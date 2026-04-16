Bude Djokovič hrát na antuce? Nové indicie naznačují návrat, srbská legenda ale není fit
Zrušil úvodní antukové Masters v Monte Carlu. Stále nemá na oficiálních webových stránkách informace o svém dalším turnaji. Loni po vypadnutí na French Open naznačil, že se možná už nikdy v areálu Rolanda Garrose znovu nepředstaví.
Není divu, že experti i fanoušci začali spekulovat o tom, zda se Djokovič letos na nejpomalejším povrchu někde představí. Nové indicie ale naznačují, že si i přes pokročilý tenisový věk French Open a další velké antukové turnaje ujít nenechá.
Majitel rekordních 24 trofejí totiž už pilně trénuje na antuce ve španělské Marbelle. Postupně tak začíná polykat náročné tréninkové dávky na povrchu, který je pro něj s přihlédnutím k jeho všem možným úspěchům tím nejméně oblíbeným. A v poslední fázi kariéry určitě nejnáročnějším.
Letos zatím odehrál pouhé dva turnaje (finále na Australian Open a osmifinále v Indian Wells) a není tajemstvím, že v posledních letech mnohem častěji bojuje se zdravotními problémy. Což je pochopitelné, protože za měsíc a pár dnů oslaví už 39. narozeniny.
Kromě tréninku v Marbelle je další indicií brzkého návratu na kurty zpráva od tenisového insidera Benoita Maylina. Ten na sociálních sítích zveřejnil informaci, že Djokovič potvrdil start na Masters v Madridu, kde vypukne hlavní soutěž ve středu.
Jenže Djokovič v dnešním rozhovoru účast nepotvrdil. "Snad se turnaje zúčastním. Řeším teď nějaké zdravotní potíže a nejsem si ještě jistý, jestli Madrid stihnu. Ale pokusím se."
Pokud vše půjde podle plánu, měl by se trojnásobný šampion madridské tisícovky představit také na podniku stejné kategorie v Římě. V italském hlavním městě kraloval šestkrát. A pak samozřejmě následuje týdenní pauza a grandslamové French Open.
