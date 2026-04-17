Těžká rána pro Madrid: Alcaraz ani Djokovič kvůli zranění hrát nebudou

DNES, 17:00
Španělský tenista Carlos Alcaraz (22) nebude po odstoupení z turnaje v Barceloně hrát kvůli zranění ani příští týden v Madridu. Z antukového Masters ve španělské metropoli se dnes odhlásil také Srb Novak Djokovič (38).
Carlos Alcaraz se v Madridu nepředstaví (@ Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia)

Druhý hráč světového žebříčku Alcaraz odehrál tento týden v Barceloně pouze jeden zápas a před duelem 2. kola proti Tomáši Macháčovi z turnaje odstoupil. Důvodem bylo bolavé pravé zápěstí, které si nechal ošetřovat už ve vítězném utkání proti Finovi Ottovi Virtanenovi.

"Je to zpráva, která se mi velice těžko oznamuje. Madrid je pro mě domov, jedno z nejdůležitějších míst v kalendáři, a proto mě tolik bolí, že tu nebudu moci hrát už druhý rok po sobě," uvedl na instagramu Alcaraz. Loni Madrid Open vynechal kvůli problémům se zadním stehenním svalem a třísly.

Sedminásobný grandslamový šampion má zdravotní potíže zhruba měsíc před vrcholem antukovém sezony, grandslamovým Roland Garros, kde loni získal titul. Na začátku května se ještě bude hrát antukový turnaj Masters v Římě.

V Madridu nebude ani vítěz rekordních 24 grandslamů Djokovič. Na sociální síti X uvedl, že ho stále trápí zranění ramena, kvůli kterému už chyběl v Miami a Monte Carlu.

Osmatřicetiletý Djokovič se v této sezoně představil na okruhu ATP zatím jen dvakrát. V lednu na Australian Open došel až do finále, poté v Indian Wells vypadl v osmifinále po porážce s Britem Jackem Draperem.

Turnaj Masters v Madridu, kde Alcaraz v minulosti získal dva tituly a Djokovič tři, začne ve středu 22. dubna.

Pavel Novotný, ČTK
Alien
17.04.2026 18:47
Cože? Tak to je velice bolestivá zpráva! Djokere, Kájo?
Trojchyba_Mat
17.04.2026 18:29
Takže Lehe! smile
aape
17.04.2026 18:26
Zase pěkně to rozjel Alex Molčan, snad to dotáhne ve druhém
aape
17.04.2026 18:34
Vlastně souboj leváků
aape
17.04.2026 19:03
Gratulace Alexovi , Šapo byl dnes bezzubej
subaru
17.04.2026 17:55
To bude nadlouho! žádný RG!
aape
17.04.2026 18:04
Nestraš!
MARECEK7
17.04.2026 17:38
Tak to by mohlo být finále Lehačka Siner
PTP
17.04.2026 18:36
Saša Zverev cítí šanci.
jackiec
17.04.2026 18:58
Leda tak dělat ouchcapka sinnerovi
