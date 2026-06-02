Bitva jako řemen a pak jasná záležitost. Největší favorit French Open přejel obávaný klenot

DNES, 14:30
FRENCH OPEN - Alexander Zverev je aktuálně největším favoritem probíhajícího French Open a ve čtvrtfinále narazil na první vážnější hrozbu na turnaji. S Rafaelem Jódarem měl ovšem potíže jen v úvodním setu a obávaný španělský klenot nakonec přehrál 7:6, 6:1, 6:3. Další krok směrem k vysněnému premiérovému triumfu na grandslamech se pokusí udělat proti Jakubovi Menšíkovi, nebo Joaovi Fonsecovi.
Alexander Zverev nepovolil první vážnější hrozbě ani set (© JULIEN DE ROSA / AFP)

Jódar – Zverev 6:7, 1:6, 3:6

Hned úvodní game mezi ZverevemJódarem se proměnil ve vyrovnanou bitvu. Španělský mladík pod zataženou střechou zlikvidoval stav 0:30 i oba brejkboly a po skoro 10 minutách hru urval na svou stranu. Dvě brejkbolové šance měl vzápětí i Jódar, dokonce po sobě, ovšem i Zverev nepříznivý vývoj otočil a bylo srovnáno.

V následujících minutách byl lepším hráčem na kurtu outsider Jódar. Dvakrát po sobě si uhájil podání čistou hrou a Zverev měl na servisu mnohem víc práce. Němec v šesté hře zase čelil stavu 15:40, v tomto případě už si španělský tenista aktivní hrou brejk připsal a ujal se vedení 4:2.

Jódar ale luxusní náskok 5:2 nedotáhl, úplně odpadl a Zverev se ztrátou jediného bodu srovnal na 5:5. Navíc měl pak Němec brejkbol, ovšem s ním si mladý Španěl poradil a nakonec se po hodině hry rozhodovalo v tie-breaku. Ve zkrácené hře převládaly zkušenosti Zvereva, který ji vyhrál snadno 7:3.

Zverev se po zisku maratonské úvodní sady očividně uvolnil a postupně si budoval převahu na centrálním dvorci. V tomto setu naopak šel jako první do brejku německý favorit, a to po skončení čtvrtého gamu. Jódar začínal vypadat velmi unaveně, Zverev s přehledem brejk potvrdil a nakonec Španělovi ve druhé sadě povolil jen jednu hru.

Dominanci Zvereva nedokázal vyčerpaný Jódar, který měl fyzicky mnohem náročnější cestu do čtvrtfinále, zastavit ani v úvodu dalšího setu a hned si prohrál servis. Poté sice sebral poslední zbytky sil a zase s favoritem držel krok, nicméně bylo už příliš pozdě. Zverev ztrátu náskoku nepřipustil a po dvou hodinách a půl mohl slavit, dokonce duel uzavřel již na returnu.

Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.

