Šokující krok Djokoviče? Podle expertů by mohl vynechat French Open
Djokovič v poslední době mnohem více bojuje se zdravotními problémy. Řeší je i momentálně a nakonec se odhlásil z Miami Open i úvodního letošního podniku Masters na antuce. Po omluvence na adresu Monte Carla logicky vyvstaly ještě větší pochybnosti, zda letos vůbec plánuje start v rámci antukového jara.
Antuka je totiž pro srbského rekordmana v takto pokročilém tenisovém věku nejnáročnějším povrchem a není tajemstvím, že právě na oranžové drti byl celou svou kariéru nejméně úspěšný. Zejména i kvůli dominanci rivala Rafaela Nadala.
Britští experti a bývalí profesionální tenisté Tim Henman s Gregem Rusedským proto přišli s velmi zajímavým scénářem, který se dá v tuto chvíli považovat za reálný. Oba si totiž myslí, že by se klidně Djokovič mohl vzdát startu na grandslamovém French Open.
"Velmi mě zajímá, kolik toho odehraje na antuce," uvedl Henman. "Je to fyzicky nejnáročnější povrch. Bude hrát někde před French Open? Zúčastní se vůbec French Open? Bude se s předstihem soustředit na trávu? Kdo ví. Dokážu si představit i scénář, že v Paříži hrát nebude."
Podobný názor má i Rusedski, který by zřejmě uvítal, aby se Djokovič spíše soustředil na útok na osmý wimbledonský triumf. "Jsem zvědavý, jestli Djokovič vynechá French Open a bude hrát jen Wimbledon. Nepřekvapilo by mě, kdyby se tak rozhodl," řekl Rusedski ve svém podcastu.
"Vzhledem k fyzické náročnosti si myslím, že je French Open mimo jeho dosah. Na druhou stranu letos porazil Sinnera na grandslamu a loni na Australian Open skolil Alcaraze. Problém je, že se mu nepodařilo oba přehrát na jednom turnaji," dodal.
Djokovič se netají tím, že právě grandslamy pro něj představují tu největší možnou motivaci. Hlavně kvůli podnikům velké čtyřky pořád hraje, nicméně poslední triumf na této úrovni slavil na US Open 2023 a stále se nedokázal v historických tabulkách odpoutat od Margaret Courtové. Rovněž legendární Australanka má na kontě 24 titulů.
Je potřeba zmínit i to, že podle posledních informací plánuje Djokovič návrat na kurty v Madridu. Pokud se tak stane, tak bude existovat jen velmi malá pravděpodobnost, že by French Open skutečně vynechal. Nedávalo by totiž smysl, aby do antukového jara vstoupil a následně se nezúčastnil pařížského grandslamu.
A musíme připomenout i loňské vyřazení se Sinnerem v semifinále. "Mohl to být můj poslední zápas, který jsem tu odehrál. Nevím. Proto jsem byl i v závěru trochu emotivnější. Ale jestli to pro mě byl rozlučkový zápas na French Open, tak to byl nádherný zápas, co se týče atmosféry," řekl Djokovič.
Existuje skutečně možnost, že by 38letý rodák z Bělehradu před koncem kariéry, který plánuje na olympiádě v Los Angeles v roce 2028, vynechal některý z grandslamů? Odpověď bychom měli dostat už za dva týdny. Hlavní soutěž mužské dvouhry na Madrid Open startuje ve středu 22. dubna.
