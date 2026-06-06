McEnroe nechápe Cobolliho: Společná tiskovka s nemocným soupeřem? Tomu nerozumím
Italské semifinále se nakonec neuskutečnilo. Krátce před plánovaným nástupem na kurt Philippea Chatriera Arnaldi oznámil, že kvůli nemoci nemůže nastoupit. Nenasazený Ital, který na cestě do semifinále strávil na kurtu 19 hodin a 42 minut, následně předstoupil před novináře. Na tiskové konferenci ho doprovodil i krajan Cobolli, který seděl na druhém konci stolu. "Je těžké tady být. Není to to, co jsem chtěl dělat, ale včera večer jsem se začal cítit špatně," vysvětlil Arnaldi.
"Včera dopoledne bylo vše v pořádku. Přišel jsem sem trénovat. Udělal jsem všechno, co jsem musel, a cítil jsem se dobře. Pak jsem si dal večeři. A začal jsem mít problémy se žaludkem. Říkal jsem si: ‚Dobře, jen jsem to moc dobře nestrávil.‘ Ale pak jsem se v jednu ráno probudil, začal jsem zvracet a necítil jsem se nejlépe," vysvětloval Arnaldi.
Desátý nasazený Cobolli během setkání s médii vzdal svému krajanovi hold. "Matteo je pro nás všechny velkou inspirací. Je to úžasný hráč a úžasný profesionál. Myslím, že je to nejlepší člověk mimo kurt, co se týče toho, jak připravuje zápas, soustředí se a koncentruje. Přeji mu do budoucna jen to nejlepší," řekl Cobolli.
Přestože mezi oběma hráči během tiskové konference panoval několikametrový odstup, McEnroe se domnívá, že Cobolli podstoupil před finálovým zápasem s Alexanderem Zverevem zbytečné riziko. "Společná tiskovka s nemocným soupeřem? Tomu nerozumím. Proč byl Cobolli tak blízko něj? Pokud je soupeř nemocný a má virus, nechcete se přece nakazit," uvedl McEnroe pro TNT Sports a Eurosport.
Ačkoli Arnaldi trval na tom, že se po fyzické stránce cítil dobře i navzdory tomu, že během dvou týdnů strávil na kurtu téměř celý den, McEnroe se domnívá, že právě vysoká zátěž mohla přispět k jeho zdravotním problémům. "Nejsem doktor, ale myslím, že ho to dostihlo. Ten chlap odehrál víc tenisu než kdokoli jiný na tomto turnaji. K tomu přidejte trochu nervozity a smůlu nebo špatné jídlo," říkala americká legenda.
"Abych byl upřímný, byl jsem ohromen, jak dobře se Arnaldi po zápase s Francesem Tiafoem vzpamatoval. Hrál pět a půl hodiny. Odehrál i pár maratonských zápasů, zaslouží si uznání," uzavřel McEnroe.
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