Po velmi snadné cestě do semifinále se ztrátou jediného setu ho čekají dva dny volna a v pátek bude favoritem v souboji o finále s Jakubem Menšíkem, nebo Joaem Fonsecou, kteří obstarají úterní Night Session.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Patik
02.06.2026 17:20
Zverev odniesol klenot do záložne.
Liverpool22
02.06.2026 17:27
Rafa hraje první sezónu mezi chlapama a hraje první RG a hned čtrvtfinále - zatím nestačí fyzicky. U sítě po zápase to bylo vidět. Zvíře postava dospělého chlapa zatímco Rafa postava dospívajícího puberťáka.
Patik
02.06.2026 17:33
Áno..cenná skúsenosť má sa od čoho odraziť a vie nacom je..pokiaľ mu médiá neublížia (a už mu pomaly ubližujú) budúci rok natom môže byť lepšie.
Diabolique
02.06.2026 17:36
Zase Rafa mel velkou vyhodu, ze byla zatazena strecha. Protoze kdyby zafoukal silnejsi vitr, mohl ho odfouknout.
Nola
02.06.2026 17:17
Sasha obcas az v treningovom tempe, taky flegmaticky pristup mi obcas prisiel, vobec sa nestresoval, pockal si zakazdym na sance, vobec mi neprislo, ze by ho nejak pozicia favorita nejak limitovala, mlady premotivovany, ale jeho cas pride
Mantra
02.06.2026 17:19
kdyby tenkrát nepřišel o kotník, tak myslím to rg už měl
Nola
02.06.2026 17:23
to sa uz nedozvieme, jedno je iste, Sashovi antuka sedi, ved ako mladik vyhral svoju prvu tisicku prave na antuke v Rime
Patik
02.06.2026 17:27
Tiež si myslím.
Ondra979
02.06.2026 17:30
to asi ne..prvni set prohral ale hral mozna zivotni zapas, mohlo to byt na 5 setu ale veril bych Rafovi, videl jsem druhy set..mozna to je nekde na YT zkusim najit
Mantra
02.06.2026 17:36
najdi, tam byl v topu jako Wávra, ještě chvíli a Rafa byl na součástky
Liverpool22
02.06.2026 17:39
Zranění Zvířete na RG
https://www.youtube.com/watch?v=9oVZNKJEnGo
Liverpool22
02.06.2026 17:24
Jo, jo hrál fakt dobře smile
hanz
02.06.2026 17:16
Tak, a už máme snad DoDžodárkováno...
Mantra
02.06.2026 17:08
jestli si ten titul nevybojuješ, tak jsi u mě mrtvý muž (dead man - neil young, j. depp) - mr. nobody
GaelM
02.06.2026 16:56
Zverev naprosto brutální, ještě pošetří síly... letos je to fakt jeho, všichni ostatní se odvaří v 5h bitvách a on jen dorazí ty, co v pavouku zbydou.
Liverpool22
02.06.2026 17:04
Uvidíme. Pro Rafu je to první RG a teprve 2 GS - je skoro přesně o rok mladší než náš Kuba a ten rok je prostě znát - hlavně co se týče fyzična.
Georgino
02.06.2026 16:54
Zatím profesorský výkon Řetězova.
chlebavevaju
02.06.2026 16:28
Takto hrajícího Zvereva nemůže porazit nikdo z těch, kdo na turnaji zůstal. Maximálně při hodně dobrém výkonu Auger Alliasime.
Pe3k
02.06.2026 16:36
No experti se shodují, že Felixe porazí Coboli, já důfám, že nie.
GaelM
02.06.2026 16:58
Co si budem, ani Djoker by na tohle už neměl. Musel by ho maximálně nějak psychicky zdeptat, ale fyzicky by visel na vlásku.
Ondra979
02.06.2026 17:07
no mozna, kdyby fakt dobre podaval, jinak nejspis fakt nikdo..ma to proste nalajnovane az moc hezky..ale tajne doufam v nase zazracne dite, jestli dnes postoupi samo
Liverpool22
02.06.2026 17:14
Kuba smile nebo Joao smile Zvíře vykostí smile
Ondra979
02.06.2026 17:16
nevim..bral bych to ale bude to tezke, hraje tady fakt dobre, to je treba uznat..kazdopadne sance snad bude pro Kubu nebo Joaa
Patik
02.06.2026 16:27
Španielsky klenot volako stratil lesk
Saulnier
02.06.2026 16:31
Zverko ho pritlačil. Ale klenot to je, len ešte musí dozrieť.
pantera1
02.06.2026 16:34
Páni ten druhej set Sašenka popohnalo. No ta Nemá ho nakopla . Abych to nakonec nepropásla .
Liverpool22
02.06.2026 16:34
Škoda 1. setu - na začátku zápasu měl 2 brejky.
Pe3k
02.06.2026 16:35
Patikovi trvá průměrně tak 5-6 let než si něčeho takového všimne...
Patik
02.06.2026 17:29
Súhlasím.. ešte musí dozrieť.
pantera1
02.06.2026 16:36
Je to nablýskaný kočičí zlato, teda šmuk.
paddy
02.06.2026 16:19
nevidím, ale Jodar opět vydržel jen půlku 1. setu jako v minulém zápase
Zverev 3:0, pokud se nezraní/vyčerpá jako Busťák
Ondra979
02.06.2026 16:22
vypada to tak, jeste uplne nedozral..skoda, tak ted musime verit nasemu zazracnemu ditet!
paddy
02.06.2026 16:25
teprve 19 let, hubený, na GS ještě nemá výdrž
za 3 roky ho bude fackovat ze všech stran, na což je Zverev zvyklý smile

