po skoro 10 minutách hru urval na svou stranu. Dvě brejkbolové šance měl vzápětí i Jódar, dokonce po sobě, ovšem i Zverev nepříznivý vývoj otočil a bylo srovnáno.
V následujících minutách byl lepším hráčem na kurtu outsider Jódar. Dvakrát po sobě si uhájil podání čistou hrou a Zverev měl na servisu mnohem víc práce. Němec v šesté hře zase čelil stavu 15:40, v tomto případě už si španělský tenista aktivní hrou brejk připsal a ujal se vedení 4:2.
Jódar ale luxusní náskok 5:2 nedotáhl, úplně odpadl a Zverev se ztrátou jediného bodu srovnal na 5:5. Navíc měl pak Němec brejkbol, ovšem s ním si mladý Španěl poradil a nakonec se po hodině hry rozhodovalo v tie-breaku. Ve zkrácené hře převládaly zkušenosti Zvereva, který ji vyhrál snadno 7:3.
Zverev se po zisku maratonské úvodní sady očividně uvolnil a postupně si budoval převahu na centrálním dvorci. V tomto setu naopak šel jako první do brejku německý favorit, a to po skončení čtvrtého gamu. Jódar začínal vypadat velmi unaveně, Zverev s přehledem brejk potvrdil a nakonec Španělovi ve druhé sadě povolil jen jednu hru.
Dominanci Zvereva nedokázal vyčerpaný Jódar, který měl fyzicky mnohem náročnější cestu do čtvrtfinále, zastavit ani v úvodu dalšího setu a hned si prohrál servis. Poté sice sebral poslední zbytky sil a zase s favoritem držel krok, nicméně bylo už příliš pozdě. Zverev ztrátu náskoku nepřipustil a po dvou hodinách a půl mohl slavit, dokonce duel uzavřel již na returnu.
Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.
Po velmi snadné cestě do semifinále se ztrátou jediného setu ho čekají dva dny volna a v pátek bude favoritem v souboji o finále s Jakubem Menšíkem, nebo Joaem Fonsecou, kteří obstarají úterní Night Session.
Zverev 3:0, pokud se nezraní/vyčerpá jako Busťák
za 3 roky ho bude fackovat ze všech stran, na což je Zverev zvyklý
novou Big3 (Alc, Sin, Jod) nikdo nezastaví
Taktika na Zvereva? Kratasy. Zodzilla hraje neustále pasivně a stojí hluboko v kurtu, stačí průměrný kratas a Sáša je řiti. První set byl IMHO důležitý. Fyzička Chodůra je zatím velká neznámá a už má nějaké zápasy na 5 setů za sebou.