novou Big3 (Alc, Sin, Jod) nikdo nezastaví smile
Liverpool22
02.06.2026 16:30
Teď Zverev dominuje. Jinak souhlas Rafa je dost hubený - potřeboval by trošku zesílit.
PTP
02.06.2026 17:06
Horko nebo zápěstí onanisty.
Pe3k
02.06.2026 16:12
Líbí se mi ten minimalistický box od Chodůra. Otec a nikdo a za ním lékař španělské repre a jinak NIKDO. No už brzy se na něj nalepí nějaká penězchtivá štětka a určitě rozšíří svůj team o fyzio atd.
Taktika na Zvereva? Kratasy. Zodzilla hraje neustále pasivně a stojí hluboko v kurtu, stačí průměrný kratas a Sáša je řiti. První set byl IMHO důležitý. Fyzička Chodůra je zatím velká neznámá a už má nějaké zápasy na 5 setů za sebou.
Mantra
02.06.2026 17:09
valverdu třeba
pantera1
02.06.2026 16:02
Teď koukám na skóre a Saša umořil první set .
Snad uvidím aspoň třetí, tak moc nespěchejte .
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 16:05
no, moc se s tím nepárají.
Saulnier
02.06.2026 16:09
Prvý set trval 68 minút, to sa možno stíha. Jodar ide nebojácne, tlačí, Zverev sa takisto nenechá zahanbiť a v snahe strhnúť to na svoju stranu každý chvíľku ťahá pílku. Keď to takto pôjde ďalej, žiadny trhák v rámci skóre nebude a budú poctivo bojovať ešte dlho
Saulnier
02.06.2026 16:33
Iba žeby nie
Trochu predčasný koment písaný v samom začiatku 2.setu
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 15:27
Rafa zatím agresivnější. Zvíře si zahrává pasivitou. Pinkáním to nepůjde.
PTP
02.06.2026 15:20
Rafíku, bacha na ty sběračky, ať tě zas nepomlouvají.
peek
02.06.2026 15:10
Pojď Rafo,sundej toho kolotočáře! ????
peek
02.06.2026 15:26
Hezky ho demoluješ, nepovolit!
Pe3k
02.06.2026 14:49
Dva zdaleka nejlepší Italští antukáři jsou Sinner a Musetti. Ve čtvrtfinále jsou 3 taliáni a ani jeden z těch dvou nejlepších. To ukazuje, jak je Itálie v současnosti dominantní tenisový národ.
Diabolique
02.06.2026 14:38
Nikola v Birminghamu otocila proti Dart!
3:6, 6:3, 7:5
PTP
02.06.2026 14:45
Těžká šichta - první tráva s Anglánkou Makepiecovou - povedlo se!
pantera1
02.06.2026 14:36
Sašenko, už běžím, Čedara slupni jak malinu.

Pro štěstí Nenušku


https://youtu.be/oMHLkcc9I9c?is=XqPonDeTNVo7Uly4
PTP
02.06.2026 14:47
Nenušce je 66, to je v prdeli toto...
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 14:54
PTP
02.06.2026 14:32
Who wins?
Who cares?
